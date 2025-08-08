Σεισμός 3,6 Ρίχτερ στο Λασίθι της Κρήτης

Σεισμός 3,6 Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (8/8) με επίκεντρο 23 χλμ. ΝΝΑ της Ζάκρου στο Λασίθι της Κρήτης.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 13,6 χλμ.

Ο σεισμός έγινε αισθητός και σε άλλες περιοχές της Κρήτης. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή υλικές ζημιές.

