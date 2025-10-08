Ευλογιά των αιγοπροβάτων: Επιμένουν οι αγρότες στον εμβολιασμό, παρά τα μέτρα της κυβέρνησης για να αποφευχθεί το lockdown

Στην ανάγκη εμβολιασμού των κοπαδιών για την ανάσχεση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων επιμένουν οι αγρότες, παρά τα κυβερνητικά μέτρα που αποφασίστηκαν σε ευρεία σύσκεψη με στόχο να αποφευχθεί το lockdown.

Οι αγρότες του ΑΚΚΕΛ σε ανακοίνωσή τους σημειώνουν ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να προβάλλει τον εσφαλμένο ισχυρισμό ότι ο εμβολιασμός θα οδηγήσει σε απώλεια εξαγωγών γαλακτοκομικών προϊόντων προς τις ΗΠΑ. Ωστόσο, οι αγρότες παραθέτουν σειρά επιχειρημάτων για να καταρρίψουν τα κυβερνητικά επιχειρήματα κατά του εμβολιασμού.

Πρώτον, η Τουρκία εφαρμόζει καθολικό εμβολιασμό από το 2013 και εξακολουθεί να εξάγει γαλακτοκομικά προϊόντα στις ΗΠΑ και άλλες αγορές, όπως η Νέα Ζηλανδία, η Κίνα και η Ιαπωνία, τηρώντας τους κανόνες του FDA. Τα παραδείγματα αυτά αποδεικνύουν ότι ο εμβολιασμός δεν αποτελεί εμπόδιο στις εξαγωγές, αρκεί να τηρούνται τα πρωτόκολλα ασφαλείας τροφίμων.

Δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εγκρίνει τα εμβόλια και προσφέρει στην Ελλάδα δωρεάν 400.000 δόσεις, με δυνατότητα επιπλέον χρηματοδότησης. Οι τεχνικές συζητήσεις έχουν ολοκληρωθεί και η Επιτροπή Υγείας και Ευζωίας των Ζώων της Ε.Ε. επισημαίνει ότι ο εμβολιασμός θα έπρεπε ήδη να έχει ξεκινήσει. Η καθυστέρηση, επομένως, είναι καθαρά πολιτική επιλογή.

Τρίτον, η έλλειψη DIVA εμβολίων δεν αποτελεί εμπόδιο. Υπάρχει αποδεδειγμένη λύση με τη χρήση «δείκτη εμβολιασμού», όπως στη βρουκέλλωση: τα θηλυκά ζώα εμβολιάζονται, ενώ τα αρσενικά παραμένουν ανεμβολίαστα και χρησιμοποιούνται για διαγνωστικούς ελέγχους, επιτρέποντας αξιόπιστη επιδημιολογική επιτήρηση. Η ίδια στρατηγική έχει ήδη εφαρμοστεί με επιτυχία στην Ελλάδα, οδηγώντας σε σχεδόν πλήρη εξάλειψη της βρουκέλλωσης.

Τέταρτον, η επιστημονική και εμπορική τεκμηρίωση είναι αδιαμφισβήτητη: ο εμβολιασμός σώζει κοπάδια, προστατεύει παραγωγούς και δεν αποκλείει εξαγωγές. Η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει πώς εξηγεί την επιτυχία της Τουρκίας, γιατί απορρίπτει την εφαρμογή των δεικτών εμβολιασμού, ποια είναι η επιστημονική βάση της θεωρίας ότι ο εμβολιασμός αποκλείει τις αγορές και γιατί καθυστερεί την ενεργοποίηση του προγράμματος, ενώ η Ε.Ε. έχει ήδη εγκρίνει και προσφέρει τα εμβόλια.

Τι αποφασίστηκε στην κυβερνητική σύσκεψη

Eνίσχυση των ελέγχων και μεγαλύτερη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών αποφασίστηκε την Τετάρτη κατά την κυβερνητική σύσκεψη υπό τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη με στόχο τον καλύτερο συντονισμό και την αυστηρή τήρηση των μέτρων για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης εξετάστηκαν αναλυτικά όλα τα στοιχεία σχετικά με την πορεία της ζωονόσου και την εξέλιξή της, ιδίως τον τελευταίο μήνα και αποφασίστηκε η στενότερη και καθημερινή συνεργασία των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ με την Ελληνική Αστυνομία και με τις ΔΑΟΚ προκειμένου να αυξηθούν οι περιπολίες και τα μπλόκα σε περιοχές όπου η ασθένεια βρίσκεται σε έξαρση.

Στο πλαίσιο αυτό, θα υπάρχει καθημερινή συνεργασία μεταξύ Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Περιφερειών, υπό την καθοδήγηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, και του αρμόδιου Υφυπουργού Χρήστου Κέλλα.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί:

στη διερεύνηση καταγγελιών για απόκρυψη κρουσμάτων,

στον εντοπισμό περιπτώσεων παράνομης θανάτωσης ζώων και μη ορθής υγειονομικής ταφής, που συμβάλλει στη διάδοση της ζωονόσου,

και μη ορθής υγειονομικής ταφής, που συμβάλλει στη διάδοση της ζωονόσου, καθώς και στις παράνομες μετακινήσεις αιγοπροβάτων, ιδίως κατά τις απογευματινές και νυχτερινές ώρες, εντός και εκτός των ζωνών επιτήρησης.

Οι παραβάτες θα αντιμετωπίσουν τις αυστηρές ποινές που προβλέπει η νομοθεσία.

Υπενθυμίζεται ότι τα μέτρα που εφαρμόζονται εντάσσονται στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 687/2020, και η πιστή τήρησή τους αποτελεί υποχρέωση όλων όσων σχετίζονται με το συγκεκριμένο ζήτημα.

«Η Κυβέρνηση παραμένει αποφασισμένη να εξαντλήσει κάθε διαθέσιμο μέτρο για την προστασία της ελληνικής κτηνοτροφίας και την υπέρβαση του προβλήματος με τις μικρότερες δυνατότητες απώλειες ζώων. Παράλληλα, θα συνεχίσει να στηρίζει τους κτηνοτρόφους, υλοποιώντας το ταχύτερο δυνατόν τη δεύτερη φάση πληρωμών για την αποζημίωση των ζώων που θανατώθηκαν από τον Απρίλιο έως σήμερα, καθώς έχουν ήδη εξασφαλιστεί οι αναγκαίες πιστώσεις» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Επιπλέον, αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα και η πληρωμή των παραγωγών για την αγορά ζωοτροφών κατά την περίοδο που τα ζώα βρίσκονται σε καραντίνα.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Υπουργός και ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας και Χρήστος Κέλλας, οι Γενικοί Γραμματείς του Υπουργείου, Σπύρος Πρωτοψάλτης, Αντώνης Φιλιππής και Αργυρώ Ζέρβα, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, Παναγιώτης Στάθης, καθώς και ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός, ως εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ).

