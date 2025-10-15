search
ΤΕΤΑΡΤΗ 15.10.2025 17:17
ΕΛΛΑΔΑ

15.10.2025 13:38

Πέθανε ο Γιώργος Πιπερίδης του ιστορικού ζαχαροπλαστείου Lido στο Παγκράτι – Το πιο διάσημο τσουρέκι της Αθήνας

15.10.2025 13:38
lido-1

Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Πιπερίδης του Lido, του ζαχαροπλαστείου στο Παγκράτι, με το διασημότερο τσουρέκι της Αθήνας.

Στην πόρτα του ζαχαροπλαστείου, στην οδό Χρεμωνίδου, έχει κολληθεί ένα χαρτί όπου αναγράφεται «Κλειστό λόγω πένθους».

«Χείμαρος» είναι στα social media που ασχολούνται με το Παγκράτι τα «αντίο» στον Γιώργο Πιπερίδη, που για πάνω από 50 χρόνια πρόσφερε απόλαυση στους κατοίκους της περιοχής και όχι μόνο.

Ο συνωστισμός έξω από το Lido κυρίως το Πάσχα για τσουρέκια και τα Χριστούγεννα για βασιλόπιτες ήταν κάτι απερίγραπτο για όσους το έχουν ζήσει.

@iliasgkoulias #tsoureki #lido #pagrati #athens ♬ πρωτότυπος ήχος – thanasis_o_meraklis

Ο γιός του Γιώργου Πιπερίδη, Πέτρος, έχει αναλάβει τα ηνία της επιχείρησης.

