«Άσε τις μ@@@@ τελειώσαμε» – Συνέλαβαν τον αντιπρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Λιβαδειάς την ώρα που έδινε συνέντευξη

Αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον αντιπρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Λιβαδειάς, Λουκά Βούλγαρη, την ώρα που έδινε συνέντευξη στο ραδιόφωνο.

Ο Λουκάς Βούλγαρης μιλούσε για τα προβλήματα, που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος όταν τον διέκοψαν αστυνομικοί.

🔵Λειβαδιά: Ηχητικό ντοκουμέντο από τη στιγμή της σύλληψης αγρότη μετά από συνέντευξη σε ραδιοφωνικό σταθμό



Δείτε καθημερινά στις 10:00 το #ActionTora με τους@grigoriadis_gio και @dorakoi1 στο #Action24. pic.twitter.com/2RpK7DzyhO — Action24 (@action24tv) October 8, 2025

«Κατέβα κάτω»

Στο ηχητικό ντοκουμέντο ακούγεται αστυνομικός να του λέει «άνοιξε να σου πω λίγο», με τον Λουκά Βούλγαρη να ρωτά «για ποιο λόγο;». «Κατέβα λίγο» συνεχίζει ο αστυνομικός με τον αντιπρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Λιβαδειάς να ρωτά «θα με συλλάβετε; για ποιο λόγο;». Στο σημείο αυτό ο αστυνομικός ανεβάζει τον τόνο, λέγοντας του «άσε τις μ@@@ @ τελειώσαμε» και επιμένει «κατέβα κάτω».

Γιατί συνελήφθη

Ο Λουκάς Βούλγαρης αφέθηκε σήμερα ελεύθερος. Νωρίτερα συνάδελφοι του συγκεντρώθηκαν έξω από το ΑΤ Βοιωτίας για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους. Η σύλληψη του φαίνεται ότι συνδέεται με τα επεισόδια που σημειώθηκαν μεταξύ αγροτών και αστυνομικών χθες Τρίτη (7/10/2025) στη Λειβαδιά κοντά στην αίθουσα που θα παρουσιαζόταν το τοπικό σχέδιο ανάπτυξης, παρουσία του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα.

Διαβάστε επίσης

Λαύριο: Καρέ καρέ η στιγμή της κατάρρευσης του μπαλκονιού – Γυναίκα έτρεξε για να σωθεί (Video)

Ένοχος κρίθηκε ο Βασίλης Μπισμπίκης – Χρηματική ποινή 7.000 ευρώ και πληρώνει τα έξοδα της δίκης

Αναβλήθηκε η εκταφή της σορού του γιου του Πάνου Ρούτσι