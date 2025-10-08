search
ΤΕΤΑΡΤΗ 08.10.2025
ΕΛΛΑΔΑ

08.10.2025 15:54

Τατόι: Πώς έγινε το ατύχημα με το εκπαιδευτικό αεροπλάνο – Αποκολλήθηκε μέρος της πτέρυγας κατά την απογείωση (photos/videos)

08.10.2025 15:54
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τα αίτια του ατυχήματος με το εκπαιδευτικό αεροσκάφος P2002-JF της Πολεμικής Αεροπορίας, που κατά τη διάρκεια απογείωσης από την αεροπορική βάση Δεκέλειας στο Τατόι, εξήλθε του διαδρόμου και κατέπεσε.

Οι δύο χειριστές του αεροσκάφους, πιλότοι της Πολεμικής Αεροπορίας, διακομίστηκαν στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι δύο πιλότοι έχουν τις αισθήσεις τους και υποβάλλονται σε εξετάσεις. Και οι δύο είναι σοβαρά τραυματισμένοι, με την κατάσταση της υγείας του ενός να είναι πιο βαριά.

Πηγές ανέφεραν στο «STAR» πως το αεροσκάφος έπεσε μετά από αποκόλληση μέρους της πτέρυγας κατά την απογείωση. Αυτό που ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί είναι το ύψος που είχε πάρει το αεροπλάνο πριν πέσει.

Η ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας για το ατύχημα με το εκπαιδευτικό αεροσκάφος στο Τατόι αναφέρονται τα εξής:

«Εκπαιδευτικό αεροσκάφος P2002-JF Tecnam της 360 Μοίρας Εκπαίδευσης Αέρος από την Σχολή Ικάρων, που συμμετείχε σε πτήση συντήρησης, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης άσκησης στον κύκλο του αεροδρομίου Τατοΐου, προσέκρουσε σήμερα, Τετάρτη 8 Οκτωβρίου και ώρα 10:52, στο έδαφος, εκτός του διαδρόμου προσγείωσης.

Το πλήρωμα του αεροσκάφους, διακομίσθηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, όπου υποβάλλεται στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται».

