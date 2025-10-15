Πύργος: Κτίριο κατέρρευσε στην πλατεία Μίκη Θεοδωράκη (Photos)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Πανικός επικράτησε το απόγευμα της Τετάρτης, 15/10, στην πλατεία Μίκη Θεοδωράκη στον Πύργο, όταν ετοιμόρροπο κτίριο κατέρρευσε προκαλώντας ζημιές σε τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα.
Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση τους κατοίκους, καθώς από τύχη δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.
Σύμφωνα με το ilialive.gr, στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και της Πολιτικής Προστασίας του δήμου Πύργου.
Όπως καταγράφεται στις σχετικές εικόνες, η κατάσταση του κτιρίου μαρτυρά πως χρήζει άμεσης κατεδάφισης, καθώς είναι ορατός ο κίνδυνος να καταρρεύσουν ανά πάσα στιγμή και άλλα τμήματά του, με κίνδυνο να υπάρξουν ανθρώπινα θύματα.
