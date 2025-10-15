ΟΠΕΚΕΠΕ: Κουρμέντζα κατά Σημανδράκου – Τυχεροπούλου – Για «σιωπή, αντιφάσεις και υπεκφυγές» μιλά η αντιπολίτευση

Ευθείες βολές κατά της πρώην διευθύντριας Εσωτερικού Ελέγχου Παρασκευής Τυχεροπούλου και του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευάγγελου Σημανδράκου εκτόξευσε στην κατάθεση της η Σταυρούλα Κουρμέντζα.

Η νυν διευθύντρια Τεχνικών Ελέγχων του Οργανισμού κατέθεσε πως πληρώθηκαν χιλιάδες ΑΦΜ που ελέγχθηκαν χωρίς να τηρηθούν οι σωστές διαδικασίες και τα οποία αμέσως μετά δεσμεύτηκαν. Μεταξύ αυτών και του περίφημου «φραπέ» κατά κόσμον Γιώργου Ξυλούρη.

Όπως είπε η κ. Κουρμέντζα, στέλεχος επί περίπου μια 20ετία του ΟΠΕΚΕΠΕ, επί προεδρίας Σημανδράκου η οικογένεια του Γιώργου Ξυλούρη έλαβε μέσα στο 2023 το ποσό των 108.253 ευρώ «χωρίς να γνωρίζουμε τι δικαιολογητικά είχαν κατατεθεί». Κατάθεσε μάλιστα, στην εξεταστική βεβαίωση της εφορίας που αποδεικνύει, όπως υποστήριξε τα λεγόμενα της.

Δύο μέτρα και δύο σταθμά για πληρωμές και ελέγχους

«Τα δεσμευμένα ΑΦΜ είναι 7.786. Το 80% από αυτά ήταν πληρωμένα. Υπήρχαν δυο μέτρα και δυο σταθμά στους ελέγχους. Υπήρχε excel “Μήτσος” και ψάχναμε να βρούμε ποιος είναι ο Μήτσος που ήλεγξε αρχεία. Τυχεροπούλου και Θεοδωρόπουλος (σ.σ. τότε επικεφαλής της διεύθυνσης τεχνικών ελέγχων) είχαν κάνει μόνοι τους τον έλεγχο. Δεν υπήρχαν πρακτικά ή αρχεία δεσμεύσεων. Μη τηρώντας σωστή διαδικασία, έβγαλαν ένα αποτέλεσμα ελέγχων που αποτυπώθηκε στις πληρωμές. Το 80% των ΑΦΜ αυτών πληρώθηκε», ανέφερε η κ. Κουρμέντζα.

Σημανδράκος και Τυχεροπούλου πλήρωσαν τον Ξυλούρη

Καρφώνοντας περαιτέρω τους Σημανδράκο και Τυχεροπούλου η διευθύντρια Τεχνικών Ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ ανέφερε πως τον Ξυλούρη εκείνοι τον πλήρωσαν και πως η ίδια σε επιτόπιο έλεγχο που έκανε τον Νοέμβριο του 2023 στο ζωικό του κεφάλαιο, τα βρήκε όλα εντάξει. Η ίδια κατέβηκε στην Κρήτη μαζί με συναδέλφους της για να ελέγξει το ζωικό κεφάλαιο του Ξυλούρη και όπως είπε «τα ζώα τα έχει όλα, τεράστιες μονάδες, αρμεκτήρια, σύγχρονους στάβλους».

Βρήκε εντάξει το ζωικό κεφάλαιο

Κληθείσα να δώσει διευκρινίσεις είπε πως η ίδια είχε εντολή για έλεγχο μόνον στο ζωικό κεφάλαιο κι ότι η ίδια δεν είχε οδηγία για διοικητικό έλεγχο. «Το έγγραφο της Τυχεροπούλου έλεγε για εκτάσεις αλλού… Ο Ξυλούρης πληρώθηκε την εποχή Σημανδράκου ενώ ήταν δεσμευμένο το ΑΦΜ. Να απαντήσουν Σημανδράκος, Τυχερόπουλος, Θεοδωρόπουλος», επέμεινε.

Παράλληλα, αρνήθηκε ότι καθυστέρησε ελέγχους. Απαντώντας στη Μιλένα Αποστολάκη που διάβασε διαλόγους που περιλαμβάνονται στη δικογραφία σχετικά με τον έλεγχο στα Ζωνιανά, είπε πως η καθυστέρηση οφειλόταν σε ζωονόσους.

Το κλειδωμένο ερμάριο

Άφησε παράλληλα, αιχμές και για το περίφημο ερμάριο που φέρεται να είχε κλειδώσει η κ. Τυχεροπούλου. «Κανείς δεν έχει δικαίωμα να κλειδώνει μια ντουλάπα. Περιείχε αρκετά πράγματα η ντουλάπα. Περιείχε έγγραφα της διεύθυνσης τεχνικών ελέγχων, των άμεσων ενισχύσεων, που εμείς τα ψάχναμε και δεν υπήρχαν αυτά τα έγγραφα. Περιείχε ακόμη 13 ιεραρχικές προσφυγές μη νόμιμες υπογεγραμμένες από Σημανδράκο και διευθύντρια. Μεταξύ άλλων ήταν η υπόθεση της 73χρονης από Κοζάνη που έχει δεσμευτεί», κατέθεσε.

Οι τόνοι ανέβηκαν κατά την εξέταση της μάρτυρος από τον Μακάριο Λαζαρίδη της ΝΔ με τον Αλέξανδρο Καζαμία της Πλεύσης Ελευθερίας να διαμαρτύρεται προκαλώντας την αντίδραση της προεδρεύουσας Μαρίας Συρεγγέλα. «Δεν γίνεται κάθε φορά που είμαι εγώ στο προεδρείο να διακόπτετε. Εκτός και αν έχετε θέμα με τις γυναίκες! Δεν είστε αστυνόμος της επιτροπής!», του είπε.

Πηγές ΝΔ: Στ. Κουρμέντζα: Με εντολή της κυρίας Τυχεροπούλου πληρώθηκαν 6.000 δεσμευμένα ΑΦΜ, μεταξύ αυτών και του «φραπέ»

“Στην πληρωμή περισσότερων από 6.000 «δεσμευμένων» ΑΦΜ, μεταξύ των οποίων και του περίφημου «φραπέ», προχώρησε το 2023 ο ΟΠΕΚΕΠΕ με εντολή της κυρίας Παρασκευής Τυχεροπούλου, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής η Διευθύντρια Τεχνικών Ελέγχων του Οργανισμού, κυρία Σταυρούλα Κουρμέντζα» αναφέρουν πηγές της ΝΔ και σημειώνουν: «To «παράδοξο» είναι ότι οι κωδικοί αυτοί αφού πληρώθηκαν στα μέσα Δεκεμβρίου του 2023 και μετά από λίγες ημέρες δεσμεύθηκαν και πάλι!»

«Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε στην Εξεταστική Επιτροπή η Διευθύντρια Τεχνικών Ελέγχων ΟΠΕΚΕΠΕ Σταυρούλα Κουρμέντζα, τα δεσμευμένα ΑΦΜ προέκυψαν από πολλαπλά αρχεία excel και περιλάμβαναν 7.786 κωδικούς. Η ίδια σημείωσε ότι τα συνέλεξε και έλεγξε για το αν είχαν καταχωρηθεί τα αποτελέσματα στο πληροφοριακό σύστημα» προσθέτουν οι πηγές της ΝΔ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, «Στην κατάθεσή της και απαντώντας σε ερωτήσεις του εισηγητή της ΝΔ κ. Μακάριου Λαζαρίδη, η μάρτυρας τόνισε, ότι το 2022 είχαν ξεκινήσει οι άμεσες ενισχύσεις από την κυρία Τυχεροπούλου, η οποία εξέδωσε ανακοίνωση που ζητούσε από τους δικαιούχους παραγωγούς των δεσμευμένων να καταθέσουν ισχυρούς τίτλους ιδιοκτησίας για όσα δήλωναν. Δόθηκε, μάλιστα, παράταση προθεσμίας στην υποβολή δικαιολογητικών. «Όταν δόθηκαν τα αρχεία των δεσμεύσεων, δίπλα σε κάθε ΑΦΜ υπήρχε μια απόφαση ελέγχου» σημείωσε η μάρτυρας: «Μου είπε ο κ. Θεοδωρόπουλος (σ.σ. ήταν προσωρινός διευθυντής τεχνικών ελέγχων) ότι έκανε ο ίδιος τον έλεγχο, ενώ απαγορεύεται. Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η Τυχεροπούλου και ο Θεοδωρόπουλος έκαναν μόνοι τους τους ελέγχους και δεν μου έδιναν τα αρχεία και τα δικαιολογητικά που ζητούσα». Στις 22 Δεκεμβρίου 2023 το 80% των ΑΦΜ αυτών πληρώθηκαν και μια εβδομάδα αργότερα στις 29 Δεκεμβρίου ξαναδεσμεύτηκαν!».

Οι πηγές της ΝΔ καταλήγουν τονίζοντας ότι «Η κατάθεση της μάρτυρος είναι αποκαλυπτική και δημιουργεί νέα ερωτήματα για τις αποφάσεις της κυρίας Τυχεροπούλου σχετικά με τις πληρωμές δεσμευμένων λογαριασμών».

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Σιωπή και υπεκφυγές της κας Κουρμέντζα

«Όλα καλώς καμωμένα φαίνεται ότι τα βρίσκει στον ΟΠΕΚΕΠΕ η Διευθύντρια Εσωτερικών Ελέγχων Σταυρούλα Κουρμέντζα με βάση την σημερινή της κατάθεση στην εξεταστική επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ» αναφέρουν πηγές του ΠΑΣΟΚ και προσθέτουν: «Παρά τη σοβαρότητα των ερωτημάτων που τέθηκαν ενώπιόν της, η κα Κουρμεντζά απέφυγε να απαντήσει επί της ουσίας σε κρίσιμα ζητήματα που αγγίζουν τη διαφάνεια, τη νομιμότητα και τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η κ. Κουρμέντζα αρνήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση των Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ αν θεωρεί σκάνδαλο την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως άλλωστε την έχει χαρακτηρίσει και η Ευρωπαία Εισαγγελέας, κ. Κοβέσι λέγοντας χαρακτηριστικά «υπάρχουν μικρά και μεγάλα σκάνδαλα» αποφεύγοντας να απαντήσει επί της ουσία αν και έχει μεγάλη πείρα, καθώς εργάζεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ για πάνω από 20 χρόνια και αποτελεί, όπως η ίδια είπε, «το βαρύ πυροβολικό των ελέγχων»».

Όπως αναφέρουν οι πηγές της αξιωματικής αντιπολίτευσης, «Σχετικά με ερωτήματα που αφορούσαν τη σχέση της με τον πρώην Πρόεδρο του Οργανισμού, κ. Μπαμπασίδη, ανέφερε ότι έχουν «μια σχέση εκτίμησης και σεβασμού ελάχιστα φιλική», παρά το γεγονός ότι όπως φαίνεται από τις νόμιμες επισυνδέσεις μιλάνε με χαρακτηριστική άνεση. Η ίδια τον αποκαλούσε «αφεντικούλη» της. Σχετικά με το επίμαχο ηλεκτρονικό μήνυμα με εντολή δέσμευσης ΑΦΜ την τελευταία ημέρα των πληρωμών του Οκτωβρίου 2025, χωρίς ολοκληρωμένους ελέγχους αποκάλυψε ότι πράγματι έχουν πληρωθεί ΑΦΜ, τα οποία, ωστόσο, είναι λίγα, επομένως μικρό το κακό. Αναπάντητα έμειναν και τα ερωτήματα για τις ανεξέλεγκτες πληρωμές και τους απλήρωτους παραγωγούς, καθώς δεν διευκρίνισε αν είχαν προηγηθεί παρόμοια φαινόμενα τους προηγούμενους μήνες και αν πληρώθηκαν παραγωγοί χωρίς ελέγχους, ενώ με κάθε τρόπο προσπαθούσε να εξαφανίσει τις ευθύνες του τεχνικού συμβούλου».

Οι πηγές του ΠΑΣΟΚ λένε επίσης ότι «Η κ. Κουρμέντζα έπεφτε διαρκώς σε αντιφάσεις στην κατάθεσή της. Από τη μια έλεγε ότι δεν γνωρίζει τις οικογένειες των Παπαδάκη και Γρύλου, από την άλλη φαίνεται να μιλάει στο τηλέφωνο συγκεκριμένα για τους ελέγχους αυτών των οικογενειών. Από τη μία φαίνεται να δηλώνει ότι ο κ. Μπαμπασίδης δεν έπαιρνε επιδότηση, από την άλλη φαίνεται να μιλούσε στο τηλέφωνο για τα δικά του στρέμματα. Τέλος, είναι χαρακτηριστική η στοχοποίηση της κ. Τυχεροπούλου την οποία κατηγορούσε σε σειρά απαντήσεών της όταν η ίδια ασχολούνταν με τη δικαστική υπόθεση της κ. Τυχεροπούλου, προτείνοντας μάρτυρες και δείχνοντας αγωνία για την πορεία της μήνυσης που είχε κατατεθεί εναντίον της. Η άρνηση της κ. Κουρμέντζα να τοποθετηθεί στα δεκάδες ερωτήματα ενισχύει την αίσθηση αδιαφάνειας και μεθοδεύσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η προσπάθειά της να πείσει τους χιλιάδες αγρότες ότι όλα λειτουργούν ρολόι στον ΟΠΕΚΕΠΕ διαψεύδεται από την πραγματικότητα» καταλήγουν οι πηγές του ΠΑΣΟΚ.

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Σιωπή, αντιφάσεις και αλληλομαχαιρώματα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ ανέφεραν ότι «η κατάθεση της Διευθύντριας Εσωτερικών Ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ, Σταυρούλας Κουρμέντζα, στην Εξεταστική Επιτροπή, αφήνει ακόμη πιο βαριά σκιά πάνω από το σκάνδαλο των παράνομων πληρωμών και της κακοδιαχείρισης στον Οργανισμό κατά την περίοδο διακυβέρνησης της ΝΔ.

Η αυτοαναγορευθείσα ως «βαρύ πυροβολικό» των ελέγχων με σιωπές, υπεκφυγές και αντιφάσεις, απέφυγε να απαντήσει επί της ουσίας σε κρίσιμα ερωτήματα για τις ευθύνες των «γαλάζιων» διοικήσεων και της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Πώς άλλωστε να απαντήσει, όταν από τις συνομιλίες με το «αφεντικούλι» της, τον άνθρωπο που την τοποθέτησε Διευθύντρια Εσωτερικών Ελέγχων, πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Μπαμπασίδη, προκύπτει μια συνεχής επικοινωνία μεγάλης οικειότητας και όχι «μια ελάχιστα φιλική σχέση», όπως η ίδια τη χαρακτήρισε.

Η ομολογία της δε, ότι πληρώθηκαν ΑΦΜ χωρίς ολοκληρωμένους ελέγχους, συνιστά ευθεία παραδοχή θεσμικής εκτροπής και ύπαρξης σκανδάλου.

Είναι επίσης εξόχως αποκαλυπτική η αναφορά της στον κ. Ζαλίδη, ο οποίος, σύμφωνα με τη μάρτυρα, δεν έδωσε τα στοιχεία που ζητήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Η κα Κουρμέντζα, μοιάζει να βρίσκεται σε «εντεταλμένη υπηρεσία» να αποδομήσει την αξιοπιστία των καταγγελιών της Τυχεροπούλου και κατ’ επέκταση την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Αυτή η απόπειρα αποπροσανατολισμού αποκαλύπτει τη μεθοδευμένη προσπάθεια συγκάλυψης των πραγματικών υπευθύνων.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν μπορεί να συνεχίζει να σιωπά για όσα αποκαλύπτονται καθημερινά σε απευθείας μετάδοση. Η αλήθεια για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ πρέπει να αποκαλυφθεί — και οι υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν».

