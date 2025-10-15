search
ΤΕΤΑΡΤΗ 15.10.2025 20:22
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.10.2025 19:59

Ένοπλη ληστεία στη Θεσσαλονίκη – Έκλεψαν 47 συσκευές κινητών τηλεφώνων αξίας άνω των 50.000 ευρώ

15.10.2025 19:59
peripoliko_elas_astynomia

Στόχος ένοπλης ληστείας έγινε κατάστημα με συσκευές κινητών τηλεφώνων στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης.

Δύο άγνωστοι, φορώντας κράνη, εισήλθαν στις 10.30 το πρωί στο κατάστημα και με την απειλή πιστολιού αφαίρεσαν 47 συσκευές κινητών τηλεφώνων, αξίας άνω των 50.000 ευρώ. Στη συνέχεια εξαφανίστηκαν με μοτοσικλέτα.

Οι δράστες της ένοπλης ληστείας αναζητούνται στο πλαίσιο προανάκρισης που διενεργεί το Τμήμα Διώξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παύλου Μελά.

Διαβάστε επίσης:

ΟΠΕΚΕΠΕ: Κουρμέντζα κατά Σημανδράκου – Τυχεροπούλου – Για «σιωπή και υπεκφυγές» μιλά η αντιπολίτευση

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη – Ζελένσκι: Τι συζήτησαν

«Βόμβες» Καραμανλή για θεσμική και πολιτική κρίση εάν δεν υπάρξει αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών – Θερμός εναγκαλισμός με Σαμαρά

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tiletheasi_0909_1460-820_new
MEDIA

Αμετακίνητος ο Alpha στην κορυφή της τηλεθέασης και την Τρίτη (14/10)

anapiries
ΚΟΣΜΟΣ

Πώς επηρεάζουν οι έμφυλες ανισότητες τους ανθρώπους με αναπηρίες – Στοιχεία που προβληματίζουν

tetei – pantelidis 99- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ρελάνς του Παναθηναϊκού με Τετέι και Παντελίδη από την Κηφισιά: Η μεταγραφική κίνηση – έκπληξη

peripoliko_elas_astynomia
ΕΛΛΑΔΑ

Ένοπλη ληστεία στη Θεσσαλονίκη – Έκλεψαν 47 συσκευές κινητών τηλεφώνων αξίας άνω των 50.000 ευρώ

astinomia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Χειροπέδες σε δύο 16χρονους για ένοπλες ληστείες σε περίπτερα στα νότια προάστια – Στον εισαγγελέα και οι γονείς

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ERIETTA_KOURKOULOU
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου για το πρότυπο κέντρο τοκετού που δημιούργησε: Πάμε να βάλουμε ερωτηματικό σε ένα σύστημα πολύ δυνατό στην Ελλάδα

syntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανάσα για τους συνταξιούχους η πώληση της ψιλής κυριότητας των ακινήτων

zervos opekepe 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ – Εξεταστική: Το δικαίωμα της σιωπής επικαλέστηκε ο Ζερβός, αλλά μόνο για τα ερωτήματα της αντιπολίτευσης

panos-routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: Πήρε εξιτήριο από τον «Ευαγγελισμό», «πρέπει να ξεκουραστεί πλήρως»

antonios_kivotos
ΕΛΛΑΔΑ

Κιβωτός του κόσμου: Παραιτήθηκαν και οι τρεις συνήγοροι υπεράσπισης του πατέρα Αντωνίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 15.10.2025 20:18
tiletheasi_0909_1460-820_new
MEDIA

Αμετακίνητος ο Alpha στην κορυφή της τηλεθέασης και την Τρίτη (14/10)

anapiries
ΚΟΣΜΟΣ

Πώς επηρεάζουν οι έμφυλες ανισότητες τους ανθρώπους με αναπηρίες – Στοιχεία που προβληματίζουν

tetei – pantelidis 99- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ρελάνς του Παναθηναϊκού με Τετέι και Παντελίδη από την Κηφισιά: Η μεταγραφική κίνηση – έκπληξη

1 / 3