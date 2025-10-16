Σεισμός 4,5 Ρίχτερ ανοιχτά της Σητείας

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σεισμική δόνηση 4,5 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 7:20 το πρωί της Πέμπτης (16/10) νότια της Κρήτης.
Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στα 24 χλμ. νότια – νοτιοανατολικά της Ζάκρου.
To εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίζεται στα 7,1 χλμ.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή ζημιές.
Ο σεισμός, σύμφωνα με αναφορές κατοίκων, έγινε αισθητός σε Λασίθι, Κάσο και Κάρπαθο.
