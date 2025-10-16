Τροχαίο στην Κηφισίας: Νεαρός οδηγός «καρφώθηκε» σε τζαμαρία των ΕΛΤΑ – Είχε καταναλώσει αλκοόλ (videos)

Σοβαρό τροχαίο, χωρίς ευτυχώς κάποιον σοβαρό τραυματισμό, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (16/10), περίπου στις 04:10, στη Λεωφόρο Κηφισίας.

Συγκεκριμένα, ένας νεαρός οδηγός έχασε τον έλεγχο του κόκκινου οχήματός του και προσέκρουσε με σφοδρότητα στην πρόσοψη καταστήματος των ΕΛΤΑ.

Ο οδηγός φέρεται να κινούταν με ταχύτητα μεγαλύτερη από το όριο ταχύτητας στο συγκεκριμένο σημείο, ενώ από το αλκοτέστ που του έγινε διαπιστώθηκε πως είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ πάνω από την επιτρεπόμενη.

Σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας που προυσίασε το Action24, αποτυπώνεται η κατάληξη της τρελής πορείας του αυτοκινήτου και οι ζημιές που προκλήθηκαν.

Από τη σύγκρουση καταστράφηκε ολοσχερώς η τζαμαρία του υποκαταστήματος, ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και συνεργεία.

Σύμφωνα με την ιδιοκτήτρια του υποκαταστήματος «είναι η πέμπτη φορά τα τελευταία τρία χρόνια που πέφτει αυτοκίνητο πάνω στο κατάστημα και παθαίνουμε ολοσχερή καταστροφή. Άλλες πέντε φορές έχουν πέσει σε άλλα καταστήματα και όλοι ήταν μεθυσμένοι».

Η ίδια είπε, επίσης, ότι «έχουμε ζητήσει από τον δήμο να μπουν κάγκελα και το έχουν αρνηθεί με το επιχείρημα ότι αν πέσει κάποιο αυτοκίνητο και σκοτωθεί ο οδηγός, θα πρέπει να πληρώσει αποζημίωση ο δήμος. Τελευταία φορά πήγαμε τον Αύγουστο και μας είπαν ότι αν συμβεί ξανά ατύχημα θα τοποθετήσουν κάγκελα».

