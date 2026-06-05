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05.06.2026 10:39

Αυτοκτόνησε στις φυλακές η πρώην σύζυγος και ηθική αυτουργός στη δολοφονία του Πολωνού καθηγητή στην Αγία Παρασκευή – Το σημείωμα στα παιδιά της

05.06.2026 10:39
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Aυτοκτόνησε χθες βράδυ στις γυναικείες φυλακές του Κορυδαλλού η πρώην σύζυγος του 43χρονου Πολωνού καθηγητή Πσεμισλάβ Γεζιόρσκι που κατηγορούνταν ως ηθική αυτουργός για τη δολοφονία του στην Αγία Παρασκευή.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτοκτόνησε χρησιμοποιώντας σεντόνια, στο μπάνιο του κελιού της στις φυλακές Κορυδαλλού.

Η αυτόχειρας, σύμφωνα με το Πρώτο Θέμα, φέρεται να άφησε σημείωμα στα παιδιά της, λέγοντας πως είναι υπερήφανη για εκείνα και τους ζητά να μην την ξεχάσουν. Παράλληλα, λέει στα παιδιά της πως θα τα αγαπάει και αναφέρεται στις γιορτές και διακοπές που πέρασαν μαζί. Τέλος, απευθυνόμενη στα δύο παιδιά της σημειώνει ότι δεν την απογοήτευσαν ποτέ, ενώ στην τελευταία πρότασή της γράφει πως εάν τους πλήγωσε ποτέ «σας παρακαλώ συγχωρέστε με».

Φυσικός αυτουργός ήταν ο νυν σύντροφός της, ο οποίος φέρεται να ζήτησε τη βοήθεια τριών αλλοδαπών (δύο Αλβανών και ενός Βούλγαρου) για την υλοποίηση της δολοφονικής ενέδρας.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.06.2026 12:36
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