Κακοκαιρία προ των πυλών – Πού θα χτυπήσει, σε ποιες περιοχές χρειάζεται προσοχή

Το Ιόνιο και η Δυτική Ελλάδα βρίσκονται στο επίκεντρο της νέας κακοκαιρίας, η οποία αναμένεται να «χτυπήσει» τη χώρα μέσα στις επόμενες ώρες, με δύο «κύματα» έντονων φαινομένων.

Σύμφωνα με την πρόβλεψη της ΕΜΥ, το βράδυ της Πέμπτης, 16/10, προς την Παρασκευή, 17/10, αναμένεται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην περιοχή της Κέρκυρας και των Παξών, καθώς και στα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου και την υπόλοιπη Δυτική Ελλάδα.

Στο Ιόνιο αναμένονται νότιοι – νοτιοανατολικοί άνεμοι που θα φτάνουν σε ένταση τα 7 με 8 μποφόρ, με τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να διαρκέσουν μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής.

Το δεύτερο «κύμα» της κακοκαιρίας, σύμφωνα και με σχετική ανάρτηση του πρώην διευθυντή της ΕΜΥ Θοδωρή Κολυδά, αναμένεται να «χτυπήσει» το μεσημέρι της Κυριακής, 19/10, με την έλευση ενός νέου χαμηλού από τον Κόλπο της Σύρτης, το οποίο θα επηρεάσει και την ανατολική χώρα.

Οι περιοχές όπου απαιτείται προσοχή τις επόμενες ώρες

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο Χ ο γνωστός μετεωρολόγος, απόψε το βράδυ απαιτείται προσοχή στα Βορειοδυτικά (Κέρκυρα, Παξοί και Ήπειρος), όπου αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Μέχρι και το μεσημέρι της Παρασκευής, 17/10, τα φαινόμενα θα επηρεάζουν τα νησιά του Ιονίου και την υπόλοιπη δυτική Ελλάδα, ενώ από το μεσημέρι της Κυριακής αναμένεται νέο χαμηλό από τον Κόλπο της Σύρτης, που θα φέρει εκ νέου βροχές και ενίσχυση των ανέμων κυρίως στα δυτικά και νότια τμήματα της χώρας.

ΚΑΛΟΔΕΧΟΥΜΕΝΕΣ ΟΙ ΒΡΟΧΕΣ , ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ

ΚΑΛΟΔΕΧΟΥΜΕΝΕΣ ΟΙ ΒΡΟΧΕΣ , ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ

✅Δεν έχει αλλάξει κάτι σχετικά με την εξέλιξη του καιρού. Σήμερα το βράδυ προς Παρασκευή προσοχή στα Βορειοδυτικά ( Κέρκυρα Παξοί και Ηπειρος ) καθώς και αύριο μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του Ιονίου και την υπόλοιπη δυτική Ελλάδα.

Σε ό,τι αφορά στην Αθήνα, ο κ. Κολυδάς σημειώνει σε ανάρτησή του ότι χρειάζεται προσοχή, με τα προγνωστικά στοιχεία, ωστόσο να δείχνουν ήπια φαινόμενα: «Τα προγνωστικά δεδομένα του ECMWF για την Αθήνα. Παρότι δεν δείχνουν μεγάλες εντάσεις ή ύψος βροχής, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί . Έχουμε καιρό να το δούμε τις επόμενες ημέρες».

Τα προγνωστικά δεδομένα του ECMWF για την Αθήνα .

Παρότι δεν δείχνουν μεγάλες εντάσεις ή ύψος βροχής, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί . Έχουμε καιρό να το δούμε τις επόμενες ημέρες.

Τσατραφύλλιας: «Μπόλικο νερό στα δυτικά το επόμενο 24ωρο»

Την ίδια ώρα, ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας κάνει λόγο για «μπόλικο νερό στα δυτικά το επόμενο 24ωρο».

«Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται από τα ξημερώματα της Παρασκευής 17/10 μέχρι το απόγευμα σε: Κέρκυρα – Παξούς – Λευκάδα – Κεφαλονιά – Θεσπρωτία – Πρέβεζα. Αναμένονται μέχρι και 80 τόνοι νερού ανά στρέμμα. Παράλληλα στις παραπάνω περιοχές δεν αποκλείονται και τοπικές θύελλες. (Νοτιάδες με ρίπες στα 80 km/h).

Για την επόμενη ατμοσφαιρική διαταραχή Κυριακή βράδυ με Δευτέρα βράδυ, μια πρώτη εκτίμηση είναι ότι θα επηρεάσει περισσότερο τη δυτική Ελλάδα και την ανατολική νησιωτική χώρα. Ραγδαιότητες (αρκετό νερό σε λίγο χρόνο) φαίνεται να σημειώνονται και σε Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, Βοιωτία και Αττική», σημείωσε στη σχετική ανάρτησή του ο κ. Τσατραφύλλιας.

Η πρόγνωση του καιρού για την Παρασκευή, 17/10

Βροχές και σποραδικές καταιγίδες είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του καιρού για την Παρασκευή, 17/10.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, βροχές θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά, την Κρήτη και βαθμιαία στην Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες και τα νησιά του Βόρειου Αιγαίου. Σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται κυρίως στα δυτικά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 8 έως 14 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 9 έως 21, στη Θεσσαλία από 12 έως 21 βαθμούς, στην Ήπειρο από 12 έως 22 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 11 έως 23, στα νησιά του Ιονίου από 17 έως 22, και στα νησιά του Αιγαίου από 13 έως 22-23 βαθμούς Κελσίου – με τη μέγιστη θερμοκρασία σε Δωδεκάνησα και Κρήτη να προβλέπεται 1-2βαθμούς υψηλότερη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις στο Ιόνιο 5 με 7 μποφόρ, στα ανατολικά από μεταβλητές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Στην Αττική προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι και βαθμιαία ανατολικοί νοτιοανατολικοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 22 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι βορειοανατολικοί και από το μεσημέρι νοτιοανατολικοί 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 20 βαθμούς.

