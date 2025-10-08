Έκρηξη στην Jacky O: Η στιγμή που o δράστης αφήνει τον εκρηκτικό μηχανισμό στην είσοδο της ντισκοτέκ

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την έκρηξη στη ντισκοτέκ Jacky O στα Ιλίσια.

Σε βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται ο δράστης να κατευθύνεται προς τη ντισκοκτέκ. Φορά μαύρα ρούχα, λευκά παπούτσια, χειρουργική μάσκα και κρατάει χάρτινη σακούλα. Αφού την αφήσει στην είσοδο της ντισκοτέκ και φεύγει πεζός.

Τι κατέθεσε ο ιδιοκτήτης

Την υπόθεση έχει αναλάβει το τμήμα εκβιαστών. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι αρχές εκτιμούν πως κύκλοι της νύχτας θέλησαν να στείλουν μήνυμα στον ιδιοκτήτη.

Ο ίδιος κατέθεσε ότι την περασμένη άνοιξη τον είχαν προσεγγίσει άτομα που του πρότειναν «περιστασιακή συνεργασία» με ύποπτους όρους.

Ζημιές στο αυτοκίνητο γνωστού δημοσιογράφου

Οι πυροτεχνουργοί εκτιμούν ότι επρόκειτο για βόμβα μεγάλης ισχύος, με μικρή ποσότητα εκρηκτικής ύλης τοποθετημένη μέσα σε μεταλλικό δοχείο, το οποίο είχε καλυφθεί με χαρτί.

Από το ωστικό κύμα της έκρηξης προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο αυτοκίνητο του αρχισυντάκτη του iefimerida και παρουσιαστή της εκπομπής της ΕΡΤ «Off the Record», Αγγελο Μόσχοβα, ο οποίος για κακή του τύχη είχε σταθμεύσει μπροστά από την είσοδο της ντισκοτέκ, αφού η ειδησεογραφική ιστοσελίδα είναι μερικές δεκάδες μέτρα παραπέρα.

Διαβάστε επίσης

Αναβλήθηκε η εκταφή της σορού του γιου του Πάνου Ρούτσι

Λαύριο: Καρέ καρέ η στιγμή της κατάρρευσης του μπαλκονιού – Γυναίκα έτρεξε για να σωθεί (Video)

Ένοχος κρίθηκε ο Βασίλης Μπισμπίκης – Χρηματική ποινή 7.000 ευρώ και πληρώνει τα έξοδα της δίκης