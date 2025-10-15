search
ΕΛΛΑΔΑ

15.10.2025 20:47

Τι ισχύει για όσους ενημερώνουν οδηγούς για τα μπλόκα της ΕΛΑΣ – Οι ποινές και τα πρόστιμα

bloka troxaia 009- new

Το ερώτημα τι ισχύει νομικά όταν οδηγοί ενημερώνουν άλλους οδηγούς για τα μπλόκα της Τροχαίας ήρθε στην επικαιρότητα μετά τη σύλληψη δύο ατόμων που εμφανίζονταν ως διαχειριστές ομάδων στο Viber με περισσότερα από 200.000 μέλη που ενημέρωναν σε πραγματικό χρόνο οδηγούς για τα σημεία που διενεργούσε ελέγχους η Τροχαία.

Όταν δηλαδή κάποιος συλλαμβάνεται να ενημερώνει ή να προειδοποιεί άλλους οδηγούς σε ποιο σημείο υπάρχει μπλόκο της Τροχαίας.

Η προειδοποίηση με τα φώτα και η ενημέρωση μέσω social media

Για παράδειγμα η συνήθεια των οδηγών να προειδοποιούν τους άλλους για μπλόκα αναβοσβήνοντας τα φώτα, μπορεί να φαίνεται αθώα, ωστόσο βρίσκεται σε νομικά «γκρίζα ζώνη».

Σύμφωνα με το άρθρο 42 παρ. 4 του ΚΟΚ, απαγορεύεται η χρήση μεγάλης σκάλας για προειδοποίηση άλλων οδηγών σχετικά με παρουσία αστυνομικού ελέγχου.

Μάλιστα προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο 100 ευρώ, καθώς θεωρείται λανθασμένη χρήση φώτων και παρακώλυση του αστυνομικού έργου.

Πιο σοβαρή παράβαση αφορά τη δημόσια ενημέρωση μέσω Διαδικτύου, σε πραγματικό χρόνο, για τοποθεσίες μπλόκων. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί παρακώλυση αστυνομικού έργου, σύμφωνα με το άρθρο 167Α του Ποινικού Κώδικα, καθώς ευνοεί την αποφυγή ελέγχων.

Σε αυτή την περίπτωση προβλέπεται φυλάκιση έως 1 έτος ή χρηματική ποινή, για όσους «προκαλούν ή διεγείρουν σε διάπραξη πλημμελήματος ή κακουργήματος». Επίσης είναι πιθανή δίωξη για επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική συγκοινωνία.

Οι αρχές εστιάζουν κυρίως σε οργανωμένες ομάδες που ενημερώνουν συστηματικά και δημόσια καθώς και σε αναρτήσεις σε πραγματικό χρόνο, που στοχεύουν στην αποφυγή ελέγχων.

Αντίθετα, προφορική ενημέρωση μεταξύ φίλων, χωρίς δημόσιο χαρακτήρα, δεν αποτελεί παράβαση, εφόσον δεν υπάρχει πρόθεση παρεμπόδισης.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για τις συλλήψεις των δύο διαχειριστών στις ομάδες στο Viber «οι ανωτέρω κοινότητες αποτελούσαν σημαντική πηγή πληροφόρησης κυρίως για επίδοξους παραβάτες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας αλλά και για λοιπούς παραβάτες, δημιουργώντας σοβαρή παρεμπόδιση και υπονόμευση στο έργο της Ελληνικής Αστυνομίας στον κρίσιμο τομέα της οδικής ασφάλειας και της πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων, καθώς και γενικότερα στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας».

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
