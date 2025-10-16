search
ΠΕΜΠΤΗ 16.10.2025 11:39
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.10.2025 09:32

Τροχαίο στην Κηφισίας: Νεαρός οδηγός «καρφώθηκε» σε τζαμαρία των ΕΛΤΑ – Είχε καταναλώσει αλκοόλ (videos)

16.10.2025 09:32
troxaio_kifisias_new

Σοβαρό τροχαίο, χωρίς ευτυχώς κάποιον σοβαρό τραυματισμό, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (16/10), περίπου στις 04:10, στη Λεωφόρο Κηφισίας.

Συγκεκριμένα, ένας νεαρός οδηγός έχασε τον έλεγχο του κόκκινου οχήματός του και προσέκρουσε με σφοδρότητα στην πρόσοψη καταστήματος των ΕΛΤΑ.

Ο οδηγός φέρεται να κινούταν με ταχύτητα μεγαλύτερη από το όριο ταχύτητας στο συγκεκριμένο σημείο, ενώ από το αλκοτέστ που του έγινε διαπιστώθηκε πως είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ πάνω από την επιτρεπόμενη.

Σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας που προυσίασε το Action24, αποτυπώνεται η κατάληξη της τρελής πορείας του αυτοκινήτου και οι ζημιές που προκλήθηκαν.

Από τη σύγκρουση καταστράφηκε ολοσχερώς η τζαμαρία του υποκαταστήματος, ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και συνεργεία.

Σύμφωνα με την ιδιοκτήτρια του υποκαταστήματος «είναι η πέμπτη φορά τα τελευταία τρία χρόνια που πέφτει αυτοκίνητο πάνω στο κατάστημα και παθαίνουμε ολοσχερή καταστροφή. Άλλες πέντε φορές έχουν πέσει σε άλλα καταστήματα και όλοι ήταν μεθυσμένοι».

Η ίδια είπε, επίσης, ότι «έχουμε ζητήσει από τον δήμο να μπουν κάγκελα και το έχουν αρνηθεί με το επιχείρημα ότι αν πέσει κάποιο αυτοκίνητο και σκοτωθεί ο οδηγός, θα πρέπει να πληρώσει αποζημίωση ο δήμος. Τελευταία φορά πήγαμε τον Αύγουστο και μας είπαν ότι αν συμβεί ξανά ατύχημα θα τοποθετήσουν κάγκελα».

Διαβάστε επίσης:

Κηφισός: Χάος και ουρές χιλιομέτρων από λάδια που χύθηκαν στο οδόστρωμα

Καιρός: Πλησιάζει το νέο κύμα κακοκαιρίας, προειδοποίηση Κολυδά για έντονα καιρικά φαινόμενα – Πού θα βρέξει σήμερα (videos)

Σεισμός 4,5 Ρίχτερ ανοιχτά της Σητείας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
radio_arvyla_new
MEDIA

ANT1: Ακόμα δεν άρχισαν οι «Ράδιο Αρβύλα» και το ‘καναν το σατιρικό «θαύμα» τους – Έδωσαν ημερομηνία πρεμιέρας (video)

benitez
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Παναθηναϊκός ρίχνει τη «βόμβα» με Ράφα Μπενίτεθ – Ήρθε στην Αθήνα ο Ισπανός τεχνικός!

Picture1
BUSINESS

Δύο νέες ξενοδοχειακές μονάδες στο χαρτοφυλάκιο της PREMIA 

alkool new
ΥΓΕΙΑ

Μήπως και το ένα ποτήρι κρασί αυξάνει την πιθανότητα για καρκίνο;

pisina
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Σταθερά κρίσιμη η κατάσταση της 3χρονης, που βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε πισίνα ξενοδοχείου στη Ρόδο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bruce-willis-new
LIFESTYLE

Μπρους Γουίλις: «Οι κόρες του θρηνούν, τους λείπει πολύ ο πατέρας τους» λέει η σύζυγός του

syntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανάσα για τους συνταξιούχους η πώληση της ψιλής κυριότητας των ακινήτων

ERIETTA_KOURKOULOU
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου για το πρότυπο κέντρο τοκετού που δημιούργησε: Πάμε να βάλουμε ερωτηματικό σε ένα σύστημα πολύ δυνατό στην Ελλάδα

panos-routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: Πήρε εξιτήριο από τον «Ευαγγελισμό», «πρέπει να ξεκουραστεί πλήρως»

pelvic_fracture_new
ΥΓΕΙΑ

Κάταγμα ισχίου: Χρήσιμες συμβουλές για ασφάλεια στο μπάνιο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 16.10.2025 11:38
radio_arvyla_new
MEDIA

ANT1: Ακόμα δεν άρχισαν οι «Ράδιο Αρβύλα» και το ‘καναν το σατιρικό «θαύμα» τους – Έδωσαν ημερομηνία πρεμιέρας (video)

benitez
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Παναθηναϊκός ρίχνει τη «βόμβα» με Ράφα Μπενίτεθ – Ήρθε στην Αθήνα ο Ισπανός τεχνικός!

Picture1
BUSINESS

Δύο νέες ξενοδοχειακές μονάδες στο χαρτοφυλάκιο της PREMIA 

1 / 3