Ο Καραμανλής, ο Μητσοτάκης που δεν θα πάει και το… ερωτηματικό για Σαμαρά

Με αυξημένο ενδιαφέρον αναμένεται η σημερινή ομιλία του πρώην πρωθυπουργού, Κώστα Καραμανλή, σε εκδήλωση στην Παλιά Βουλή προς τιμήν της Άννας Ψαρούδα-Μπενάκη, της πρώτης γυναίκας προέδρου της Βουλής.

Και το ενδιαφέρον αυξάνεται καθώς η ομιλία του πρώην πρωθυπουργού θα αφορά στους θεσμούς – αν και αναμένεται να ασχοληθεί και με την εξωτερική πολιτική – θέμα που είναι πολύ επίκαιρο, δεδομένης την «ανοιχτής» υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία πλήττει την κυβέρνηση, αλλά και της υπόθεσης των υποκλοπών, στην οποία έχει αναφερθεί στο παρελθόν με οξύ τρόπο ο Κ. Καραμανλής.

Βέβαια, ο πρώην πρωθυπουργός φροντίζει πάντα να κινείται «εντός πλαισίου» στις ομιλίες του και η όποια κριτική του να προκύπτει από τα…συμφραζόμενα. Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, στην εκδήλωση θα δώσει το παρόν όλο το «καραμανλικό» μπλοκ της ΝΔ, καθώς και άλλα στελέχη τα οποία παρακολουθούν με προσοχή τον πρώην πρωθυπουργό.

Αυτός που δεν θα δώσει το παρόν είναι ο νυν πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος, άλλωστε, αύριο θα μιλήσει στη Βουλή για την εξωτερική πολιτική, στη συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι προτίμησε να απόσχει από την εκδήλωση, μετά και τις αιχμές που είχε αφήσει για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης Καραμανλή.

Από την άλλη, ερωτηματικό παραμένει η στάση του έτερου πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος δεν έχει ξεκαθαρίσει αν θα πάει στην εκδήλωση ή όχι. Θα φανεί ούτως ή άλλως το απόγευμα…

