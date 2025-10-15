Έγκλημα στο Κιλκίς: Πυροβόλησαν άνδρα έξω από ξενοδοχείο στους Ευζώνους – Από τη Σιέρα Λεόνε ο νεκρός

Ένα άτομο με καταγωγή από τη Σιέρα Λεόνε έχασε τη ζωή του στη διάρκεια συμπλοκής μεταξύ αλλοδαπών στους Εύζωνες, στην περιφερειακή ενότητα του Κιλκίς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ομάδα αλλοδαπών πυροβόλησε έναν άνδρα έξω από ξενοδοχείο.

Ο άνδρας μπήκε μέσα στο ξενοδοχείο όπου και κατέληξε, κατά τις ίδιες πηγές. Στο σημείο μετέβη ιατροδικαστής.

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει κυνηγητό για να βρει ποιος ή ποιοι κρύβονται πίσω από το έγκλημα και ήδη ψάχνουν από κάμερες να βρουν ύποπτες κινήσεις, καθώς και για μάρτυρες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στον εντοπισμό τους.

Διαβάστε επίσης:

Πύργος: Κτίριο κατέρρευσε στην πλατεία Μίκη Θεοδωράκη (Photos)

Άγιος Δημήτριος: Άνδρας είχε ανέβει σε ταράτσα και απειλούσε να αυτοκτονήσει

Συναγερμός στο Κρυονέρι: Άνδρας απειλούσε να αυτοκτονήσει με καραμπίνα – Παραδόθηκε στην αστυνομία





