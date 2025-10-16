search
ΠΕΜΠΤΗ 16.10.2025 16:43
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

16.10.2025 16:03

Τροχαίο δυστύχημα στη Βασιλίσσης Σοφίας – Νεκρός στην άσφαλτο νεαρός μηχανικός της Πολεμικής Αεροπορίας

16.10.2025 16:03
troxaio-athina-eksot

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης, 16/10, επί της Βασιλίσσης Σοφίας, με έναν νεαρό μηχανικό της Πολεμικής Αεροπορίας να χάνει τη ζωή του στην άσφαλτο.

Το τροχαίο έλαβε χώρα όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο άτυχος άνδρας συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες με φορτηγό, με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό του νεαρού αναβάτη.

Βαθιά θλίψη στη Λαμία από το θάνατο του νεαρού μηχανικού

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, πρόκειται για τον νεαρό Αντώνη Τάτση, ο οποίος είχε καταγωγή από τη Φθιώτιδα και υπηρετούσε στην Πολεμική Αεροπορία ως μηχανικός, σε μονάδα στην Αθήνα, όπου ζούσε με τη σύζυγό του.

Μετά το τροχαίο, ο άτυχος άνδρας διεκομίσθη με βαριά τραύματα σε νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η θλιβερή είδηση βύθισε στο πένθος την τοπική κοινωνία της Λαμίας, όπου είχε μεγαλώσει ο νεαρός άνδρας, και την οποία επισκεπτόταν πολύ συχνά, ώστε να βλέπει την οικογένειά του και τους φίλους του.

«Φως» στα αίτια του τραγικού συμβάντος αναμένεται να ρίξει το πόρισμα της Τροχαίας και η ιατροδικαστική εξέταση που παραγγέλθηκε στην αντίστοιχη Υπηρεσία Αθηνών.

athina_0307_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΣτΕ: «Πράσινο φως» για τον ΝΟΚ – Ποιες οικοδομικές άδειες «ξεπαγώνουν»

gaza_ereipia_1610_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

«Χειρότερο από το να ξεκινάς από το μηδέν»: Πόσο μεγάλη είναι η πρόκληση της ανοικοδόμησης της Γάζας; – Τόνοι ερειπίων και ισοπεδωμένα σπίτια (photos/videos)

mitsotakis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: LIVE η δευτερολογία Μητσοτάκη

gynaikoktonia-menidi
ΕΛΛΑΔΑ

Γυναικοκτονία της Ενκελέιντα στο Μενίδι: Ισόβια κάθειρξη στον εν διαστάσει σύζυγο της για τη δολοφονία της κάτω από το σπίτι τους

drone
ΚΟΣΜΟΣ

Αυτός είναι ο οδικός χάρτης της Ευρώπης για την άμυνα – Η αεράμυνα, τα drones, η AI και ο ηλεκτρονικός πόλεμος

bruce-willis-new
LIFESTYLE

Μπρους Γουίλις: «Οι κόρες του θρηνούν, τους λείπει πολύ ο πατέρας τους» λέει η σύζυγός του

ERIETTA_KOURKOULOU
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου για το πρότυπο κέντρο τοκετού που δημιούργησε: Πάμε να βάλουμε ερωτηματικό σε ένα σύστημα πολύ δυνατό στην Ελλάδα

panos-routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: Πήρε εξιτήριο από τον «Ευαγγελισμό», «πρέπει να ξεκουραστεί πλήρως»

syntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανάσα για τους συνταξιούχους η πώληση της ψιλής κυριότητας των ακινήτων

pelvic_fracture_new
ΥΓΕΙΑ

Κάταγμα ισχίου: Χρήσιμες συμβουλές για ασφάλεια στο μπάνιο

1 / 3