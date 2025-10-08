search
08.10.2025 16:19

«Άσε τις μ@@@@ τελειώσαμε» – Συνέλαβαν τον αντιπρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Λιβαδειάς την ώρα που έδινε συνέντευξη

08.10.2025 16:19
epeisodia-agrotes-livadia-new

Αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον αντιπρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Λιβαδειάς, Λουκά Βούλγαρη, την ώρα που έδινε συνέντευξη στο ραδιόφωνο.

Ο Λουκάς Βούλγαρης μιλούσε για τα προβλήματα, που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος όταν τον διέκοψαν αστυνομικοί.

«Κατέβα κάτω»

Στο ηχητικό ντοκουμέντο ακούγεται αστυνομικός να του λέει «άνοιξε να σου πω λίγο», με τον Λουκά Βούλγαρη να ρωτά «για ποιο λόγο;». «Κατέβα λίγο» συνεχίζει ο αστυνομικός με τον αντιπρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Λιβαδειάς να ρωτά «θα με συλλάβετε; για ποιο λόγο;». Στο σημείο αυτό ο αστυνομικός ανεβάζει τον τόνο, λέγοντας του «άσε τις μ@@@ @ τελειώσαμε» και επιμένει «κατέβα κάτω».

Γιατί συνελήφθη

Ο Λουκάς Βούλγαρης αφέθηκε σήμερα ελεύθερος. Νωρίτερα συνάδελφοι του συγκεντρώθηκαν έξω από το ΑΤ Βοιωτίας για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους. Η σύλληψη του φαίνεται ότι συνδέεται με τα επεισόδια που σημειώθηκαν μεταξύ αγροτών και αστυνομικών χθες Τρίτη (7/10/2025) στη Λειβαδιά κοντά στην αίθουσα που θα παρουσιαζόταν το τοπικό σχέδιο ανάπτυξης, παρουσία του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα.

