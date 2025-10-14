search
14.10.2025 16:34

Τσακαλώτος: Μη κοστολογημένο το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ το 2023

14.10.2025 16:34
euclid-tsakalotos

Μη κοστολογημένο ήταν το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ το 2019-2023, σύμφωνα με ό,τι αποκάλυψε ο πρώην υπουργός Οικονομικών και βουλευτής της Νέας Αριστεράς Ευκλείδης Τσακαλώτος.

Σχολιάζοντας το νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα τόνισε πως «Δεν πας λες και είσαι λευκό χαρτί. Ο κ. Τσίπρας δεν είναι από παρθενογένεση. Έχει την ιστορία του» και πρόσθεσε ότι ο πρώην Πρωθυπουργός θα πρέπει να δώσει απαντήσεις για την περίοδο 2019-2023. «Εγώ θέλω να ξέρω από τον κ. Τσίπρα 19-23 γιατί μετά από μνημόνιο που εφαρμόσαμε πήραμε 31,5 % και μετά από τέσσερα χρόνια στην αντιπολίτευση πήραμε 17,8%».

«Θεωρούσαμε ότι μπορούμε να λέμε κάτι παραπάνω σαν αντιπολίτευση»

Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος στη συνέχεια αποκάλυψε ότι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ ήταν μη κοστολογημένο. «Κατά τη δική μου εκτίμηση υπήρχε η λογική του ώριμου φρούτου ότι η Νέα Δημοκρατία θα πέσει από τις αντιφάσεις της και εμείς μπορούμε να απευθυνθούμε και δεξιά και αριστερά. Ο κόσμος θεώρησε ότι αυτό δεν δουλεύει. Αν θέλετε στα οικονομικά το πρόγραμμα μας ήταν μη κοστολογημένο γιατί θεωρούσαμε ότι εντάξει στην Αντιπολίτευση είμαστε μπορούμε να λέμε και κάτι παραπάνω».

Ερωτηθείς αν θα συμμετέχει στο νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, απάντησε πως «εγώ σε κόμμα που ο αρχηγός δεν δεσμεύεται από συλλογικότητα δεν μπαίνω, αλλά δεν ξέρω τι θέλει να κάνει».

«Πιστεύω ότι χρειάζεται ένας συνασπισμός κομμάτων πάνω σε ένα πρόγραμμα που να έχει δύο στόχους: 1) να κερδίσει 2) να είναι αποτελεσματικό, όταν κερδίσει. Γιατί ο Μπάιντεν οδήγησε στον Τραμπ, ο Σολτς οδήγησε στον Μερτς και στην ακροδεξιά».

