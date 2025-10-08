«Άσε τις μ@@@@ τελειώσαμε» – Συνέλαβαν τον αντιπρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Λιβαδειάς την ώρα που έδινε συνέντευξη

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον αντιπρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Λιβαδειάς, Λουκά Βούλγαρη, την ώρα που έδινε συνέντευξη στο ραδιόφωνο.
Ο Λουκάς Βούλγαρης μιλούσε για τα προβλήματα, που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος όταν τον διέκοψαν αστυνομικοί.
Στο ηχητικό ντοκουμέντο ακούγεται αστυνομικός να του λέει «άνοιξε να σου πω λίγο», με τον Λουκά Βούλγαρη να ρωτά «για ποιο λόγο;». «Κατέβα λίγο» συνεχίζει ο αστυνομικός με τον αντιπρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Λιβαδειάς να ρωτά «θα με συλλάβετε; για ποιο λόγο;». Στο σημείο αυτό ο αστυνομικός ανεβάζει τον τόνο, λέγοντας του «άσε τις μ@@@ @ τελειώσαμε» και επιμένει «κατέβα κάτω».
Ο Λουκάς Βούλγαρης αφέθηκε σήμερα ελεύθερος. Νωρίτερα συνάδελφοι του συγκεντρώθηκαν έξω από το ΑΤ Βοιωτίας για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους. Η σύλληψη του φαίνεται ότι συνδέεται με τα επεισόδια που σημειώθηκαν μεταξύ αγροτών και αστυνομικών χθες Τρίτη (7/10/2025) στη Λειβαδιά κοντά στην αίθουσα που θα παρουσιαζόταν το τοπικό σχέδιο ανάπτυξης, παρουσία του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα.
