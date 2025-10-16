search
ΠΕΜΠΤΗ 16.10.2025
ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητο: Ο δήμαρχος του Καστελόριζου αναγκάστηκε να πάει στην Τουρκία για ιατρική εξέταση – Η απάντηση στους επικριτές του

Σεισμός 4,1 Ρίχτερ νότια του Καστελόριζου - Media

Στα παράλια της Τουρκίας αναγκάστηκε να ταξιδέψει προ ολίγων ημερών ο δήμαρχος Μεγίστης, Νίκος Ασβέστης, μετά από ατύχημα που είχε και λόγω της έλλειψης άμεσης ιατρικής φροντίδας στο Καστελόριζο.

Όπως εξήγησε ο ίδιος, χρειάστηκε να μεταβεί στο Κας της Τουρκίας προκειμένου να βγάλει μία ακτινογραφία στο χέρι του, για να διαπιστώσει τη σοβαρότητα της κατάστασής του, καθώς στο Καστελόριζο υπάρχει μεν ακτινολογικό, αλλά δεν υπάρχει άτομο για να το λειτουργήσει.

Η απόφασή του, ωστόσο, επικρίθηκε, με τον ίδιο να απαντά στα σχετικά σχόλια αρχικά μέσω μιας ανάρτησής του, όπου αναφέρθηκε στη δύσκολη κατάσταση με την οποία είναι αντιμέτωποι οι κάτοικοι του νησιού του, και δη του χειμερινούς μήνες.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Ασβέστης υπογράμμισε ότι το Καστελόριζο αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις σε υγειονομικές υποδομές, καθώς οι κάτοικοι χρειάζονται τουλάχιστον τέσσερις ώρες για να λάβουν βοήθεια από τη Ρόδο, είτε μέσω πλοίου είτε ελικοπτέρου.

Ο ίδιος σημείωσε ακόμη πως οι κάτοικοι του νησιού δυσκολεύονται όχι μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, αλλά και στην πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης, ενώ κατά τους χειμερινούς μήνες το νησί μπορεί να μείνει χωρίς τρόφιμα και φάρμακα λόγω καιρού ή απεργιών.

Το περιστατικό απασχόλησε και τουρκικά Μέσα, με το sozcu.com.tr να αναφέρει στον τίτλο του σχετικού του άρθρου: «Ο Έλληνας δήμαρχος, ο οποίος τραυματίστηκε σε γειτονικό νησί και έλαβε θεραπεία στην Τουρκία, αντέδρασε έντονα όταν δέχθηκε κριτική».

Δήμαρχος Μεγίστης: Προκηρύσσεται η θέση, αλλά δεν έρχεται γιατρός – Να δώσει κίνητρα το κράτος

Μιλώντας προ ολίγων ημερών στο Open, ο δήμαρχος Μεγίστης περιέγραψε τι συνέβη.

«Την Παρασκευή αργά το απόγευμα είχα αυτό το ατύχημα. Θα έπρεπε για να δω την κατάστασή μου να ταξιδέψω στη Ρόδο. Προτίμησα να πάω απέναντι, στα τουρκικά παράλια, που είναι 15 λεπτά, να βγάλω μια ακτινογραφία για να δω τη σοβαρότητα της κατάστασης. Είδαμε ότι είναι σπασμένο, και εχτές πέταξα με το αεροπλάνο στη Ρόδο, στο νοσοκομείο», είπε αρχικά ο κ. Ασβέστης.

«Το ατύχημα έγινε στις 8 το βράδυ. Στη Ρόδο θα μπορούσα να μεταφερθώ ή με ελικόπτερο, που η δαπάνη θα ήταν τεράστια, ή να πάω τη Δευτέρα. Προτίμησα να φύγω την επομένη το πρωί στην Τουρκία, για να δω τη σοβαρότητα της κατάστασης», εξήγησε ο ίδιος.

«Ενώ υπάρχει ακτινολογικό στο Καστελόριζο, δυστυχώς δεν υπάρχει κάποιος που να το λειτουργεί. Δυστυχώς, δεν έρχεται κάποιος στο νησί μας, ενώ προκηρύσσεται η θέση του γιατρού γενικής ιατρικής, δεν έρχεται. Προφανώς πρέπει το κράτος να δώσει ένα κίνητρο. Εμείς ως δήμος Μεγίστης δίνουμε 1000 ευρώ το μήνα και σπίτι, αλλά δυστυχώς…», τόνισε ο δήμαρχος Μεγίστης, σχετικά με την εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση με την οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι κάτοικοι του Καστελόριζου.

konstantopoulou 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Ουραγός στο διεθνές πεδίο η Ελλάδα» – Σκληρή κριτική για ΟΠΕΚΕΠΕ, Άγνωστο Στρατιώτη και Τέμπη

picasso
ΚΟΣΜΟΣ

Πίνακας του Πικάσο έκανε φτερά κατά τη μεταφορά του από τη Μαδρίτη στη Γρανάδα

putin_trump_2608_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

«Σκληρό πόκερ» Τραμπ για την Ουκρανία: Μιλάει με Πούτιν πριν δει Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο – Σε εξέλιξη η τηλεφωνική επικοινωνία

famellos vouli 99- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: Η κυβέρνηση καταφεύγει στα ψέματα και στην παραπλάνηση και για την εξωτερική πολιτική

kyriakos-mitsotakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο 1,10 η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης για το 2025: «Mικρή νίκη στη μάχη κατά της ακρίβειας», λέει ο Μητσοτάκης

bruce-willis-new
LIFESTYLE

Μπρους Γουίλις: «Οι κόρες του θρηνούν, τους λείπει πολύ ο πατέρας τους» λέει η σύζυγός του

ERIETTA_KOURKOULOU
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου για το πρότυπο κέντρο τοκετού που δημιούργησε: Πάμε να βάλουμε ερωτηματικό σε ένα σύστημα πολύ δυνατό στην Ελλάδα

panos-routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: Πήρε εξιτήριο από τον «Ευαγγελισμό», «πρέπει να ξεκουραστεί πλήρως»

pelvic_fracture_new
ΥΓΕΙΑ

Κάταγμα ισχίου: Χρήσιμες συμβουλές για ασφάλεια στο μπάνιο

syntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανάσα για τους συνταξιούχους η πώληση της ψιλής κυριότητας των ακινήτων

