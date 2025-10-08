search
ΤΕΤΑΡΤΗ 08.10.2025 19:33
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.10.2025 18:33

Ελληνικό FBI: Εικόνες και βίντεο από την εξάρθρωση κυκλώματος που εκμεταλλευόταν αλλοδαπούς εργάτες

08.10.2025 18:33
kykloma ekmetalleusi allodapon 99- new

Βίντεο και φωτογραφίες από τη χθεσινή επιχείρηση της Δ.Α.Ο.Ε. για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας προέβαιναν στην οικονομική και εργασιακή εκμετάλλευση αλλοδαπών, έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛΑΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν πραγματοποιηθεί 170 προσαγωγές και 13 συλλήψεις μελών του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως αρχηγός, από περιοχές της Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Μεσσηνίας, Ηλείας, Βοιωτίας και Άργους, ενώ συνελήφθησαν και έξι άτομα για άλλα αδικήματα.

Παράλληλα, μέχρι στιγμής έχουν κατασχεθεί οχήματα, χρηματικά ποσά, διαβατήρια και ποσότητα ναρκωτικών ουσιών.

Τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να έφερναν αλλοδαπούς στη χώρα μας και να τους παρακρατούσαν τα έγγραφα προκειμένου να τους αναγκάσουν να εργάζονται ως εργάτες γης με μηδαμινές αμοιβές. Τους παρακρατούσαν σχεδόν όλο το μεροκάματο για να τους δίνουν ένα πιάτο φαγητό, νερό, ρούχα και διαμονή σε κατάλυμα – τρώγλη.

Διαβάστε επίσης:

Πάνος Ρούτσι για την εκταφή: Aπό το εξωτερικό οι τεχνικοί σύμβουλοι, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα στην Ελλάδα

«Άσε τις μ@@@@ τελειώσαμε» – Συνέλαβαν τον αντιπρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Λιβαδειάς την ώρα που έδινε συνέντευξη

Τατόι: Πώς έγινε το ατύχημα με το εκπαιδευτικό αεροπλάνο – Αποκολλήθηκε μέρος της πτέρυγας κατά την απογείωση (photos/videos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
prwtoselido entos new
MEDIA

Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου

gaza (1)
ΚΟΣΜΟΣ

«Σοκαρίστηκα όταν είδα τον εαυτό μου σε φωτογραφία» – Η ζωή στη Γάζα δεν έχει υπάρξει ποτέ δυσκολότερη

agios-erotas-new
MEDIA

Καρδιοχτύπια με… πετραχήλι και λιβάνι και χθες(7/10) στην κορυφή της τηλεθέασης

kristalina-georgieva
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΝΤ: «Η αβεβαιότητα είναι η νέα κανονικότητα, προσδεθείτε»

MARIN_LEPEN
ΚΟΣΜΟΣ

Μαρίν Λεπέν: Θα προσπαθήσει να ανατρέψει οποιονδήποτε μελλοντικό πρωθυπουργό μέχρι ο Μακρόν να προκηρύξει νέες εκλογές

Δείτε όλες τις ειδήσεις
chatzipanagiotis-stavropoulou-new
LIFESTYLE

Χρήστος Χατζηπαναγιώτης: «Με τη Βίκυ Σταυροπούλου ερωτευτήκαμε, υπήρξε μια σπίθα» (Video)

Amal Clooney
LIFESTYLE

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ λέει ότι τα παιδιά του έχουν «πολύ καλύτερη ζωή» μεγαλώνοντας στη Γαλλία παρά στο Λος Άντζελες

touni-new
LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη: Πρώτη δημόσια εμφάνιση με τον νέο της σύντροφο (Video)

svitailo-new
LIFESTYLE

Ιβάν Σβιτάιλο: «Δεν θα μπορέσω να νιώσω ποτέ περήφανος για την ερμηνεία μου σε αυτό το σίριαλ» (Video)

robin-williams-kori-new
LIFESTYLE

Ξεσπά η κόρη του Robin Williams - «Σταματήστε να μου στέλνετε βίντεο με τον μπαμπά μου που δημιουργήθηκαν με AI, είναι αηδιαστικά»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 08.10.2025 19:32
prwtoselido entos new
MEDIA

Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου

gaza (1)
ΚΟΣΜΟΣ

«Σοκαρίστηκα όταν είδα τον εαυτό μου σε φωτογραφία» – Η ζωή στη Γάζα δεν έχει υπάρξει ποτέ δυσκολότερη

agios-erotas-new
MEDIA

Καρδιοχτύπια με… πετραχήλι και λιβάνι και χθες(7/10) στην κορυφή της τηλεθέασης

1 / 3