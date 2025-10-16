Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: «Κεραυνοί» από αγροτοσυνδικαλιστή – Μιλά για συγκάλυψη των παράνομων επιδοτήσεων

«Κεραυνούς» κατά της κυβέρνησης εκτόξευσε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Καρδίτσας, Κωνσταντίνος Τζέλλας, κατηγορώντας την ευθέως για προσπάθεια συγκάλυψης των παρανόμων επιδοτήσεων, στο πλαίσιο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά FM, ο Κ. Τζέλλας διερωτήθηκε χαρακτηριστικά: «Γιατί δεν βγάζουν τα ονόματα αυτών που κλέψανε, που πήραν τα χρήματά μας; Όταν ανακαλύφθηκε ότι δήλωναν χωράφια στο Γράμμο, στο Βίτσι και στα Σκόπια και παίρναν επιδοτήσεις επενέβη τότε Εισαγγελέας – η ίδια κυβέρνηση ήταν – και προσπάθησε να τα κουκουλώσει όσο μπορούσε. Να δούμε ποιος ήταν υπουργός Δικαιοσύνης τότε και τι γινόταν γιατί είναι δικά τους άτομα».

Περιγράφοντας την κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι νόμιμοι αγρότες, υπογράμμισε ότι «έχει χαθεί η εμπιστοσύνη και μάλιστα σε μια εποχή που εμείς δεν μπορούμε να επιβιώσουμε. Οι τιμές σε όλα τα αγροτικά προϊόντα είναι εξευτελιστικές, τα ζώα θανατώνονται. Αυτοί που θανάτωσαν τα ζώα τους τον Μάρτιο και τον Απρίλιο δεν πληρώθηκαν ακόμα», προσθέτοντας ότι «η κυβέρνηση δεν έκανε καλά τη δουλειά της και φτάσαμε σε αυτό το σημείο να μην μας πληρώνουν και αυτό που κάνει τώρα και ξεκινάει δήθεν να πληρώνει, αυτό το κάνει μόνο και μόνο γιατί φοβάται την αντίδραση του κόσμου.Μας κοροϊδεύει, πάμε από βδομάδα σε βδομάδα, βάζει κάποια χρήματα σε λίγους».

«Το κάνει επικοινωνιακά γιατί όλοι γράφουν ότι άρχισαν οι πληρωμές, ποιες πληρωμές; Όταν τα χρωστούμενα από τα προηγούμενα χρόνια είναι πάνω από 600 εκατομμύρια και οι ίδιοι λένε ότι αυτά που θα βάλουν τώρα είναι 175 εκ. καταλαβαίνετε τι δούλεμα πέφτει», συμπλήρωσε, και ξεκαθάρισε ότι «αυτή τη στιγμή ο κόσμος είναι οργισμένος και απογοητευμένος, ότι θα υπάρχουν μεγάλες κινητοποιήσεις και με την μορφή των μπλόκων, θα υπάρχουν. Ούτως ή άλλως μες το καλοκαίρι βγήκαμε τρεις φορές στους δρόμους. Αυτή η πολιτική που έχει στόχο να μας διώξει από τις δουλειές μας και τα χωριά μας εμείς θα την παλεύουμε μόνο στον δρόμο».

