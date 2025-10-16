Σεισμός 4,5 Ρίχτερ ανοιχτά της Σητείας

Σεισμική δόνηση 4,5 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 7:20 το πρωί της Πέμπτης (16/10) νότια της Κρήτης.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στα 24 χλμ. νότια – νοτιοανατολικά της Ζάκρου.

To εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίζεται στα 7,1 χλμ.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή ζημιές.

Ο σεισμός, σύμφωνα με αναφορές κατοίκων, έγινε αισθητός σε Λασίθι, Κάσο και Κάρπαθο.

Διαβάστε επίσης:

Κυβέρνηση: Φορτώνει τα… σπασμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ στους αγρότες, τη στιγμή που τους χρωστάει πάνω από 1,5 δισ. ευρώ!

Έγκλημα στο Κιλκίς: Πυροβόλησαν άνδρα έξω από ξενοδοχείο στους Ευζώνους – Από τη Σιέρα Λεόνε ο νεκρός

Πύργος: Κτίριο κατέρρευσε στην πλατεία Μίκη Θεοδωράκη (Photos)