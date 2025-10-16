search
ΠΕΜΠΤΗ 16.10.2025 18:54
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.10.2025 17:49

Συναγερμός στο νοσοκομείο Λάρισας: Χορήγησαν λάθος φάρμακο σε καρκινοπαθή, διατάχθηκε ΕΔΕ

16.10.2025 17:49
nosokomeio

Ένορκη Διοικητική Εξέταση διατάχθηκε σε βάρος νοσηλευτριών στο Νοσοκομείο Λάρισας, που χορήγησαν λάθος φάρμακο σε καρκινοπαθή. Ευτυχώς, η ασθενής είναι καλά στην υγεία της.

Η νοσηλεύτρια διαπίστωσε ότι χορηγούσε λάθος φάρμακο και σταμάτησε τη διαδικασία. Ειδοποιήθηκε, αμέσως, θεράπων ιατρός ο οποίος εξέτασε την ασθενή και διαπίστωσε πως δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο. Η ασθενής παραμένει στην κλινική και συνεχίζεται η θεραπεία της.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου

Στην Ογκολογική Κλινική του ΠΓΝ Λάρισας, πριν από λίγη ώρα και κατά τη διάρκεια της χορήγησης φαρμάκου χημειοθεραπείας διαπιστώθηκε από τη νοσηλεύτρια, η οποία ήταν παρούσα, ότι της χορηγούσε λάθος σκεύασμα. Αμέσως, σταμάτησε τη διαδικασία και ειδοποιήθηκε θεράπων ιατρός ο οποίος εξέτασε την ασθενή και διαπίστωσε ότι από το φάρμακο που της χορηγήθηκε δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο για την υγεία της. Η ασθενής παραμένει στην κλινική και συνεχίζεται η θεραπεία της. Έχει διαταχθεί κατεπείγουσα ΕΔΕ και απομάκρυνση των νοσηλευτριών από την Ογκολογική Κλινική.

Διαβάστε επίσης

Γυναικοκτονία της Ενκελέιντα στο Μενίδι: Ισόβια κάθειρξη στον εν διαστάσει σύζυγο της για τη δολοφονία της κάτω από το σπίτι τους

ΜΑΤ μπροστά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη: «Να φύγει η αστυνομία τώρα», φώναζαν φοιτητές

Αδιανόητο: Ο δήμαρχος του Καστελόριζου αναγκάστηκε να πάει στην Τουρκία για ιατρική εξέταση – Η απάντηση στους επικριτές του

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
akinita
ΕΛΛΑΔΑ

«Μπλόκο» από το ΣτΕ σε απόφαση του Δήμου Αθηναίων: Καμία εξαίρεση από τον ΝΟΚ

konstantopoulou 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Ουραγός στο διεθνές πεδίο η Ελλάδα» – Σκληρή κριτική για ΟΠΕΚΕΠΕ, Άγνωστο Στρατιώτη και Τέμπη

picasso
ΚΟΣΜΟΣ

Πίνακας του Πικάσο έκανε φτερά κατά τη μεταφορά του από τη Μαδρίτη στη Γρανάδα

putin_trump_2608_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

«Σκληρό πόκερ» Τραμπ για την Ουκρανία: Μιλάει με Πούτιν πριν δει Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο – Σε εξέλιξη η τηλεφωνική επικοινωνία

famellos vouli 99- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: Η κυβέρνηση καταφεύγει στα ψέματα και στην παραπλάνηση και για την εξωτερική πολιτική

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bruce-willis-new
LIFESTYLE

Μπρους Γουίλις: «Οι κόρες του θρηνούν, τους λείπει πολύ ο πατέρας τους» λέει η σύζυγός του

ERIETTA_KOURKOULOU
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου για το πρότυπο κέντρο τοκετού που δημιούργησε: Πάμε να βάλουμε ερωτηματικό σε ένα σύστημα πολύ δυνατό στην Ελλάδα

panos-routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: Πήρε εξιτήριο από τον «Ευαγγελισμό», «πρέπει να ξεκουραστεί πλήρως»

pelvic_fracture_new
ΥΓΕΙΑ

Κάταγμα ισχίου: Χρήσιμες συμβουλές για ασφάλεια στο μπάνιο

syntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανάσα για τους συνταξιούχους η πώληση της ψιλής κυριότητας των ακινήτων

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 16.10.2025 18:54
akinita
ΕΛΛΑΔΑ

«Μπλόκο» από το ΣτΕ σε απόφαση του Δήμου Αθηναίων: Καμία εξαίρεση από τον ΝΟΚ

konstantopoulou 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Ουραγός στο διεθνές πεδίο η Ελλάδα» – Σκληρή κριτική για ΟΠΕΚΕΠΕ, Άγνωστο Στρατιώτη και Τέμπη

picasso
ΚΟΣΜΟΣ

Πίνακας του Πικάσο έκανε φτερά κατά τη μεταφορά του από τη Μαδρίτη στη Γρανάδα

1 / 3