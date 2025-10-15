search
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

15.10.2025 18:32

«Βόμβες» Καραμανλή κατά Μητσοτάκη παρουσία Σαμαρά – Θεσμική και πολιτική κρίση εάν δεν υπάρξει αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών

15.10.2025 18:32
«Καμπανάκι» για τον κίνδυνο θεσμικής, πολιτικής και εθνικής κρίσης έκρουσε ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, κατά την ομιλία του σε εκδήλωση για την Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη, προειδοποιώντας την κυβέρνηση για τη χειραγώγηση, την υπονόμευση και την υποβάθμιση των θεσμών της δημοκρατίας, η οποία μέσω στελεχών της έσπευσε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις «δείχνοντας» προς την… αντιπολίτευση.

Παρουσία του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος παρευρέθηκε, επίσης, στην εκδήλωση, ο κ. Καραμανλής προειδοποίησε την κυβέρνηση Μητσοτάκη για τον κίνδυνο κρίσης απονομιμοποίησης του πολιτικού συστήματος, τονίζοντας ότι η δημοκρατία και η πολιτική ομαλότητα προϋποθέτουν κράτος δικαίου, ανεξάρτητη Δικαιοσύνη και εμπιστοσύνη των πολιτών, στοιχεία που, όπως είπε, σήμερα αμφισβητούνται όλο και περισσότερο.

Σημειώνεται ότι ο Αντώνης Σαμαράς είχε θερμή χειραψία με τον Κώστα Καραμανλή. «Καλώς ήρθατε κύριε πρόεδρε» του είπε ο πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος διέκοψε την ομιλία του για να τον υποδεχτεί. Προ ημερών επέλεξε να μην παραστεί σε εκδήλωση στην οποία μίλησε ο Κ. Μητσοτάκης, ήταν «προσωπική επιλογή» έλεγαν συνεργάτες του.

«Η πολιτική ομαλότητα, ιδιαίτερα η κοινοβουλευτική δημοκρατία, έχουν ως θεμελιώδες προαπαιτούμενο την εύρυθμη λειτουργία των θεσμών, την εμπέδωση κράτους δικαίου, την ουσιαστική ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης. Όταν αυτά αμφισβητούνται, όταν ένα πολύ μεγάλο τμήμα της κοινωνίας και μάλιστα διαρκώς διευρυνόμενο, πιστεύει ότι αυτά δεν ισχύουν, ότι οι ευαίσθητοι θεσμοί χειραγωγούνται, ότι το κοινοβούλιο υποβαθμίζεται, ότι οι κυβερνήσεις αγνοούν τις ανάγκες της και δεν καταλαβαίνουν τις αγωνίες της, ότι οι ισχυροί δεν ελέγχονται, ότι η αυστηρότητα του κράτους εξαντλείται επί των λιγότερο ευνοημένων πολιτών τότε έχουμε κρίση. Κρίση απαξίωσης, κρίση απονομιμοποίησης, κρίση αμφισβήτησης και απόρριψης του θεσμικού πλαισίου και του πολιτικού συστήματος. Τα φαινόμενα αυτά είναι υπαρκτά, δεν απέχουν από την κρατούσα σήμερα κοινωνική αντίληψη και διεθνώς και στην Ευρώπη και στη χώρα μας», υπογράμμισε ο κ. Καραμανλής.

Ο πρώην πρωθυπουργός επισήμανε ότι «η αποκατάσταση του σεβασμού και της εμπιστοσύνης των πολιτών απαιτεί εργώδη και τιτάνια προσπάθεια. Αν αποβεί ανέφικτη ή άκαρπη οδεύουμε προς μείζονα θεσμική κρίση. Αν υποτιμηθεί ή αγνοηθεί, βαδίζουμε ολοταχώς σε πολιτική κρίση πρώτου μεγέθους. Σημειώνω, ότι η ιστορία μας διδάσκει ότι τέτοιου είδους κρίσεις, στην περίπτωση της Ελλάδας λόγω πρωτίστως γεωπολιτικών συνθηκών, συμπίπτουν σχεδόν πάντοτε με εθνικές κρίσεις».

Την αντιπολίτευση «δείχνει» η κυβέρνηση

Κυβερνητικά στελέχη επιχείρησαν να διασκεδάσουν τις εντυπώσεις «δείχνοντας» την αντιπολίτευση για όσα προειδοποίησε ο Καραμανλής. «Δηλώσεις περί μη εμπιστοσύνης στη δικαιοσύνη, καθώς και επιθέσεις εναντίον της, από όλο και περισσότερα στελέχη της αντιπολίτευσης καθιστούν τις επισημάνσεις του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή παραπάνω από επίκαιρες», έλεγαν χαρακτηριστικά.

Στην εκδήλωση μίλησαν ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο ακαδημαϊκός και πρώην βουλευτής της Ν.Δ. Θόδωρος Φορτσάκης, η πανεπιστημιακός Μερόπη Σπυροπούλου και η πρόεδρος της Παναθηναϊκής Οργανώσεως Γυναικών Μαρία Γιαννίρη.

Μεταξύ άλλων το παρών έδωσαν οι Βασίλης Κικίλιας, Κωστής Χατζηδάκης, Χρήστος Μπουλώρος, Έλενεα Ράπτη, Λευτέρης Αυγενάκης, Δημήτρης Καλογερόπουλος, Γιάννης Τραγάκης, Μαρία Συρεγγέλα, Σάββας Τσιτουρίδης, Φάνη Πάλλη Πετραλιά, Γιώργος Πατούλης, Θεόδωρος Καράογλου, Γιώργος Βλάχος, Θάνος Πλεύρης, Κώστας Τζαβάρας.

