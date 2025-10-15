search
ΤΕΤΑΡΤΗ 15.10.2025 22:45
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.10.2025 20:45

ΕΔΕ για τον ξυλοδαρμό 11χρονου από άλλους μαθητές σε δημοτικό σχολείο της Θεσσαλονίκης

15.10.2025 20:45
sxoleia loukerto 876- new

Τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), προκειμένου να αναζητηθούν πιθανές ευθύνες μετά από καταγγελία μητέρας για τον ξυλοδαρμό του παιδιού της σε δημοτικό σχολείο της Θεσσαλονίκης, ζήτησε ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Αλέξανδρος Κόπτσης.

Η μητέρα του 11χρονου μαθητή του 2ου Δημοτικού Σχολείου Παλαιοκάστρου κατήγγειλε ότι ο γιος της δέχθηκε χτυπήματα με μπουνιές στο κεφάλι από άλλο μαθητή με αποτέλεσμα να πέσει κάτω, ενώ όταν σηκώθηκε τον χτύπησε και δεύτερος μαθητής.

Για πλημμελή αντιμετώπιση της βίας κατηγορεί το σχολείο η μητέρα του 11χρονου

Η μητέρα του 11χρονου υποστήριξε ακόμη ότι δεν είναι το πρώτο τέτοιο περιστατικό στο σχολείο, επιρρίπτοντας ευθύνες στη διεύθυνση του σχολείου για πλημμελή αντιμετώπιση της σχολικής βίας.

«Πληροφορήθηκα το περιστατικό σήμερα το πρωί και ζήτησα να ενημερωθώ σχετικά από τη διευθύντρια του σχολείου. Ζήτησα από τη διευθύντρια της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης να διενεργηθεί ΕΔΕ, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν ευθύνες», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ.Κόπτσης, διευκρινίζοντας ότι επικοινώνησε και με τη μητέρα του 11χρονου, με την οποία πρόκειται να συναντηθεί.

«Αυτό που της είπα είναι να στείλει το παιδί στο σχολείο, τη διαβεβαίωσα ότι το παιδί θα είναι ασφαλές στο σχολείο, ότι είναι υποχρέωσή μας να το φροντίζουμε αυτό», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι στο δημοτικό θα βρίσκεται αύριο και ψυχολόγος.

Το περιστατικό συνέβη αυτή την εβδομάδα, την ώρα που οι μαθητές έμπαιναν στις αίθουσες μετά το δεύτερο διάλειμμα. Οι μαθητές που χτύπησαν τον 11χρονο μαθητή της ΣΤ΄ τάξης, προκαλώντας του μώλωπες, δεν ήταν συμμαθητές του, αλλά μαθητές της Ε’ Τάξης.

Διαβάστε επίσης:

Ένοπλη ληστεία στη Θεσσαλονίκη – Έκλεψαν 47 συσκευές κινητών τηλεφώνων αξίας άνω των 50.000 ευρώ

Χειροπέδες σε δύο 16χρονους για ένοπλες ληστείες σε περίπτερα στα νότια προάστια – Στον εισαγγελέα και οι γονείς

Νέο περιστατικό ενδοσχολικής βίας στο Βόλο – 12χρονος απείλησε με σουγιά συμμαθητή του

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kerameos – giannoulis 99- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θα απέχει ο ΣΥΡΙΖΑ από την ονομαστική ψηφοφορία για το εργασιακό: Κόντρα Γιαννούλη – Κεραμέως 

amyna evropi 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

Έτοιμη η ΕΕ για πόλεμο με τη Ρωσία έως το 2030 – Τι περιλαμβάνει ο οδικός χάρτης αμυντικής ετοιμότητας

israil omiroi 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Χαμάς επέστρεψε δύο ακόμη σορούς ομήρων – Απειλές Τραμπ για επανέναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα

pyrgos-ktirio-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: Κτίριο κατέρρευσε στην πλατεία Μίκη Θεοδωράκη (Photos)

pete hegseth (2)
ΚΟΣΜΟΣ

Το αεροσκάφος του Πιτ Χέγκσεθ έκανε αναγκαστική προσγείωση στη Βρετανία – Τι συνέβη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ERIETTA_KOURKOULOU
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου για το πρότυπο κέντρο τοκετού που δημιούργησε: Πάμε να βάλουμε ερωτηματικό σε ένα σύστημα πολύ δυνατό στην Ελλάδα

syntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανάσα για τους συνταξιούχους η πώληση της ψιλής κυριότητας των ακινήτων

zervos opekepe 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ – Εξεταστική: Το δικαίωμα της σιωπής επικαλέστηκε ο Ζερβός, αλλά μόνο για τα ερωτήματα της αντιπολίτευσης

panos-routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: Πήρε εξιτήριο από τον «Ευαγγελισμό», «πρέπει να ξεκουραστεί πλήρως»

sam-boregi-one-cikan
CUCINA POVERA

Κρητικά χορτοκαλίτσουνα τηγανιού

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 15.10.2025 22:41
kerameos – giannoulis 99- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θα απέχει ο ΣΥΡΙΖΑ από την ονομαστική ψηφοφορία για το εργασιακό: Κόντρα Γιαννούλη – Κεραμέως 

amyna evropi 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

Έτοιμη η ΕΕ για πόλεμο με τη Ρωσία έως το 2030 – Τι περιλαμβάνει ο οδικός χάρτης αμυντικής ετοιμότητας

israil omiroi 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Χαμάς επέστρεψε δύο ακόμη σορούς ομήρων – Απειλές Τραμπ για επανέναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα

1 / 3