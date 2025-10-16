search
Σύλληψη Ρώσου μοναχού που ζούσε παράνομα στο Άγιο Όρος τρία χρόνια: Λέει ότι δεν έβρισκε εισιτήριο επιστροφής

16.10.2025 19:17
agios-oros

Συνελήφθη Ρώσος μοναχός που βρισκόταν παράνομα στην ελληνική επικράτεια εδώ και τρία χρόνια.

Ο μοναχός φέρεται να εγκαταβιούσε στη Μονή Αγίου Παντελεήμονος του Αγίου Ορους, αποκαλούμενη κι ως Ρωσική Μονή.

Ο ρασοφόρος συνελήφθη στον αερολιμένα «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, όταν επιχειρώντας να ταξιδέψει προς την Κωνσταντινούπολη με τελικό προορισμό τη Μόσχα, διαπιστώθηκε ότι δεν διέθετε τα προβλεπόμενα ταξιδιωτικά έγγραφα που να δικαιολογούν τη νόμιμη παραμονή του στη χώρα μας.

Έβγαλε διαμονητήριο 3 ημερών και έμεινε 3 χρόνια

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο ίδιος ήρθε στην Ελλάδα στις αρχές του 2022 με 2μηνη άδεια παραμονής. Oταν εξέπνευσε η άδεια επισκέφθηκε το Aγιον Oρος, εκδίδοντας διαμονητήριο που είχε ισχύ για τρεις μέρες. Έμεινε όμως πάνω από τρία χρόνια.

«Σκόπευα να επιστρέψω το 2022 στην πατρίδα μου αλλά δεν έβρισκα εισιτήριο. Ζούσα όλα αυτά τα χρόνια στη Μονή Αγίου Παντελεήμονος, πλέον θέλω να επιστρέψω», είπε στην απολογία του, δηλώνοντας άγνοια για το αδίκημα που του αποδίδεται. «Νόμιζα ότι θα πλήρωνα απλά ένα πρόστιμο», συμπλήρωσε.

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης όπου δικάστηκε, τον έκρινε ένοχο, με τον νέο νόμο περί παράνομης παραμονής, επιβάλλοντάς του ποινή φυλάκισης 2 ετών και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ, χωρίς αναστολή ή μετατροπή.

Καθώς η ποινή, σύμφωνα με τον νόμο, δεν εκτελείται εφόσον ο καταδικασθείς επιθυμεί οικειοθελώς να επιστρέψει στην πατρίδα του, ο μοναχός δήλωσε πως η πρόθεσή του ούτως ή άλλως ήταν να επαναπατριστεί.

Γυναικοκτονία της Ενκελέιντα στο Μενίδι: Ισόβια κάθειρξη στον εν διαστάσει σύζυγο της για τη δολοφονία της κάτω από το σπίτι τους

ΜΑΤ μπροστά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη: «Να φύγει η αστυνομία τώρα», φώναζαν φοιτητές

Ξεκίνησε η δίκη για το revenge porn σε βάρος της Κρεμλίδου – Στο εδώλιο αστυνομικός

