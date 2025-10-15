search
Νέο περιστατικό ενδοσχολικής βίας στο Βόλο – 12χρονος απείλησε με σουγιά συμμαθητή του

sxoleio new
φωτογραφία αρχείου

Προβληματισμό προκαλεί νέο περιστατικό ενδοσχολικής βίας που κατεγράφη την Τετάρτη, 15/10, στο Βόλο, με ένα 12χρονο αγόρι να απειλεί με σουγιά συμμαθητή του, προκειμένου να το ληστέψει.

Σύμφωνα με το thenewspaper.gr, όλα συνέβησαν το πρωί, λίγο πριν την αναχώρηση των μαθητών για προγραμματισμένη εκδρομή.

Ο 12χρονος φέρεται να έβγαλε έναν αναδιπλούμενο σουγιά με λάμα πέντε εκατοστών και να απείλησε συμμαθητή του, στο ύψος της κοιλιακής χώρας, ζητώντας του τα χρήματά του.

«Δώσε μου τα χρήματά σου», φέρεται να είπε ο ανήλικος στο συμμαθητή του, σύμφωνα με τη δικογραφία.

Το απειλούμενο αγόρι ενημέρωσε αμέσως τον διευθυντή του σχολείου, ο οποίος κάλεσε την Αστυνομία.

Δίωξη για απόπειρα ληστείας, παράνομη οπλοχρησία και οπλοκατοχή στο 12χρονο

Ο 12χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Τμήμα, ενώ υποστήριξε πως είχε αγοράσει το σουγιά μαζί με συμμαθητές του, χωρίς να αποκαλύψει την προέλευση.

Στη συνέχεια το παιδί οδηγήθηκε στον Α’ Ανακριτή Βόλου όπου του ασκήθηκε δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα για απόπειρα ληστείας, καθώς και για παράνομη οπλοχρησία και οπλοκατοχή.

