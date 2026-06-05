Θεσσαλονίκη: Σκαρφάλωσε στον δεύτερο όροφο για να κλέψει το σπίτι της… γιαγιάς του

Στο διαμέρισμα της γιαγιάς του, στον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας στη Μενεμένη Θεσσαλονίκης, εισέβαλε 34χρονος, αφού αναρριχήθηκε προηγουμένως στο κτίριο, αφαιρώντας το χρηματικό ποσό των 500 ευρώ.

Το περιστατικό, σύμφωνα με την Αστυνομία, συνέβη το προηγούμενο 24ωρο, μεταξύ 8 το πρωί και 5 το απόγευμα, διάστημα κατά το οποίο η ηλικιωμένη απουσίαζε από το σπίτι. Οι κινήσεις του 34χρονου φαίνεται πως έγιναν αντιληπτές από περιοίκους, με αποτέλεσμα να ενημερωθεί η Αστυνομία.

Όπως έγινε γνωστό, ο εγγονός συνελήφθη και εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή.

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