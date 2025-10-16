Άδωνις Γεωργιάδης για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη: «Η σωστή κριτική είναι γιατί δεν ήταν τόσα χρόνια στο Υπουργείο Άμυνας» – Τι είπε για τα ονόματα των θυμάτων στα Τέμπη

«Το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη είναι ένα στρατιωτικό μνημείο από το χαρακτήρα του. Το φυλάει η προεδρική φρουρά που είναι τμήμα των Ενόπλων Δυνάμεων. Στο κέντρο έχει έναν θανόντα στρατιώτη και γύρω γύρω την ονομασία των μεγάλων μαχών του ελληνικού έθνους. Άρα, τι συζητάμε; Εάν είναι λογικό να έχει την ευθύνη ενός στρατιωτικού μνημείου το Υπουργείο Άμυνας; Η σωστή κριτική εδώ είναι γιατί δεν ήταν τόσα χρόνια στο Υπουργείο Άμυνας».

Τα παραπάνω δήλωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης σήμερα σε συνέντευξη του στον ΑΝΤ1, μετά από ερώτηση των δημοσιογράφων της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα» για την φύλαξη του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη που απασχολεί ιδιαίτερα την επικαιρότητα τις τελευταίες ημέρες.

Για τα Τέμπη

Σε ερώτηση των δημοσιογράφων για το αν πρέπει να σβηστούν τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη υπουργός Υγείας δήλωσε:

«Μακάρι να μπορούσαμε να γυρίσει ο χρόνος πίσω και να έχει αποφευχθεί αυτό το δυστύχημα. Μακάρι να μπορούσαμε να κάνουμε το οτιδήποτε για να απαλύνουμε τον πόνο αυτών των ανθρώπων. Μόνο που το σκέφτεσαι ότι έχουν χάσει τα παιδιά τους, αισθάνεσαι ένα ρίγος. Ένα κεφάλαιο είναι η ανθρώπινη διάσταση μιας τραγωδίας που μακάρι να μην είχε συμβεί και ένα κεφάλαιο είναι η ακραία πολιτική εκμετάλλευση αυτής της τραγωδίας που εκμεταλλεύεται τον φυσιολογικό ανθρώπινο πόνο. Άλλο πράγμα το ένα άλλο πράγμα το άλλο. Στην περίπτωση της τραγωδίας του δυστυχήματος των Τεμπών υπήρξε μια οργανωμένη προσπάθεια κυρίως από την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου να μην ξεκινήσει η δίκη. Η ελληνική δικαιοσύνη άντεξε και η δίκη ξεκινάει στις 23 Μαρτίου. Η δίκη είναι ο χώρος για να επέλθει η κάθαρση και των συγγενών, να τιμωρηθούν οι πραγματικά υπεύθυνοι και να γυρίσει σελίδα η χώρα. Η χώρα δεν θα γυρίσει σελίδα αν τσακωνόμαστε για το αν πρέπει να γραφτούν ή να σβηστούν τα ονόματα των νεκρών των Τεμπών στο μνημείο» κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.

