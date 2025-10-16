Τροχαίο δυστύχημα στη Βασιλίσσης Σοφίας – Νεκρός στην άσφαλτο νεαρός μηχανικός της Πολεμικής Αεροπορίας

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης, 16/10, επί της Βασιλίσσης Σοφίας, με έναν νεαρό μηχανικό της Πολεμικής Αεροπορίας να χάνει τη ζωή του στην άσφαλτο.

Το τροχαίο έλαβε χώρα όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο άτυχος άνδρας συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες με φορτηγό, με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό του νεαρού αναβάτη.

Βαθιά θλίψη στη Λαμία από το θάνατο του νεαρού μηχανικού

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, πρόκειται για τον νεαρό Αντώνη Τάτση, ο οποίος είχε καταγωγή από τη Φθιώτιδα και υπηρετούσε στην Πολεμική Αεροπορία ως μηχανικός, σε μονάδα στην Αθήνα, όπου ζούσε με τη σύζυγό του.

Μετά το τροχαίο, ο άτυχος άνδρας διεκομίσθη με βαριά τραύματα σε νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η θλιβερή είδηση βύθισε στο πένθος την τοπική κοινωνία της Λαμίας, όπου είχε μεγαλώσει ο νεαρός άνδρας, και την οποία επισκεπτόταν πολύ συχνά, ώστε να βλέπει την οικογένειά του και τους φίλους του.

«Φως» στα αίτια του τραγικού συμβάντος αναμένεται να ρίξει το πόρισμα της Τροχαίας και η ιατροδικαστική εξέταση που παραγγέλθηκε στην αντίστοιχη Υπηρεσία Αθηνών.

