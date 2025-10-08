search
ΤΕΤΑΡΤΗ 08.10.2025 18:25
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.10.2025 15:44

Έκρηξη στην Jacky O: Η στιγμή που o δράστης αφήνει τον εκρηκτικό μηχανισμό στην είσοδο της ντισκοτέκ

08.10.2025 15:44
jacky o

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την έκρηξη στη ντισκοτέκ Jacky O στα Ιλίσια.

Σε βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται ο δράστης να κατευθύνεται προς τη ντισκοκτέκ. Φορά μαύρα ρούχα, λευκά παπούτσια, χειρουργική μάσκα και κρατάει χάρτινη σακούλα. Αφού την αφήσει στην είσοδο της ντισκοτέκ και φεύγει πεζός.

Τι κατέθεσε ο ιδιοκτήτης

Την υπόθεση έχει αναλάβει το τμήμα εκβιαστών. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι αρχές εκτιμούν πως κύκλοι της νύχτας θέλησαν να στείλουν μήνυμα στον ιδιοκτήτη.

Ο ίδιος κατέθεσε ότι την περασμένη άνοιξη τον είχαν προσεγγίσει άτομα που του πρότειναν «περιστασιακή συνεργασία» με ύποπτους όρους.

Ζημιές στο αυτοκίνητο γνωστού δημοσιογράφου

Οι πυροτεχνουργοί εκτιμούν ότι επρόκειτο για βόμβα μεγάλης ισχύος, με μικρή ποσότητα εκρηκτικής ύλης τοποθετημένη μέσα σε μεταλλικό δοχείο, το οποίο είχε καλυφθεί με χαρτί.

Από το ωστικό κύμα της έκρηξης προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο αυτοκίνητο του αρχισυντάκτη του iefimerida και παρουσιαστή της εκπομπής της ΕΡΤ «Off the Record», Αγγελο Μόσχοβα, ο οποίος για κακή του τύχη είχε σταθμεύσει μπροστά από την είσοδο της ντισκοτέκ, αφού η ειδησεογραφική ιστοσελίδα είναι μερικές δεκάδες μέτρα παραπέρα. 

Διαβάστε επίσης

Αναβλήθηκε η εκταφή της σορού του γιου του Πάνου Ρούτσι

Λαύριο: Καρέ καρέ η στιγμή της κατάρρευσης του μπαλκονιού – Γυναίκα έτρεξε για να σωθεί (Video)

Ένοχος κρίθηκε ο Βασίλης Μπισμπίκης – Χρηματική ποινή 7.000 ευρώ και πληρώνει τα έξοδα της δίκης

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Barghouti
ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί η απελευθέρωση του εξέχοντος Παλαιστίνιου κρατούμενου Μπαργούτι είναι «κόκκινη γραμμή» για το Ισραήλ

floridis_new_456
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φλωρίδης: Η Δικαιοσύνη δεν εκβιάζεται και δεν ποδηγετείται από κανέναν

germania epithesi maxairi – new
ΚΟΣΜΟΣ

Μαχαίρωμα δημάρχου στη Γερμανία: Την θετή της κόρη «έδειξε» ως υπεύθυνη η 57χρονη –  Δυο μαχαίρια με αίμα εντοπίστηκαν στο σπίτι

PA030252-low
ΘΕΑΤΡΟ

Ο «Άγριος Σπόρος» του Γιάννη Τσίρου, από τα σημαντικότερα έργα της σύγχρονης ελληνικής δραματουργίας, επιστρέφει από 15 Οκτωβρίου  στο Θέατρο Μικρό Χορν

ronalnto-345
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κριστιάνο Ρονάλντο: Σκόραρε… περιουσία 1,4 δισ. δολαρίων – Ο πρώτος δισεκατομμυριούχος ποδοσφαιριστής στην ιστορία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
chatzipanagiotis-stavropoulou-new
LIFESTYLE

Χρήστος Χατζηπαναγιώτης: «Με τη Βίκυ Σταυροπούλου ερωτευτήκαμε, υπήρξε μια σπίθα» (Video)

Amal Clooney
LIFESTYLE

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ λέει ότι τα παιδιά του έχουν «πολύ καλύτερη ζωή» μεγαλώνοντας στη Γαλλία παρά στο Λος Άντζελες

touni-new
LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη: Πρώτη δημόσια εμφάνιση με τον νέο της σύντροφο (Video)

svitailo-new
LIFESTYLE

Ιβάν Σβιτάιλο: «Δεν θα μπορέσω να νιώσω ποτέ περήφανος για την ερμηνεία μου σε αυτό το σίριαλ» (Video)

robin-williams-kori-new
LIFESTYLE

Ξεσπά η κόρη του Robin Williams - «Σταματήστε να μου στέλνετε βίντεο με τον μπαμπά μου που δημιουργήθηκαν με AI, είναι αηδιαστικά»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 08.10.2025 18:23
Barghouti
ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί η απελευθέρωση του εξέχοντος Παλαιστίνιου κρατούμενου Μπαργούτι είναι «κόκκινη γραμμή» για το Ισραήλ

floridis_new_456
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φλωρίδης: Η Δικαιοσύνη δεν εκβιάζεται και δεν ποδηγετείται από κανέναν

germania epithesi maxairi – new
ΚΟΣΜΟΣ

Μαχαίρωμα δημάρχου στη Γερμανία: Την θετή της κόρη «έδειξε» ως υπεύθυνη η 57χρονη –  Δυο μαχαίρια με αίμα εντοπίστηκαν στο σπίτι

1 / 3