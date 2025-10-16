Η ΕΛ.ΑΣ. απαγόρευσε συγκέντρωση για τον ένα χρόνο από τον θάνατο του ηγέτη της Χαμάς

Η ΕΛ.ΑΣ. απαγόρευσε συγκέντρωση για τη συμπλήρωση ενός έτους από τη δολοφονία του επικεφαλής της Χαμάς, Γιαχία Σίνουαρ.

Κάλεσμα για τη συγκέντρωση είχαν απευθύνει το «gather 4 gaza» και το «stand with palestine» .Η ΕΛ.ΑΣ. επικαλείται «σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια λόγω πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων».

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Ανακοινώνεται ότι με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, απαγορεύεται η πραγματοποίηση δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης την Πέμπτη 16-10-2025 και ώρα 20:00 στην Πλατεία Συντάγματος από μέλη των συλλογικοτήτων Gather for Gaza & Stand with Palestine με τη συμμετοχή μελών του «Λαϊκού Μετώπου Τουρκίας» με αφορμή την συμπλήρωση ενός έτους από τον θάνατο του YAHYA SINWAR, ηγέτη της Παλαιστινιακής οργάνωσης HAMAS και από την 17:00 ώρα της 16-10-2025 έως και την 06:00 ώρα της 17-10-2025 κάθε δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης σχετικής με την ανωτέρω, στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς:

Λ. Βασ. Κωνσταντίνου – Λ. Βασ. Αλεξάνδρου – Λ. Βασ. Σοφίας – Πλουτάρχου – Πατριάρχου Ιωακείμ – Σκουφά – Λυκαβηττού – Αμερικής – Κολοκοτρώνη – Βορέου – Αθηνάς – Ερμού – Πλ. Μοναστηρακίου – Μητροπόλεως – Φιλελλήνων – Λ. Βασ. Αμαλίας – Λ. Βασ. Όλγας – Λ. Βασ. Κωνσταντίνου.

Η ανωτέρω απαγόρευση επιβάλλεται καθώς από την διεξαγωγή τους, επαπειλείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια λόγω πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων, ιδίως κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της ιδιοκτησίας και απειλείται σοβαρά η διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής στην περιοχή».

Διαβάστε επίσης

Γυναικοκτονία της Ενκελέιντα στο Μενίδι: Ισόβια κάθειρξη στον εν διαστάσει σύζυγο της για τη δολοφονία της κάτω από το σπίτι τους

ΜΑΤ μπροστά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη: «Να φύγει η αστυνομία τώρα», φώναζαν φοιτητές

Ξεκίνησε η δίκη για το revenge porn σε βάρος της Κρεμλίδου – Στο εδώλιο αστυνομικός