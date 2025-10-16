search
ΠΕΜΠΤΗ 16.10.2025
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

16.10.2025 11:56

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Ως φυσικός και ηθικός αυτουργός κατηγορούνται οι δύο 22χρονοι – Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

16.10.2025 11:56
Ανακοίνωση για τη σύλληψη των δύο 22χρονων, οι οποίοι έχουν συλληφθεί σχετικά με το διπλό φονικό στη Φοινικούντα εξέδωσε η ΕΛΑΣ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο 22χρονοι κατηγορούνται ως φυσικός και ηθικός αυτουργός.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται μεταξύ άλλων ότι οι αστυνομικοί έχουν βρει τα ρούχα και τον εξοπλισμό που φορούσε κατά την τέλεση της ανθρωποκτονίας ένας από τους κατηγορούμενους καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο θα εξετασθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξιχνιάσθηκε η ανθρωποκτονία -2- ατόμων, καθώς και η απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος έτερου ατόμου, που τελέστηκαν την 05-10-2025 στη Φοινικούντα Μεσσηνίας.

Για την υπόθεση, συνελήφθησαν κατόπιν σχετικών ενταλμάτων σύλληψης δύο 22χρονοι ημεδαποί, που κατηγορούνται ως φυσικός και ηθικός αυτουργός, αντίστοιχα.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, βραδινή ώρα της 5-10-2025, άγνωστος δράστης μετέβη σε χώρο υποδοχής κάμπινγκ, όπου με χρήση πυροβόλου όπλου, τραυμάτισε θανάσιμα τον ιδιοκτήτη. Στον χώρο βρίσκονταν ακόμη δύο άτομα, που προσπάθησαν να διαφύγουν, ωστόσο δέχθηκαν επίσης πυροβολισμούς, με αποτέλεσμα ένας εξ αυτών να τραυματιστεί ομοίως θανάσιμα. Στη συνέχεια ο δράστης τράπηκε σε φυγή, χρησιμοποιώντας μοτοσικλέτα.

Στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και Ιδιοκτησίας, σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας και το Αστυνομικό Τμήμα Πύλου, καθώς και από την αξιοποίηση πληροφοριακών και προανακριτικών στοιχείων, διακριβώθηκε η εμπλοκή στην υπόθεση δύο δραστών, ενώ παράλληλα χαρτογραφήθηκε πλήρως η διαδρομή που ακολούθησαν.

Από την περαιτέρω προανακριτική διαδικασία ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία των δύο 22χρονων, από τους οποίους ο ένας την 14-10-2025 εμφανίστηκε αυτοβούλως στην έδρα του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας, ενώ ο δεύτερος εντοπίσθηκε και προσήχθη, κατόπιν συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης.

Σε σωματική έρευνα, καθώς και έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, βρέθηκαν ο ρουχισμός και εξοπλισμός αναβάτη που φορούσε κατά την τέλεση της ανθρωποκτονίας ένας από τους κατηγορούμενους καθώς και κινητό τηλέφωνο, το οποίο θα εξετασθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Περαιτέρω, στο πλαίσιο της έρευνας, εξιχνιάστηκε και προγενέστερη περίπτωση πρόκλησης σωματικών βλαβών με αεροβόλο πιστόλι, σε βάρος του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Για τον λόγο αυτό, τα εντάλματα με τα οποία συνελήφθησαν οι κατηγορούμενοι περιλαμβάνουν και τα -κατά περίπτωση- αδικήματα της αυτουργίας και της συνέργειας στην απόπειρα ανθρωποκτονίας που τελέσθηκε σε βάρος του την 07-09-2025.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκαν σε κύρια Ανάκριση.

