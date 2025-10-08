Ελληνικό FBI: Εικόνες και βίντεο από την εξάρθρωση κυκλώματος που εκμεταλλευόταν αλλοδαπούς εργάτες

Βίντεο και φωτογραφίες από τη χθεσινή επιχείρηση της Δ.Α.Ο.Ε. για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας προέβαιναν στην οικονομική και εργασιακή εκμετάλλευση αλλοδαπών, έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛΑΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν πραγματοποιηθεί 170 προσαγωγές και 13 συλλήψεις μελών του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως αρχηγός, από περιοχές της Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Μεσσηνίας, Ηλείας, Βοιωτίας και Άργους, ενώ συνελήφθησαν και έξι άτομα για άλλα αδικήματα.

Παράλληλα, μέχρι στιγμής έχουν κατασχεθεί οχήματα, χρηματικά ποσά, διαβατήρια και ποσότητα ναρκωτικών ουσιών.

Τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να έφερναν αλλοδαπούς στη χώρα μας και να τους παρακρατούσαν τα έγγραφα προκειμένου να τους αναγκάσουν να εργάζονται ως εργάτες γης με μηδαμινές αμοιβές. Τους παρακρατούσαν σχεδόν όλο το μεροκάματο για να τους δίνουν ένα πιάτο φαγητό, νερό, ρούχα και διαμονή σε κατάλυμα – τρώγλη.

