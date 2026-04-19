ΚΥΡΙΑΚΗ 19.04.2026 01:25
Μυτιλήνη: Ανήλικος χωρίς δίπλωμα παρέσυρε 63χρονη – Συνελήφθη και ο κηδεμόνας του

asthenoforo_ekav_new
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Μυτιλήνη όταν ανήλικος παρέσυρε 63χρονη που επιχειρούσε να διασχίσει τη διάβαση πεζών.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Κεντρικού Λιμεναρχείου Μυτιλήνης, δίκυκλο όχημα που οδηγούσε 16χρονος ημεδαπός παρέσυρε την 63χρονη, στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα, επί της οδού Κουντουριώτη.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν τόσο η 63χρονη γυναίκα όσο και ο ανήλικος οδηγός. Και οι δύο διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο», όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και η αναγκαία ιατρική περίθαλψη.

Για την υπόθεση, το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης, που διενεργεί την προανάκριση, προχώρησε στη σύλληψη του 16χρονου οδηγού για έλλειψη άδειας οδήγησης, αλλά και για τα αδικήματα της σωματικής βλάβης από αμέλεια και της επικίνδυνης οδήγησης.

Παράλληλα, συνελήφθη και ο κηδεμόνας του ανηλίκου, ο οποίος κατηγορείται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Διαβάστε επίσης:

Τροχαίο στη Λιοσίων: Συνελήφθη ο οδηγός που εγκατέλειψε τη 16χρονη αφού την παρέσυσε με μηχανή – Σοκ προκαλεί το video του περιστατικού

Ατύχημα και εγκατάλειψη στη Λιοσίων: Video-σοκ από τη στιγμή της παράσυρσης της ανήλικης – Σε κρίσιμη κατάσταση η 16χρονη

Βέροια: Ακινητοποιήθηκε τρένο λόγω πτώσης δέντρου στις γραμμές

google_news_icon

asthenoforo_ekav_new
niki_lymberaki_mega_new
LIFESTYLE

Λυμπεράκη: «Οι πολιτικοί έχουν σετ φράσεων που λένε»

astinomia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Λιοσίων: Συνελήφθη ο οδηγός που εγκατέλειψε τη 16χρονη αφού την παρέσυσε με μηχανή – Σοκ προκαλεί το video του περιστατικού

stanisi-new
LIFESTYLE

Στανίση: «Η νύχτα έβγαλε επιστήμονες γιατί η μάνα δούλευε στη λάντζα και σπούδασε τα παιδιά της»

ekav-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ατύχημα και εγκατάλειψη στη Λιοσίων: Video-σοκ από τη στιγμή της παράσυρσης της ανήλικης – Σε κρίσιμη κατάσταση η 16χρονη

house country
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Το κιτς στην περίπτωση της εξοχικής κατοικίας (Μέρος Δεύτερο)

syrigos portosalte (1)
LIFESTYLE

Συρίγος σε Αναστασοπούλου: «Σταυρό κουβαλάς με τον Πορτοσάλτε» - «Αγωνιστικούς χαιρετισμούς» (Video)

lazaridis makarios
ΕΛΛΑΔΑ

Σπουδαστές έχουν κάνει αγωγή για εξαπάτηση στο κολέγιο από το οποίο πήρε πτυχίο ο Μακάριος Λαζαρίδης

PODCAST IPSILANTI SITE 16.04
PODCASTS

Podcast - Αιμιλία Υψηλάντη: «Η απώλεια της κόρης μου με έκανε να δω τη ζωή αλλιώς»

Tillys-Pastelles-Sephardic-Meat-Hand-Pies-
CUCINA POVERA

Παστέλα, η κρεατόπιτα της Ελληνοεβραϊκής κουζίνας των Ιωαννίνων

asthenoforo_ekav_new
niki_lymberaki_mega_new
LIFESTYLE

Λυμπεράκη: «Οι πολιτικοί έχουν σετ φράσεων που λένε»

astinomia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Λιοσίων: Συνελήφθη ο οδηγός που εγκατέλειψε τη 16χρονη αφού την παρέσυσε με μηχανή – Σοκ προκαλεί το video του περιστατικού

