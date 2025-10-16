Συναγερμός στο νοσοκομείο Λάρισας: Χορήγησαν λάθος φάρμακο σε καρκινοπαθή, διατάχθηκε ΕΔΕ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ένορκη Διοικητική Εξέταση διατάχθηκε σε βάρος νοσηλευτριών στο Νοσοκομείο Λάρισας, που χορήγησαν λάθος φάρμακο σε καρκινοπαθή. Ευτυχώς, η ασθενής είναι καλά στην υγεία της.
Η νοσηλεύτρια διαπίστωσε ότι χορηγούσε λάθος φάρμακο και σταμάτησε τη διαδικασία. Ειδοποιήθηκε, αμέσως, θεράπων ιατρός ο οποίος εξέτασε την ασθενή και διαπίστωσε πως δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο. Η ασθενής παραμένει στην κλινική και συνεχίζεται η θεραπεία της.
Στην Ογκολογική Κλινική του ΠΓΝ Λάρισας, πριν από λίγη ώρα και κατά τη διάρκεια της χορήγησης φαρμάκου χημειοθεραπείας διαπιστώθηκε από τη νοσηλεύτρια, η οποία ήταν παρούσα, ότι της χορηγούσε λάθος σκεύασμα. Αμέσως, σταμάτησε τη διαδικασία και ειδοποιήθηκε θεράπων ιατρός ο οποίος εξέτασε την ασθενή και διαπίστωσε ότι από το φάρμακο που της χορηγήθηκε δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο για την υγεία της. Η ασθενής παραμένει στην κλινική και συνεχίζεται η θεραπεία της. Έχει διαταχθεί κατεπείγουσα ΕΔΕ και απομάκρυνση των νοσηλευτριών από την Ογκολογική Κλινική.
