Σεισμός 3,6 Ρίχτερ στο Λασίθι της Κρήτης

Σεισμός 3,6 Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (8/8) με επίκεντρο 23 χλμ. ΝΝΑ της Ζάκρου στο Λασίθι της Κρήτης.
Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 13,6 χλμ.
Ο σεισμός έγινε αισθητός και σε άλλες περιοχές της Κρήτης. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή υλικές ζημιές.
