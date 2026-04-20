ΔΕΥΤΕΡΑ 20.04.2026 15:16
20.04.2026 13:49

Ισραήλ: Μεγάλη αμηχανία και διαρκείς συγγνώμες για τη βεβήλωση αγάλματος του Ιησού από στρατιώτη του IDF (Video)

israeli_soldier_christ_new_1

Σε ανώτατο επίπεδο προσπαθεί το Ισραήλ να κάνει διαχείριση κρίσης της εικόνας που έκανε το γύρο του κόσμου, όπου στρατιώτης των IDF βεβηλώνει άγαλμα του Ιησού στο νότιο Λίβανο.

Μετά την ανακοίνωση των IDF η οποία επιβεβαίωσε το περιστατικό, προσθέτοντας ότι θα υπάρξει ενδελεχής έρευνα για τον στρατιώτη ο οποίος κατέστρεψε με σφυρί το άγαλμα του Θεανθρώπου, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπένιαμιν Νετανιάχου, εξέφρασε έκπληξη και θλίψη για το περιστατικό, γράφοντας στο Χ ότι «καταδικάζω την πράξη αυτή με τον πιο έντονο τρόπο. Οι στρατιωτικές αρχές διεξάγουν ποινική έρευνα για το θέμα και θα λάβουν τα κατάλληλα αυστηρά πειθαρχικά μέτρα εναντίον του παραβάτη».

«Ενώ οι χριστιανοί σφαγιάζονται στη Συρία και το Λίβανο από μουσουλμάνους, ο χριστιανικός πληθυσμός στο Ισραήλ ευημερεί, σε αντίθεση με άλλες περιοχές της Μέσης Ανατολής. Το Ισραήλ είναι η μόνη χώρα στην περιοχή όπου ο χριστιανικός πληθυσμός και το βιοτικό επίπεδο αυξάνονται. Το Ισραήλ είναι το μόνο μέρος στη Μέση Ανατολή που τηρεί την ελευθερία λατρείας για όλους. Εκφράζουμε τη λύπη μας για το περιστατικό και για όποια πληγή αυτό προκάλεσε στους πιστούς στο Λίβανο και σε όλο τον κόσμο», συμπλήρωσε ο Νετανιάχου.

Επίσης, ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ, Γκίντεον Σαάρ, καταδίκασε την πράξη, χαρακτηρίζοντάς της ως ντροπιαστική και απαράδεκτη. «Ζητάμε συγγνώμη για το περιστατικό και για κάθε χριστιανό του οποίου τα αισθήματα πληγώθηκαν» έγραψε στην πλατφόρμα Χ.

Υπενθυμίζεται ότι οι IDF επιβεβαίωσαν ότι στρατιώτης τους προκάλεσε φθορές σε άγαλμα του Ιησού στον νότιο Λίβανο, διαβεβαιώνοντας πως αντιμετωπίζουν το συμβάν με «μεγάλη αυστηρότητα» και προσθέτοντας ότι η συμπεριφορά του στρατιώτη «δεν συνάδει με τις αξίες» που αναμένει να εφαρμόζουν τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και τονίζοντας ότι θα ληφθούν τα προσήκοντα μέτρα σε βάρος όσων ενέχονται στο συμβάν και θα προσφερθεί βοήθεια στην κοινότητα για την αποκατάσταση του θρησκευτικού συμβόλου.

Ωστόσο, στο… παλμαρέ των IDF πλέον περιλαμβάνονται μεγάλες ζημιές στην πολιτιστική κληρονομιά, σε ιστορικά μνημεία και σε ολόκληρα χωριά, ιδίως στο νότο του Λιβάνου. Σημαντικά μνημεία, μεταξύ των οποίων περιοχές κοντά στο μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO στην Τύρο και αρχαία κτίσματα στο Μπαάλμπεκ, έχουν υποστεί ζημιές, ενώ αμέτρητα τοπικά τζαμιά, εκκλησίες και κτίρια της οθωμανικής εποχής έχουν καταστραφεί.

google_news_icon

skai-andreas-gewrgiou-koullis-nikolaou
522c1f30-705f-4a59-8c3c-9c63c1d60cca
papafi_0
trifiatis- xristos-1
thessaloniki_pirovolismoi_2004_1920-1080_new
oropos_lewforeio
syrigos portosalte (1)
kovesi
pliromi-kinito-karta
kalxas (1)
