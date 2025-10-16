Βουλή – Ανδρουλάκης: «Νεκρά φύση στην Αίγυπτο», επίθεση εφ’ όλης της ύλης σε Μητσοτάκη και Γεραπετρίτη

Σε ιδιαίτερα επιθετικό ύφος, ο Νίκος Ανδρουλάκης επιτέθηκε στον πρωθυπουργό, αλλά και τον Γιώργο Γεραπετρίτη για την εξωτερική πολιτική.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για παρουσία «ντεκόρ» του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Αίγυπτο κατά τη συμφωνία για τη Μέση Ανατολή, ενώ επιτέθηκε στην ΝΔ για τα ελληνοτουρκικά, αλλά και για το γεγονός ότι στα 51 χρόνια μεταπολίτευσης «καταφέρατε να δημιουργήσετε εντάσεις με τη Κύπρο»

«Νεκρά φύση στην Αίγυπτο. Μόνο έτσι μπορεί να περιγράψει κανείς όσα έγιναν κατά τη συμφωνία για τη Γάζα. Ευρωπαίοι ηγέτες ντεκόρ στον κύριο Τραμπ που σχολίαζε κατά το δοκούν ποιον θέλει και ποιον όχι. Αυτή η εικόνα δεν είναι μεμονωμένο στιγμιότυπο. Είναι το σύμπτωμα ενός κόσμου που αλλάζει ραγδαία» είπε αρχικά.

«Κινδυνεύουν πολλά από ένα νέο κύμα αυταρχισμού και αναθεωρησμού που δήθεν επικαλείται την πατρίδα, αλλά την αποδυναμώνει διαλύοντας συνεργασίες και εξυπηρετούν τους ολιγάρχες. Πόσο πατριωτικό είναι αυτό; Σε τέτοιο φόντο ζήσαμε 2 χρόνια αυτή τη τραγωδία στη Παλαιστίνη. Η διαμάχη μετράει πολλές δεκαετίες, άσχετα που θέλουμε να το ξεχάσουμε. Απόπειρα διχοτόμησης της Παλαιστίνης και περιορισμού της Παλαιστινιακής αρχής» πρόσθεσε ο Ν. Ανδρουλάκης, ο οποίος επιτέθηκε στη κυβέρνηση για τη στάση της για την Παλαιστίνη.

«Μεγάλης σημασίας η επιστροφή των ομήρων, όπως και των κρατουμένων. Λυτρωτικό να απαιτείται το τέλος της εθνοκάθαρσης που στοίχησε τη ζωή σε 68.000 άμαχους παλαιστινίους. Ομως η κατάσταση είναι εύθραυστη. Εγινε μια σφαγή σε απευθείας μετάδοση. Η λύση είναι μια συμφωνία που θα ανοίγει τον δρόμο για λύση των δύο κρατών. Υπάρχει πλαίσιο στον ΟΗΕ. Αν θελουμε να σπάσουμε τον φαύλο κύκλο του εθνικισμού και του μισους θα γίνει με την αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης».

«Ποιος είναι ο ρόλος της Ελλάδας εκτός από… ντεκόρ; Είμαστε μη μονιμο μέλος του Σ.Α. Του ΟΗΕ. Το μόνο που καταφέραμε ήταν μια… φωτογραφία του Μητσοτάκη με τον Τραμπ. Την ίδια ώρα που ο Τραμπ επαινούσε τον Ερντογάν καθιστώντας τον εγγυητή ασφάλειας τον οπαδό της Χαμάς. Κι εμείς ντεκόρ…» είπε με νόημα προς τον πρωθυπουργό.

Του υπενθύμισε μάλιστα ότι γι’ αυτό που κατηγορεί την αντιπολίτευση -για την αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους- το έχουν κάνει… συναίτεροι της Ελλάδας επίσης.

«Οταν λέγαμε επικοινωνιακά παιχνίδια για την αναγνώριση κε Μητσοτάκη, το λέγατε για την Ισπανία, τη Γαλλία που πήραν θέση υπέρ της αναγνώρισης; Το λέγατε και γι αυτούς; Επιλέξατε ταύτιση με τον σφαγέα Νετανιάχου και πρέπει να απολογηθείτε. Μας έκανε μαθήματα η ακροδεξιά πτέρυγα της ΝΔ που δεν έβλεπε σφαγή στη Γάζα. Οι ίδιοι οι αρνητές του Ολοκαυτώματος, που δεν έβλεπαν τα εκατομμύρια θύματα. Τα ίδια πρόσωπα είναι. Γιατί είναι με το δίκιο του ισχυρού και εις βάρος του θύματος. Είναι δυνατόν οι συνεργάτες σας να υποστηρίζουν ότι κακώς αναγνωρίζουμε το διεθνες δικαστηριο. Ειναι αυτη η θεση της ΝΔ; Επειδή κατηγορεί τον Νετανιάχου για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας; Είναι επικίνδυνες ανοησίες συνεργατών σας κύριε Μητσοτάκη» σημείωσε ακόμη.

«Αλλο η στρατηγική σχέση και άλλο η ανοχή σε μια εθνοκάθαρση ή γενοκτονία. Θέλουμε δεσμούς με το Ισραήλ, αλλά δε ξεχνάμε ότι εκατομμύρια πολίτες είναι κατά των πράξεων του Νετανιάχου. Οταν όλος ο πολιτισμένος πλανήτης μιλάει για σφαγή για τη θάλασσα, εσείς στον ΟΗΕ μιλούσατε για τις θάλασσες. Πιο δεξιά και από τον Τραμπ σταθήκατε κύριε Μητσοτάκη» είπε ακόμη συνεχίζοντας την επίθεση προς τον πρωθυπουργό.

Ανδρουλάκης: Φέρατε τον Χαφτάρ και αυτός παίζει… μπάλα με την Τουρκία και μας έβγαλε οφσάιντ

Αναφερόμενος στο τουρκολιβυκό μνημόνιο, σχολίασε: «Φέρατε τον Χαφτάρ να περιφέρεται και τώρα παίζουν μπάλα με την Τουρκία κι εμείς… οφσάιντ. Επρεπε να εργαλοιοποιήσει τις μεταναστευτικές ροές για να αντιδράσετε; Το ΥΠΕΞ δε λειτουργεί. Στην χειρότερη κατάσταση μετά από πολλά χρόνια. Είναι δυνατόν μετά από ένα μήνα που ο ευρωπαϊκός οργανισμός άμυνας να μιλάει για το τουρκολιβυκο και να μιλάει για δημοκρατία βόρειας Κύπρου και δεν έχετε κάνει μια παρέμβαση. Επρεπε να το κάνει δικός μας ευρωβουλευτης για να το πάρουν πίσω. Οταν δεν είσαι στο τραπέζι, είσαι στο μενού. Το είδαμε και με την Μελόνι.

Αναφερόμενος στην Μονή Σινά, σχολίασε: «Με την Αίγυπτο, φίλη και σύμμαχος χώρα. Δίπλα στον Σίσι καθησυχάζατε για τη Μονή Σινά. Και δεν έγινε τίποτα και μας λέγατε ότι είμαστε και προπονητές της εξέδρας. Και μιλάτε τώρα για επιτυχία της ΝΔ. Ούτε κουβέντα για τις ιδιοκτησίες… Κιδύνεψε να γίνει τζαμί και δεν το ξέρουμε; Μήπως το… μπερδεύεται με την Αγία Σοφία. Με τεχνάσματα φεύγετε από την ουσία της υπόθεσης»

Ο Ν. Ανδρουλάκης κατέκρινε τον πρωθυπουργό και για το φιάσκο με τη συνάντηση Ερντογάν που δεν έγινε ποτέ στη Νέα Υόρκη και εξαπέλυσε επίθεση και κατά του ΥΠΕΞ, Γιώργου Γεραπετρίτη, κατηγορώντας τον για «συνεχείς αποτυχίες» στην εξωτερική πολιτική.

«Απογοητευτική παρουσία σας στη Νέα Υόρκη. Η μη συνάντηση με Ερντογάν μετά τις ακραίες τοποθετήσεις του, είναι πλήρης αποτυχία του ΥΠΕΞ. Επικίνδυνος ερασιτεχνισμός που έπληξε την εικόνα της χώρας. Διάλογο θέλουμε. Πάντα είμασταν υπέρ. Αλλά χωρίς αυταπάτες και με αποτελέσματα… Δεν γίνεται να λέει «γαλάζια πατρίδα» η Τουρκία κι εμείς να μιλάμε για «ήρεμα νερά». Ποια είναι τα ήρεμα νερά; Στα θαλάσσια πάρκα που γίνονται μακριά από περιοχές εθνικής κυριαρχίας για να μην ενοχληθεί η Αγκυρα; Συγχαρητήρια; Στο θαλάσσιο καλώδιο; Συγχαρητήρια… Αυτά είναι τα ήρεμα νερά που εσείς έχετε καταφέρει και μας λέτε ότι θέλουμε τρικυμία. Στρατηγική και σχέδιο θέλουμε.

Στη συνέχεια, δεν άφησε ασχολίαστο το γεγονός πως εξαιτίας του θαλάσσιου καλωδίου δημιουργήθηκε ένταση και με τη Κύπρο.

«51 χρόνια είδατε ξανά δημόσιες διενέξεις με τη Κύπρο; Σε ένα τόσο σοβαρό και εθνικό και γεωπολιτικό χαρακτήρα. Μην υποτιμάτε την νοημοσύνη του ελληνικου λαου. Εξ αρχής ήταν γνωστά τα προβλήματα. Τον Μάρτιο σας ρωτούσα να πείτε το χρονοδιάγραμμα, λέγατε ότι όλα πάνε καλά. Με… δελτίο τύπου της εταιρίας που έχει αναλάβει την παράδοση του έργου. Τι άλλαξε τελικά; Κανένα σαφές χρονοδιάγραμμα παράδοσης του έργου. Εχει βραχυκυκλώσει η υλοποίησή του επειδή αντέδρασε η Τουρκία. Αφήστε τις θεωρίες και δώστε σήμερα εδώ σαφές χρονοδιάγραμμα για ένα έργο ύψιστης σημασίας για τον ελληνικό λαό».

Αναφερόμενος στο πρόγραμμα SAFE και τις κατηγορίες της ΝΔ προς την αντιπολίτευση για το αν θα ασκούσε βέτο, απάντησε: «Πριν από λίγο με κατηγορήστε για το βέτο για το SAFE. Δεν το είπα εγώ. Με μπερδέψατε με τον Δένδια. 29 Μαΐου ελεγε ο κ. Δένδιας ότι δεν μπορεί, ενώ ο Γεραπετρίτης έλεγε ότι μπορεί. Είχα πει ότι μπορεί στο safe όχι στο rearm. Τα μπερδέψατε με τα εσωκομματικά σας. Βάλατε σήμερα προϋπόθεση τη άρση του casus belli. Οσο εύκολα το κάνει η Τουρκία για να το ρίξει, τόσο εύκολα θα συνεδριάσει για να το επαναφέρει. Εμείς λέμε καμία συμμετοχή της Τουρκίας. Χώρα που απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο και κατέχει παράνομα την μισή Κύπρο».

Ο κ. Ανδρουλάκης καταλήγοντας μίλησε για ανάγκη για «νέο Ελσίνκι» και τόνισε: «Οραματιζόμαστε μια Ελλάδα ισχυρή, εξωστρεφή. Με νέα στρατηγική στις νέες συνθήκες. Φάρο ειρήνης και σταθερότητας. Μια χώρα που θα προασπίζει το διεθνές δίκαιο παντού. Απέναντι στο δίκαιο του ισχυρού και τα συναλλακτικά παζάρια. Μια Ελλάδα στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών εξελίξεων. Μια Ελλάδα οδηγό των Βαλκανίων, με σεβασμό στο ευρωπαϊκό κεκτημένο, στα δικαιώματα των μειονοτήτων και τις διεθνείς συνθήκες. Μια Ελλάδα με αυτοπεποίθηση και υπερηφάνεια. Το κάναμε στο παρελθόν και θα το κάνουμε ξανά. Με πίστη στις δυνατότητες του τόπου μας. Με εφόδιο τις αρχές μας και την ταυτότητά μας. Τον σύγχρονο ρεαλιστικό πατριωτισμό. Για το πραγματικό εθνικό συμφέρον».

