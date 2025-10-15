Πύργος: Κτίριο κατέρρευσε στην πλατεία Μίκη Θεοδωράκη (Photos)

Πανικός επικράτησε το απόγευμα της Τετάρτης, 15/10, στην πλατεία Μίκη Θεοδωράκη στον Πύργο, όταν ετοιμόρροπο κτίριο κατέρρευσε προκαλώντας ζημιές σε τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση τους κατοίκους, καθώς από τύχη δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

Ορατός ο κίνδυνος νέας κατάρρευσης ανά πάσα στιγμή

Σύμφωνα με το ilialive.gr, στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και της Πολιτικής Προστασίας του δήμου Πύργου.

Όπως καταγράφεται στις σχετικές εικόνες, η κατάσταση του κτιρίου μαρτυρά πως χρήζει άμεσης κατεδάφισης, καθώς είναι ορατός ο κίνδυνος να καταρρεύσουν ανά πάσα στιγμή και άλλα τμήματά του, με κίνδυνο να υπάρξουν ανθρώπινα θύματα.

