Ισραήλ: Μεγάλη αμηχανία και διαρκείς συγγνώμες για τη βεβήλωση αγάλματος του Ιησού από στρατιώτη του IDF (Video)

Σε ανώτατο επίπεδο προσπαθεί το Ισραήλ να κάνει διαχείριση κρίσης της εικόνας που έκανε το γύρο του κόσμου, όπου στρατιώτης των IDF βεβηλώνει άγαλμα του Ιησού στο νότιο Λίβανο.

Μετά την ανακοίνωση των IDF η οποία επιβεβαίωσε το περιστατικό, προσθέτοντας ότι θα υπάρξει ενδελεχής έρευνα για τον στρατιώτη ο οποίος κατέστρεψε με σφυρί το άγαλμα του Θεανθρώπου, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπένιαμιν Νετανιάχου, εξέφρασε έκπληξη και θλίψη για το περιστατικό, γράφοντας στο Χ ότι «καταδικάζω την πράξη αυτή με τον πιο έντονο τρόπο. Οι στρατιωτικές αρχές διεξάγουν ποινική έρευνα για το θέμα και θα λάβουν τα κατάλληλα αυστηρά πειθαρχικά μέτρα εναντίον του παραβάτη».

«Ενώ οι χριστιανοί σφαγιάζονται στη Συρία και το Λίβανο από μουσουλμάνους, ο χριστιανικός πληθυσμός στο Ισραήλ ευημερεί, σε αντίθεση με άλλες περιοχές της Μέσης Ανατολής. Το Ισραήλ είναι η μόνη χώρα στην περιοχή όπου ο χριστιανικός πληθυσμός και το βιοτικό επίπεδο αυξάνονται. Το Ισραήλ είναι το μόνο μέρος στη Μέση Ανατολή που τηρεί την ελευθερία λατρείας για όλους. Εκφράζουμε τη λύπη μας για το περιστατικό και για όποια πληγή αυτό προκάλεσε στους πιστούς στο Λίβανο και σε όλο τον κόσμο», συμπλήρωσε ο Νετανιάχου.

As the Jewish state, Israel cherishes and upholds the Jewish values of tolerance and mutual respect between Jews and worshippers of all faiths. All religions flourish in our land and we view members of all faiths as equals in building our society and region.



Yesterday, like the… — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) April 20, 2026

Επίσης, ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ, Γκίντεον Σαάρ, καταδίκασε την πράξη, χαρακτηρίζοντάς της ως ντροπιαστική και απαράδεκτη. «Ζητάμε συγγνώμη για το περιστατικό και για κάθε χριστιανό του οποίου τα αισθήματα πληγώθηκαν» έγραψε στην πλατφόρμα Χ.

הפגיעה בסמל דת נוצרי ע״י חייל צה״ל בדרום לבנון היא חמורה ומחפירה.



אני משבח את צה״ל על הודעתו, על הוקעת הארוע, על התחקיר המתקיים בנושא ומשוכנע כי יינקטו הצעדים החריפים הנדרשים כלפי מי שביצע את המעשה המכוער.



פעולה מביישת זו מנוגדת באופן מוחלט לערכינו.

ישראל היא מדינה שמכבדת את… April 20, 2026

Υπενθυμίζεται ότι οι IDF επιβεβαίωσαν ότι στρατιώτης τους προκάλεσε φθορές σε άγαλμα του Ιησού στον νότιο Λίβανο, διαβεβαιώνοντας πως αντιμετωπίζουν το συμβάν με «μεγάλη αυστηρότητα» και προσθέτοντας ότι η συμπεριφορά του στρατιώτη «δεν συνάδει με τις αξίες» που αναμένει να εφαρμόζουν τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και τονίζοντας ότι θα ληφθούν τα προσήκοντα μέτρα σε βάρος όσων ενέχονται στο συμβάν και θα προσφερθεί βοήθεια στην κοινότητα για την αποκατάσταση του θρησκευτικού συμβόλου.

Video of the statue of Jesus destroyed by the Israeli soldier in Lebanon



The matter is being investigated by the IDF, but considering there were only 3 indictments and 1 conviction of Israeli soldiers in Gaza, I wouldn't hold my breath https://t.co/LEqVn9ri9m pic.twitter.com/icOUGEQ1ct April 19, 2026

Ωστόσο, στο… παλμαρέ των IDF πλέον περιλαμβάνονται μεγάλες ζημιές στην πολιτιστική κληρονομιά, σε ιστορικά μνημεία και σε ολόκληρα χωριά, ιδίως στο νότο του Λιβάνου. Σημαντικά μνημεία, μεταξύ των οποίων περιοχές κοντά στο μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO στην Τύρο και αρχαία κτίσματα στο Μπαάλμπεκ, έχουν υποστεί ζημιές, ενώ αμέτρητα τοπικά τζαμιά, εκκλησίες και κτίρια της οθωμανικής εποχής έχουν καταστραφεί.

