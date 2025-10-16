search
ΠΕΜΠΤΗ 16.10.2025 08:58
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.10.2025 07:35

Σεισμός 4,5 Ρίχτερ ανοιχτά της Σητείας

16.10.2025 07:35
seismos

Σεισμική δόνηση 4,5 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 7:20 το πρωί της Πέμπτης (16/10) νότια της Κρήτης.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στα 24 χλμ. νότια – νοτιοανατολικά της Ζάκρου.

To εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίζεται στα 7,1 χλμ.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή ζημιές.

Ο σεισμός, σύμφωνα με αναφορές κατοίκων, έγινε αισθητός σε Λασίθι, Κάσο και Κάρπαθο.

Διαβάστε επίσης:

Κυβέρνηση: Φορτώνει τα… σπασμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ στους αγρότες, τη στιγμή που τους χρωστάει πάνω από 1,5 δισ. ευρώ!

Έγκλημα στο Κιλκίς: Πυροβόλησαν άνδρα έξω από ξενοδοχείο στους Ευζώνους – Από τη Σιέρα Λεόνε ο νεκρός

Πύργος: Κτίριο κατέρρευσε στην πλατεία Μίκη Θεοδωράκη (Photos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ADMHE
BUSINESS

Νέο Επιχειρησιακό Κέντρο ΑΔΜΗΕ στο Κρυονέρι ενσωματώνει βιώσιμη αρχιτεκτονική, τεχνολογίες και έξυπνα δίκτυα

mitsotakis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Σήμερα η «μητέρα των μαχών» για την εξωτερική πολιτική

polyplast
BUSINESS

POLYPLAST: Η νέα γενιά αναλαμβάνει ρόλο, σηματοδοτώντας αλλαγή και συνέχεια στη διοίκηση της εταιρείας

sougias_pixabay
ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 12χρονος απείλησε συμμαθητή του μέσα στο σχολείο με σουγιά – Για «μια πλάκα» έκανε λόγο ο ανήλικος (video)

ergazomenoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ψηφιακή φορολογική αναβάθμιση ή γραφειοκρατικό βάρος  – Οι επιχειρήσεις μπροστά σε αυστηρούς ελέγχους και νέες υποχρεώσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bruce-willis-new
LIFESTYLE

Μπρους Γουίλις: «Οι κόρες του θρηνούν, τους λείπει πολύ ο πατέρας τους» λέει η σύζυγός του

syntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανάσα για τους συνταξιούχους η πώληση της ψιλής κυριότητας των ακινήτων

ERIETTA_KOURKOULOU
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου για το πρότυπο κέντρο τοκετού που δημιούργησε: Πάμε να βάλουμε ερωτηματικό σε ένα σύστημα πολύ δυνατό στην Ελλάδα

panos-routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: Πήρε εξιτήριο από τον «Ευαγγελισμό», «πρέπει να ξεκουραστεί πλήρως»

pelvic_fracture_new
ΥΓΕΙΑ

Κάταγμα ισχίου: Χρήσιμες συμβουλές για ασφάλεια στο μπάνιο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 16.10.2025 08:56
ADMHE
BUSINESS

Νέο Επιχειρησιακό Κέντρο ΑΔΜΗΕ στο Κρυονέρι ενσωματώνει βιώσιμη αρχιτεκτονική, τεχνολογίες και έξυπνα δίκτυα

mitsotakis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Σήμερα η «μητέρα των μαχών» για την εξωτερική πολιτική

polyplast
BUSINESS

POLYPLAST: Η νέα γενιά αναλαμβάνει ρόλο, σηματοδοτώντας αλλαγή και συνέχεια στη διοίκηση της εταιρείας

1 / 3