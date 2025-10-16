Άλκης Γιαννακάς: Βουβός θρήνος στην κηδεία του ηθοποιού – Συντετριμμένη η σύντροφός του (Photos)

Στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ελληνικού συγκεντρώθηκαν σήμερα (16/10) συγγενείς και φίλοι του Άλκη Γιαννακά, για να πουν το τελευταίο αντίο στον πρωταγωνιστή της ταινίας «Το Ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη».

Συντετριμμένη η επί 25 χρόνια σύντροφός του, Κατερίνα, έφτασε στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας υποβασταζόμενη από την ανιψιά της, ενώ πολλοί ήταν οι συνάδελφοί του που έδωσαν το «παρών», προκειμένου να συνοδέψουν τον ηθοποιό στην τελευταία του κατοικία.

Ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Κυριακής 12 Οκτωβρίου σε ηλικία 80 ετών.

Ποιος ήταν ο Άλκης Γιαννακάς

Ο ηθοποιός έπαιξε ρόλους του «καλού παιδιού» στην κλασική εποχή του ελληνικού κινηματογράφου, ενώ έγινε ευρύτερα γνωστός ως «ρεμάλι» της Φωκίωνος Νέγρη (1965), αλλά και ως «ο ωραίος κακός του σινεμά».

Ιδιαίτερα αξιόλογη ήταν και οι συμμετοχή του στην ταινία «Ένας ντελικανής» (1963). Στα τέλη της δεκαετίας του ’80 εγκατέλειψε οριστικά τo θέατρο, ενώ τα τελευταία χρόνια, ζούσε στην Αθήνα μαζί με τη σύζυγό του.

