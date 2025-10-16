Αδιανόητο: Ο δήμαρχος του Καστελόριζου αναγκάστηκε να πάει στην Τουρκία για ιατρική εξέταση – Η απάντηση στους επικριτές του

Στα παράλια της Τουρκίας αναγκάστηκε να ταξιδέψει προ ολίγων ημερών ο δήμαρχος Μεγίστης, Νίκος Ασβέστης, μετά από ατύχημα που είχε και λόγω της έλλειψης άμεσης ιατρικής φροντίδας στο Καστελόριζο.

Όπως εξήγησε ο ίδιος, χρειάστηκε να μεταβεί στο Κας της Τουρκίας προκειμένου να βγάλει μία ακτινογραφία στο χέρι του, για να διαπιστώσει τη σοβαρότητα της κατάστασής του, καθώς στο Καστελόριζο υπάρχει μεν ακτινολογικό, αλλά δεν υπάρχει άτομο για να το λειτουργήσει.

Η απόφασή του, ωστόσο, επικρίθηκε, με τον ίδιο να απαντά στα σχετικά σχόλια αρχικά μέσω μιας ανάρτησής του, όπου αναφέρθηκε στη δύσκολη κατάσταση με την οποία είναι αντιμέτωποι οι κάτοικοι του νησιού του, και δη του χειμερινούς μήνες.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Ασβέστης υπογράμμισε ότι το Καστελόριζο αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις σε υγειονομικές υποδομές, καθώς οι κάτοικοι χρειάζονται τουλάχιστον τέσσερις ώρες για να λάβουν βοήθεια από τη Ρόδο, είτε μέσω πλοίου είτε ελικοπτέρου.

Ο ίδιος σημείωσε ακόμη πως οι κάτοικοι του νησιού δυσκολεύονται όχι μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, αλλά και στην πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης, ενώ κατά τους χειμερινούς μήνες το νησί μπορεί να μείνει χωρίς τρόφιμα και φάρμακα λόγω καιρού ή απεργιών.

Το περιστατικό απασχόλησε και τουρκικά Μέσα, με το sozcu.com.tr να αναφέρει στον τίτλο του σχετικού του άρθρου: «Ο Έλληνας δήμαρχος, ο οποίος τραυματίστηκε σε γειτονικό νησί και έλαβε θεραπεία στην Τουρκία, αντέδρασε έντονα όταν δέχθηκε κριτική».

Δήμαρχος Μεγίστης: Προκηρύσσεται η θέση, αλλά δεν έρχεται γιατρός – Να δώσει κίνητρα το κράτος

Μιλώντας προ ολίγων ημερών στο Open, ο δήμαρχος Μεγίστης περιέγραψε τι συνέβη.

«Την Παρασκευή αργά το απόγευμα είχα αυτό το ατύχημα. Θα έπρεπε για να δω την κατάστασή μου να ταξιδέψω στη Ρόδο. Προτίμησα να πάω απέναντι, στα τουρκικά παράλια, που είναι 15 λεπτά, να βγάλω μια ακτινογραφία για να δω τη σοβαρότητα της κατάστασης. Είδαμε ότι είναι σπασμένο, και εχτές πέταξα με το αεροπλάνο στη Ρόδο, στο νοσοκομείο», είπε αρχικά ο κ. Ασβέστης.

«Το ατύχημα έγινε στις 8 το βράδυ. Στη Ρόδο θα μπορούσα να μεταφερθώ ή με ελικόπτερο, που η δαπάνη θα ήταν τεράστια, ή να πάω τη Δευτέρα. Προτίμησα να φύγω την επομένη το πρωί στην Τουρκία, για να δω τη σοβαρότητα της κατάστασης», εξήγησε ο ίδιος.

«Ενώ υπάρχει ακτινολογικό στο Καστελόριζο, δυστυχώς δεν υπάρχει κάποιος που να το λειτουργεί. Δυστυχώς, δεν έρχεται κάποιος στο νησί μας, ενώ προκηρύσσεται η θέση του γιατρού γενικής ιατρικής, δεν έρχεται. Προφανώς πρέπει το κράτος να δώσει ένα κίνητρο. Εμείς ως δήμος Μεγίστης δίνουμε 1000 ευρώ το μήνα και σπίτι, αλλά δυστυχώς…», τόνισε ο δήμαρχος Μεγίστης, σχετικά με την εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση με την οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι κάτοικοι του Καστελόριζου.

