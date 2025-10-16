Συναγερμός στο νοσοκομείο Λάρισας: Χορήγησαν λάθος φάρμακο σε καρκινοπαθή, διατάχθηκε ΕΔΕ

Ένορκη Διοικητική Εξέταση διατάχθηκε σε βάρος νοσηλευτριών στο Νοσοκομείο Λάρισας, που χορήγησαν λάθος φάρμακο σε καρκινοπαθή. Ευτυχώς, η ασθενής είναι καλά στην υγεία της.

Η νοσηλεύτρια διαπίστωσε ότι χορηγούσε λάθος φάρμακο και σταμάτησε τη διαδικασία. Ειδοποιήθηκε, αμέσως, θεράπων ιατρός ο οποίος εξέτασε την ασθενή και διαπίστωσε πως δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο. Η ασθενής παραμένει στην κλινική και συνεχίζεται η θεραπεία της.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου

Στην Ογκολογική Κλινική του ΠΓΝ Λάρισας, πριν από λίγη ώρα και κατά τη διάρκεια της χορήγησης φαρμάκου χημειοθεραπείας διαπιστώθηκε από τη νοσηλεύτρια, η οποία ήταν παρούσα, ότι της χορηγούσε λάθος σκεύασμα. Αμέσως, σταμάτησε τη διαδικασία και ειδοποιήθηκε θεράπων ιατρός ο οποίος εξέτασε την ασθενή και διαπίστωσε ότι από το φάρμακο που της χορηγήθηκε δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο για την υγεία της. Η ασθενής παραμένει στην κλινική και συνεχίζεται η θεραπεία της. Έχει διαταχθεί κατεπείγουσα ΕΔΕ και απομάκρυνση των νοσηλευτριών από την Ογκολογική Κλινική.

