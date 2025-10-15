ΟΠΕΚΕΠΕ: «Πυρά» Βάρρα κατά Βορίδη: «Αλλάζει διαρκώς το αφήγημά του» – Τι απαντά στο email του πρώην υπουργού

Σε συστάσεις προς τον Μάκη Βορίδη να διαβάσει το σχετικό υλικό που εστάλη στη Βουλή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προχώρησαν κύκλοι που πρόσκεινται στον Γρηγόρη Βάρρα απαντώντας στο ενημερωτικό σημείωμα του πρώην υπουργού που εστάλη στα emails πολλών βουλευτών της Ν.Δ. και στο οποίο εξηγούσε τι έκανε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και γιατί ο Βάρρας τον κατηγόρησε άδικα στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, όπου μάλιστα είχε αφήσει υπαινιγμούς για τις σχέσεις του με τις εταιρίες τεχνικών συμβούλων Neuropublic και Gaia Επιχειρείν.

Απαντώντας στον Μάκη Βορίδη, ο οποίος στο σημείωμά του ανέφερε μεταξύ άλλων πως «ο Βάρρας, στην κατάθεσή του, χαρακτήρισε την “τεχνική λύση” του 2019 ως παράνομη διαδικασία», ενώ σύμφωνα με τον ίδιο, η τεχνική λύση «ήταν και παραμένει απολύτως νόμιμο εργαλείο, μέχρι να ολοκληρωθούν τα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης, επιτρέποντας και διασφαλίζοντας την ομαλή ροή των ευρωπαϊκών ενισχύσεων προς τους κτηνοτρόφους. Είναι φαιδρό να θεωρείται παράνομη η εφαρμογή του “νόμου”, δηλαδή μιας υπουργικής απόφασης, η οποία εφαρμοζόταν πριν και μετά τη θητεία Βορίδη», οι ίδιοι κύκλοι τονίζουν στο ieidiseis.gr, πως ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΠΕΚΕ, «κατέθεσε 8,5 ώρες σε δύο εντεταλμένες Ευρωπαίες Εισαγγελείς με μοναδικό θέμα την “τεχνητή λύση”.

Αναφερόμενοι στην υπογραφή της απόφασης που εφαρμόζει την τεχνική λύση η οποία σχετίζεται με την κατανομή των βοσκοτόπων, οι ίδιοι κύκλοι σχολίασαν πως ο πρώην υπουργός «υπέγραψε και όταν πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ο Φάνης Παππάς. Το επιχείρημα ότι εάν δεν το έπραττε, δεν θα πληρώνονταν οι σωστοί παραγωγοί, είναι το ψευδέστερο όλων, αφού σημαίνει ότι εν γνώσει του πλήρωνε μέσω της υπογραφής του, μη σωστούς, δηλαδή παράνομους παραγωγούς».

Οι ίδιοι κύκλοι ανέφεραν για όσα υποστήριξε ο Μάκης Βορίδης σχετικά με τους λόγους που ζήτησε την παραίτηση του Γρηγόρη Βάρρα, πως «ο κ. Βάρρας έχει καταθέσει ενόρκως πολλαπλές σελίδες, όμως ο κ. Βορίδης, αλλάζει διαρκώς το αφήγημά του. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η πολιτική τόλμη».

Για τα περί «υπαινιγμών» Βάρρα ότι ο πρώην υπουργός είχε «προνομιακές σχέσεις» με την εταιρεία Neuropublic, σύμφωνα με τον κ. Βορίδη «χωρίς κανένα στοιχείο. Χωρίς μαρτυρία, χωρίς έγγραφο, χωρίς απολύτως τίποτα. Μόνο με υποθέσεις…. Ο Μάκης Βορίδης απέρριψε κατηγορηματικά τον ισχυρισμό Βάρα ότι υπήρξε “εκπρόσωπος συμφερόντων”, επισημαίνοντας ότι ουδέποτε ενήργησε υπέρ οποιουδήποτε ιδιωτικού φορέα ή εταιρείας…», παρέπεμψαν σε εκδήλωση που πραγματοποίησε η Neuropublic τον Ιανουάριο του 2023, προκειμένου να εγκαινιάσει το ιδιόκτητο κτήριό της, gaiasense HUB. Στην επίμαχη εκδήλωση, παρευρέθηκε ο Μάκης Βορίδης -τότε ήταν υπουργός Εσωτερικών- και έκοψε την κορδέλα των εγκαινίων. Μάλιστα, κατά την ομιλία του στην εκδήλωση, ο Μάκης Βορίδης δήλωσε πως η ιδιότητα του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης δεν τον έχει εγκαταλείψει ακόμη.

Παράλληλα μιλούν για «εύλογο προβληματισμό, καθώς ο Μάκης Βορίδης δεν είναι εξειδικευμένος σε θέματα τεχνολογιών IoT (σ.σ. δίκτυο από “έξυπνες” συσκευές που συνδέονται στο ίντερνετ και ανταλλάσσουν δεδομένα μεταξύ τους) και αγροτεχνολογίας».

Για την παρέμβαση που έγινε για να ευνοηθεί η Neuropublic, οι κύκλοι που πρόσκεινται στον Γρηγόρη Βάρρα, σχολίασαν πως ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ «έχει καταθέσει στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, ένα υπόμνημα 700 σελίδων με ερωτήματα και ηλεκτρονικά μηνύματα για τον παρεμβατικό του ρόλο σε μια δημόσια διεθνή σύμβαση. Άλλωστε, ο κ. Βάρρας, δεν είχε καμία αρμοδιότητα επί του συγκεκριμένου ζητήματος. Και στο τέλος, ο αναβληθείς διαγωνισμός πήγε με απευθείας ανάθεση στην Neuropublic».

«Το ζήτημα έχει απαντηθεί από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο» σχολίασαν οι ίδιοι κύκλοι το κλείσμο του σημειώματος Βορίδη που έγραφε: «Δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήθεν “άδειασε” τον Μάκη Βορίδη. Η πραγματικότητα: η κυβέρνηση, δια του εκπροσώπου της, δεν απέδωσε καμία ευθύνη στον Βορίδη. Αντιθέτως, ξεκαθαρίστηκε ότι η Εξεταστική Επιτροπή είναι αρμόδια να διερευνήσει την υπόθεση και ότι δεν προκύπτει ούτε ποινική ούτε πολιτική ευθύνη του Μάκη Βορίδη».

ΠΑΣΟΚ: O Βάρρας ξεμπροστιάζει την άθλια μεθόδευση Μητσοτάκη

Για πρωθυπουργό «πολλαπλά εκτεθειμένο» κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ μετά τις απαντήσεις κύκλων του Βάρρα στον Μάκη Βορίδη.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, αναφέρει ότι «ο Πρωθυπουργός είναι πολλαπλά εκτεθειμένος, γιατί ο στενός συνεργάτης και σύμβουλος του Γρηγόρης Βάρρας ξεμπροστιάζει την άθλια μεθόδευση του Κυριάκου Μητσοτάκη να εργαλειοποιήσει την κοινοβουλευτική του πλειοψηφία για να απλώσει πέπλο ασυλίας στον υπουργό του».

Το ΠΑΣΟΚ αναφέρει αναλυτικά στην ανακοίνωση του:

«Δημοσίευμα της ιστοσελίδας ieidiseis.gr παρουσιάζει την απάντηση του Γρηγόρη Βάρρα, πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ και συμβούλου του Πρωθυπουργού, σε ενημερωτικό σημείωμα που διένειμε ο Μάκης Βορίδης απευθείας στους συναδέλφους του Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο κ. Βάρρας καταγγέλλει τον κ. Βορίδη ότι με το δεύτερο υπουργικό ‘συμφωνώ’ το 2020 επί προεδρίας Φάνη Παππά στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ‘εν γνώσει του πλήρωνε μέσω της υπογραφής του, μη σωστούς, δηλαδή παράνομους παραγωγούς’.

Ο Πρωθυπουργός είναι πολλαπλά εκτεθειμένος, γιατί ο στενός συνεργάτης και σύμβουλος του Γρηγόρης Βάρρας ξεμπροστιάζει την άθλια μεθόδευση του Κυριάκου Μητσοτάκη να εργαλειοποιήσει την κοινοβουλευτική του πλειοψηφία για να απλώσει πέπλο ασυλίας στον υπουργό του.

‘Αραγε και σήμερα το Μέγαρο Μαξίμου θα πιει το αμίλητο νερό;».

Διαβάστε επίσης

ΟΠΕΚΕΠΕ: Χρυσώνει το χάπι στους αγρότες με πληρωμές σε τρεις κατηγορίες και μαθηματικά για… προχωρημένους

ΣΥΡΙΖΑ για επίσκεψη Μητσοτάκη στο Αττικό: «Έστειλαν μηχανισμούς καταστολής για να μη χαλάσουν την επικοινωνιακή φιέστα τους»

Απορρίφθηκε η αίτηση άρσης ασυλίας κατά του Αλέξη Χαρίτση- Αφορούσε παρακώλυση συγκοινωνιών όταν πήγε στα αγροτικά μπλόκα της Καρδίτσας