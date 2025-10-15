Ενημέρωση για τα μπλόκα μέσω Viber: Τα μηνύματα που αντάλλασσαν τα μέλη του group – Ο… παραλογισμός και οι επιφυλάξεις των νομικών για τις συλλήψεις (photos)

Το φως της δημοσιότητας είδαν τα μηνύματα που αντάλλασσαν τα μέλη του group με όνομα «Alarm moto», προκειμένου να ενημερώνουν για τη διενέργεια αστυνομικών ελέγχων.

«Άγιοι Ανάργυροι, γράφουν στην εκκλησία με γερανό», αναφέρει σε μήνυμά του ένα μέλος του group, ενημερώνοντας τους υπόλοιπους οδηγούς για μπλόκο στην εκκλησία των Αναργύρων, όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες του protothema.gr.

Σε άλλο μήνυμα, ένας χρήστης δίνει ακριβές στίγμα για τους ελέγχους της Τροχαίας έξω από καφέ της Πετρούπολης.

Ένας άλλος ειδοποιεί για ένα μικτό κλιμάκιο αστυνομικών στη λεωφόρο Κηφισιάς, οι οποίοι κάνουν ελέγχους για κάρτα καυσαερίων και ΚΤΕΟ στα ΙΧ και για χρήση κράνους ασφάλειας στα δίκυκλα.

«Κόβουν κω…ς», αναφέρει σε μήνυμά του ένα άλλο μέλος του group, συστήνοντας στους υπόλοιπους να αποφύγουν να κινηθούν προς τη βόρεια πύλη του Αεροδρομίου, με κατεύθυνση προς Σπάτα.

Οι επιφυλάξεις των νομικών

Πάντως, νομικοί επισημαίνουν παραλογισμό στην άσκηση δίωξης σε βάρος των διαχειριστών των ομάδων, τονίζοντας ότι το να προειδοποιείς για μπλόκα της αστυνομίας στην ουσία οδηγεί στη… νομιμότητα, καθώς οι άλλοι εποχούμενοι προσαρμόζονται στις επιταγές του ΚΟΚ.

Συγκεκριμένα, ο γνωστός νομικός Αντύπας Καρίπογλου, εξέφρασε τις επιφυλάξεις του για τις δύο συλλήψεις που έγιναν, με ανάρτησή του στο Facebook.

«Πώς ακριβώς το να ενημερώνεις κάποιον ότι υπάρχει έλεγχος της τροχαίας συνιστά πρόκληση ή διέγερση εγκλημάτων; Δεν εξετάζω το αν πρέπει ή όχι να απαγορεύεται τέτοια ενημέρωση. Ρωτάω πώς πληρούται η αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος για το οποίο φέρεται ότι κατηγορούνται οι διαχειριστές. Το να σου πει κάποιος ότι εκεί υπάρχει έλεγχος οδηγεί στο αντίθετο ακριβώς αποτέλεσμα, την αποφυγή διάπραξης ακόμη και τροχαίας παράβασης, όχι πλημμελήματος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Καρίπογλου.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

«Από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος συνελήφθησαν πρωινές ώρες χθες, Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025, σε περιοχές της Αθήνας, -2- ημεδαποί, 29 και 55 ετών, οι οποίοι λειτουργούσαν παράνομες κοινότητες σε διαδικτυακή πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων και κλήσεων, μέσω των οποίων τα μέλη τους ενημερώνονταν για τη διενέργεια αστυνομικών ελέγχων.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων και για επικίνδυνες παραβάσεις στην οδική συγκοινωνία, ενώ, παράλληλα, ανεστάλη η λειτουργία συνολικά -3- κοινοτήτων.

Προηγήθηκε ενδελεχής και εμπεριστατωμένη ψηφιακή – διαδικτυακή έρευνα, ύστερα από παραγγελία αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής, σχετικά με τη λειτουργία παράνομης διαδικτυακής κοινότητας, η οποία είχε ως σκοπό τη μαζική ενημέρωση των μελών της, καθ’ όλο το 24ωρο, για τα ακριβή σημεία και το χρόνο διενέργειας αστυνομικών ελέγχων.

Στο πλαίσιο αυτό, αλλά και κατόπιν διερεύνησης σχετικών καταγγελιών από πολίτες καθώς και διαπιστώσεων υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, προέκυψε η ύπαρξη -3- κοινοτήτων, στις οποίες συμμετείχαν περισσότερα από -201.000- μέλη, τα οποία, μέσω δημοσιεύσεων, ενημέρωναν τόσο για τη διενέργεια ελέγχων υπηρεσιών της τροχαίας, όσο και για την παρουσία λοιπών υπηρεσιών εμφανούς αστυνόμευσης (Ομάδες Ο.Π.Κ.Ε., ΔΙ.ΑΣ. κλπ).

Όπως διαπιστώθηκε, ο 29χρονος είχε ρόλο υπερδιαχειριστή (Super Admin) και ο 55χρονος ρόλο διαχειριστή (Admin) σε κοινότητα που απαριθμούσε πάνω από -173.000- μέλη, ενώ ο πρώτος διαχειριζόταν ως υπερδιαχειριστής ακόμα -2- κοινότητες, με περίπου -28.000- μέλη, ενημερώνοντας για περιοχές της Κρήτης και της Θεσσαλονίκης.

Οι ανωτέρω κοινότητες αποτελούσαν σημαντική πηγή πληροφόρησης κυρίως για επίδοξους παραβάτες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας αλλά και για λοιπούς παραβάτες, δημιουργώντας σοβαρή παρεμπόδιση και υπονόμευση στο έργο της Ελληνικής Αστυνομίας στον κρίσιμο τομέα της οδικής ασφάλειας και της πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων, καθώς και γενικότερα στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας.

Στο πλαίσιο ερευνών που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, παρουσία δικαστικού λειτουργού, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -4- κινητά, στα οποία λειτουργούσαν τηλεφωνικές συνδέσεις ενεργοποίησης των λογαριασμών διαχείρισης και τα οποία θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακές εξετάσεις.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».

