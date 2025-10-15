Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη – Ζελένσκι: Τι συζήτησαν

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία, ενόψει και της επικείμενης Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 23 και 24 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες.

Ακόμη, ο πρωθυπουργός ενημέρωσε τον κ. Ζελένσκι για τη Σύνοδο Κορυφής για την Ειρήνη που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου.

