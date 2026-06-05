Ρόδος: Είχε στις αποσκευές του κάνναβη αξίας 87.000 ευρώ – Τον «τσάκωσαν» μόλις κατέβηκε από το πλοίο (photo)

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Στη σύλληψη ενός 27χρονου προχώρησαν το πρωί της Πέμπτης λιμενικοί στη Ρόδο καθώς στις αποσκευές του βρέθηκαν 3,5 κιλά κάνναβης.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού, η αξία των ναρκωτικών που είχε στην κατοχή του ο 27χρονος που είχε αποβιβαστεί από πλοίο, υπολογίζεται σε 87.000 ευρώ.
Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του 27χρονου στην περιοχή της Ρόδου στην οποία βρέθηκαν 3.950 ευρώ.
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