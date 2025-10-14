search
ΤΡΙΤΗ 14.10.2025
14.10.2025 09:55

Άλκης Γιαννακάς: Έφυγε από τη ζωή «Το ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη» (Video)

14.10.2025 09:55
alkis-giannakas-new

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 80 ετών άφησε ο ηθοποιός Άλκης Γιαννακάς. Ο ζεν πρεμιέ του παλιού ελληνικού κινηματογράφου έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Κυριακής (12/10).

Την είδηση επιβεβαίωσε η σύντροφός του, μιλώντας στον ΑΝΤ1, αναφέροντας ότι η κηδεία θα τελεστεί την Πέμπτη στο Ελληνικό.

«Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος. Ήμασταν μαζί τα τελευταία 25 χρόνια. Πέρασα υπέροχα μαζί του. Τώρα πραγματικά θα μου λείψει πάρα πολύ, γιατί η προσωπικότητά του ήταν πάρα πολύ έντονη. Είναι μεγάλη απώλεια για εμένα. Ήταν ο σύντροφος της ζωής μου. Κάναμε σχέδια και όνειρα από εδώ και πέρα, γιατί δούλευα μέχρι τον Ιούνιο, και τώρα βγήκα σε σύνταξη και σχεδιάζαμε να ζήσουμε κάπως αλλιώς. Δυστυχώς, η ζωή τα φέρνει αλλιώς. Ήταν ένας πολύ απλός άνθρωπος μέχρι τώρα, με αστείρευτο χιούμορ, ενέργεια, δίψα για τη ζωή. Ήθελε να είναι ήρεμος, να βγαίνει με τους φίλους του, δεν ήθελε να έχει επαφή με όλο αυτό. Δεν έβγαινε στην κανάλια και δεν ήθελε να δίνει αφορμές για να τον σχολιάζουν. Αυτό θέλω να το σεβαστώ απόλυτα, γιατί ξέρω πολύ καλά ότι δεν το ήθελε. Τον ενοχλούσε πάρα πολύ. Η κηδεία θα γίνει την Πέμπτη στο Ελληνικό, στις 12. Δεν είμαι καθόλου καλά, δυστυχώς» ανέφερε συγκινημένη.

Ποιος ήταν ο Άλκης Γιαννακάς

Ο ηθοποιός έπαιξε ρόλους του «καλού παιδιού» στην κλασική εποχή του ελληνικού κινηματογράφου, ενώ έγινε ευρύτερα γνωστός ως «ρεμάλι» της Φωκίωνος Νέγρη (1965), αλλά και ως «ο ωραίος κακός του σινεμά».

Ιδιαίτερα αξιόλογες ήταν και οι συμμετοχή του στην ταινία «Ένας ντελικανής» (1963). Στα τέλη της δεκαετίας του ’80 εγκατέλειψε οριστικά τo θέατρο, ενώ τα τελευταία χρόνια, ζούσε στην Αθήνα μαζί με τη σύζυγό του.

