search
ΤΕΤΑΡΤΗ 15.10.2025 16:59
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.10.2025 14:17

Συνελήφθη στη Βοιωτία ο 27χρονος που είχε αποδράσει από τις αγροτικές φυλακές Κασσάνδρας

15.10.2025 14:17
xeiropedes

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ο 27χρονος Αλβανός που είχε αποδράσει τον προηγούμενο μήνα από τις Αγροτικές Φυλακές Κασσάνδρας Χαλκιδικής, όπου εξέτιε ποινή κάθειρξης 7,5 ετών για διευκόλυνση μεταφοράς μεταναστών.

Όπως έγινε γνωστό, συνελήφθη χθες το απόγευμα από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θηβών σε χώρο στάθμευσης επί της εθνικής οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης, σε περιοχή της Βοιωτίας.

Κατά τη σύλληψή του, ο 27χρονος βρισκόταν μέσα σε αυτοκίνητο το οποίο φέρεται πως είχε υπεξαιρέσει λίγα 24ωρα νωρίτερα, όπως προέκυψε από σχετική καταγγελία. Στην κατοχή του εντοπίστηκε ένα πιστόλι replica το οποίο κατασχέθηκε.

Ο ίδιος είχε αποδράσει από το σωφρονιστικό κατάστημα της Κασσάνδρας, το οποίο είναι ανοιχτό τύπου, το πρωί της 18ης Σεπτεμβρίου, την ώρα που έκανε εργασίες με άλλους συγκρατούμενούς του και έκτοτε αναζητείτο.

Διαβάστε επίσης:

Πέθανε ο Γιώργος Πιπερίδης του ιστορικού ζαχαροπλαστείου Lido στο Παγκράτι – Το πιο διάσημο τσουρέκι της Αθήνας

Τελευταίο αντίο στην Άννα Κυριακού – Συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν την αγαπημένη «θεία Μπεμπέκα» (pics & video)

Καρυστιανού: Το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ανήκει στους Ελληνες -Τα ονόματα των 57 θα μείνουν εκεί ως την τελική δικαίωση

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ergazomenoi-new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Drones για την… τήρηση του ωραρίου εργασίας έχει επιστρατεύσει η Επιθεώρηση Εργασίας

sydaxiouxoi
ΕΛΛΑΔΑ

Πορεία συνταξιούχων στο κέντρο της Αθήνας για πραγματικές αυξήσεις και 13η-14η σύνταξη

dnt_imf
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΝΤ: Τα πρωτογενή πλεονάσματα ροκανίζουν το ελληνικό χρέος

gaza
ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Το Ισραήλ απέσυρε τα στρατεύματα αλλά επιχειρεί να συνεχίσει τον πόλεμο με άλλα μέσα

ksylodarmos
ΕΛΛΑΔΑ

Σε σοκ 43χρονη που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από επιχειρηματία – «Αν δεν ήταν οι περαστικοί, θα με σκότωνε»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ERIETTA_KOURKOULOU
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου για το πρότυπο κέντρο τοκετού που δημιούργησε: Πάμε να βάλουμε ερωτηματικό σε ένα σύστημα πολύ δυνατό στην Ελλάδα

syntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανάσα για τους συνταξιούχους η πώληση της ψιλής κυριότητας των ακινήτων

zervos opekepe 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ – Εξεταστική: Το δικαίωμα της σιωπής επικαλέστηκε ο Ζερβός, αλλά μόνο για τα ερωτήματα της αντιπολίτευσης

antonios_kivotos
ΕΛΛΑΔΑ

Κιβωτός του κόσμου: Παραιτήθηκαν και οι τρεις συνήγοροι υπεράσπισης του πατέρα Αντωνίου

sam-boregi-one-cikan
CUCINA POVERA

Κρητικά χορτοκαλίτσουνα τηγανιού

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 15.10.2025 16:57
ergazomenoi-new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Drones για την… τήρηση του ωραρίου εργασίας έχει επιστρατεύσει η Επιθεώρηση Εργασίας

sydaxiouxoi
ΕΛΛΑΔΑ

Πορεία συνταξιούχων στο κέντρο της Αθήνας για πραγματικές αυξήσεις και 13η-14η σύνταξη

dnt_imf
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΝΤ: Τα πρωτογενή πλεονάσματα ροκανίζουν το ελληνικό χρέος

1 / 3