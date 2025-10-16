search
16.10.2025
16.10.2025

Κηφισός: Χάος και ουρές χιλιομέτρων από λάδια που χύθηκαν στο οδόστρωμα

Χάος επικρατεί αυτή την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού, όπου έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων.

Αιτία για την νέα απερίγραπτη ταλαιπωρία των οδηγών είναι η ακινητοποίηση λεωφορείου στην έξοδο προς Γλυφάδα. Το λεωφορείο, για άγνωστο λόγο, άρχισε να χάνει λάδια με την τροχαία να έχει ρίξει πριονίδι στο οδόστρωμα και την κίνηση να διεξάγεται από μια λωρίδα κυκλοφορίας.

Εξαιρετικά δύσκολη είναι και η άνοδος του Κηφισού από τα ΚΤΕΛ μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Αυξημένη κίνηση και στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Κηφισιάς και στη Μεσογείων τόσο προς όσο και από την Αθήνα, τον Καρέα προς Κατεχάκη.

Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 20΄-25΄από κόμβο Φυλής έως κόμβο Ηρακλείου, 15΄-20΄στην έξοδο για Λαμία και προς Ελευσίνα 15΄-20΄από κόμβο Πεντέλης έως κόμβο Μεταμόρφωσης.

Καιρός: Πλησιάζει το νέο κύμα κακοκαιρίας, προειδοποίηση Κολυδά για έντονα καιρικά φαινόμενα – Πού θα βρέξει σήμερα (videos)

Σεισμός 4,5 Ρίχτερ ανοιχτά της Σητείας

Κυβέρνηση: Φορτώνει τα… σπασμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ στους αγρότες, τη στιγμή που τους χρωστάει πάνω από 1,5 δισ. ευρώ!

