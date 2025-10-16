search
ΠΕΜΠΤΗ 16.10.2025 16:18
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.10.2025 14:31

Άλκης Γιαννακάς: Βουβός θρήνος στην κηδεία του ηθοποιού – Συντετριμμένη η σύντροφός του (Photos)

16.10.2025 14:31
giannakas-kideia-new

Στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ελληνικού συγκεντρώθηκαν σήμερα (16/10) συγγενείς και φίλοι του Άλκη Γιαννακά, για να πουν το τελευταίο αντίο στον πρωταγωνιστή της ταινίας «Το Ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη».

Συντετριμμένη η επί 25 χρόνια σύντροφός του, Κατερίνα, έφτασε στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας υποβασταζόμενη από την ανιψιά της, ενώ πολλοί ήταν οι συνάδελφοί του που έδωσαν το «παρών», προκειμένου να συνοδέψουν τον ηθοποιό στην τελευταία του κατοικία.

Ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Κυριακής 12 Οκτωβρίου σε ηλικία 80 ετών.

Ποιος ήταν ο Άλκης Γιαννακάς

Ο ηθοποιός έπαιξε ρόλους του «καλού παιδιού» στην κλασική εποχή του ελληνικού κινηματογράφου, ενώ έγινε ευρύτερα γνωστός ως «ρεμάλι» της Φωκίωνος Νέγρη (1965), αλλά και ως «ο ωραίος κακός του σινεμά».

Ιδιαίτερα αξιόλογη ήταν και οι συμμετοχή του στην ταινία «Ένας ντελικανής» (1963). Στα τέλη της δεκαετίας του ’80 εγκατέλειψε οριστικά τo θέατρο, ενώ τα τελευταία χρόνια, ζούσε στην Αθήνα μαζί με τη σύζυγό του.

Διαβάστε επίσης:

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: «Κεραυνοί» από αγροτοσυνδικαλιστή – Μιλά για συγκάλυψη των παράνομων επιδοτήσεων

Αυτές είναι οι αυξήσεις στις ένοπλες δυνάμεις- Ποσά και δικαιούχοι

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων και Μανιταριών: Σπάει τα ρεκόρ με περισσότερα από 100 βραβεία  

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
gynaikoktonia-menidi
ΕΛΛΑΔΑ

Γυναικοκτονία της Ενκελέιντα: Ισόβια κάθειρξη στον εν διαστάσει σύζυγο της για τη δολοφονία της κάτω από το σπίτι τους

drone
ΚΟΣΜΟΣ

Αυτός είναι ο οδικός χάρτης της Ευρώπης για την άμυνα – Η αεράμυνα, τα drones, η AI και ο ηλεκτρονικός πόλεμος

troxaio-athina-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στη Βασιλίσσης Σοφίας – Νεκρός στην άσφαλτο νεαρός μηχανικός της Πολεμικής Αεροπορίας

kairidis-velopoulos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αήθης επίθεση Βελόπουλου σε Καιρίδη στη Βουλή: «Ήξερα ότι ήσουν “κακιά”» και «χρήσιμος-ανόητος»

vladimir-putin
ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Η Ε.Ε. σταμάτησε να αγοράζει πετρέλαιο από εμάς και ανέβηκαν οι τιμές

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bruce-willis-new
LIFESTYLE

Μπρους Γουίλις: «Οι κόρες του θρηνούν, τους λείπει πολύ ο πατέρας τους» λέει η σύζυγός του

ERIETTA_KOURKOULOU
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου για το πρότυπο κέντρο τοκετού που δημιούργησε: Πάμε να βάλουμε ερωτηματικό σε ένα σύστημα πολύ δυνατό στην Ελλάδα

panos-routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: Πήρε εξιτήριο από τον «Ευαγγελισμό», «πρέπει να ξεκουραστεί πλήρως»

syntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανάσα για τους συνταξιούχους η πώληση της ψιλής κυριότητας των ακινήτων

pelvic_fracture_new
ΥΓΕΙΑ

Κάταγμα ισχίου: Χρήσιμες συμβουλές για ασφάλεια στο μπάνιο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 16.10.2025 16:16
gynaikoktonia-menidi
ΕΛΛΑΔΑ

Γυναικοκτονία της Ενκελέιντα: Ισόβια κάθειρξη στον εν διαστάσει σύζυγο της για τη δολοφονία της κάτω από το σπίτι τους

drone
ΚΟΣΜΟΣ

Αυτός είναι ο οδικός χάρτης της Ευρώπης για την άμυνα – Η αεράμυνα, τα drones, η AI και ο ηλεκτρονικός πόλεμος

troxaio-athina-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στη Βασιλίσσης Σοφίας – Νεκρός στην άσφαλτο νεαρός μηχανικός της Πολεμικής Αεροπορίας

1 / 3