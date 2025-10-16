search
ΠΕΜΠΤΗ 16.10.2025 22:53
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.10.2025 22:04

«Όσο κάποιοι προκαλούν εμείς θα βρισκόμαστε στους δρόμους»: Κάλεσμα για συγκέντρωση στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

16.10.2025 22:04
agnostos-stratiotis-234

Κάλεσμα για συγκέντρωση μπροστά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη στις 19 Οκτωβρίου απευθύνουν συγγενείς των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών και συλλογικότητες.

«Όσο κάποιοι προκαλούν εμείς θα βρισκόμαστε στους δρόμους»

«Όσο κάποιοι προκαλούν με την στάση και τις αποφάσεις τους, άλλο τόσο εμείς θα βρισκόμαστε στους δρόμους και θα μαχόμαστε καθημερινά για την αποκατάσταση των θεσμών αυτής της χώρας. Μιας χώρας που γέννησε την Δημοκρατία και τώρα πάει να την σκοτώσει! 

Η ομάδα Μέχρι Τέλους, οι συγγενείς των θυμάτων, οι επιζώντες του τρένου και οι οικογένειες αυτών, σας καλούν την Κυριακή 19 Οκτωβρίου στις 20:00 στο μνημείο των ονομάτων των θυμάτων των Τεμπών, στο Συνταγμα», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι με τη νέα διάταξη που ψήφισε η κυβέρνηση απαγορεύονται οι συναθροίσεις μπροστά από το μνημείο.  Φοιτητές που πραγματοποίησαν σήμερα συγκέντρωση είδαν μπροστά τους παραταγμένες δυνάμεις των ΜΑΤ.

Διαβάστε επίσης

ΜΑΤ μπροστά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη: «Να φύγει η αστυνομία τώρα», φώναζαν φοιτητές

Φοινικούντα: Συνεχίζεται το θρίλερ της διπλής δολοφονίας – Οι αλληλοκατηγορίες, τα θολά σημεία και οι διαθήκες του 68χρονου

Γυναικοκτονία της Ενκελέιντα στο Μενίδι: Ισόβια κάθειρξη στον εν διαστάσει σύζυγο της για τη δολοφονία της κάτω από το σπίτι τους

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trump meloni 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Ιταλία: «Η Μελόνι είναι εταίρα του Τραμπ», δήλωσε συνδικαλιστής – Η αντίδραση της Ιταλίδας πρωθυπουργού

benitez panathinaikos – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Ράφα Μπενίτεθ προ των πυλών του Παναθηναϊκού – Τι περιλαμβάνει η πρόταση στον Ισπανό τεχνικό

agnostos-stratiotis-234
ΕΛΛΑΔΑ

«Όσο κάποιοι προκαλούν εμείς θα βρισκόμαστε στους δρόμους»: Κάλεσμα για συγκέντρωση στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

brigitte-bardot
LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο η Μπριζίτ Μπαρντό – Ανησυχία για την υγείας της

foinikounta new
ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Συνεχίζεται το θρίλερ της διπλής δολοφονίας – Οι αλληλοκατηγορίες, τα θολά σημεία και οι διαθήκες του 68χρονου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bruce-willis-new
LIFESTYLE

Μπρους Γουίλις: «Οι κόρες του θρηνούν, τους λείπει πολύ ο πατέρας τους» λέει η σύζυγός του

ERIETTA_KOURKOULOU
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου για το πρότυπο κέντρο τοκετού που δημιούργησε: Πάμε να βάλουμε ερωτηματικό σε ένα σύστημα πολύ δυνατό στην Ελλάδα

pelvic_fracture_new
ΥΓΕΙΑ

Κάταγμα ισχίου: Χρήσιμες συμβουλές για ασφάλεια στο μπάνιο

panos-routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: Πήρε εξιτήριο από τον «Ευαγγελισμό», «πρέπει να ξεκουραστεί πλήρως»

meshur-amsterdam-kurabiyesi-tarifi (1)
CUCINA POVERA

Τα διάσημα μπισκότα - σήμα κατατεθέν του φημισμένου αρτοποιείου στο Άμστερνταμ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 16.10.2025 22:46
trump meloni 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Ιταλία: «Η Μελόνι είναι εταίρα του Τραμπ», δήλωσε συνδικαλιστής – Η αντίδραση της Ιταλίδας πρωθυπουργού

benitez panathinaikos – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Ράφα Μπενίτεθ προ των πυλών του Παναθηναϊκού – Τι περιλαμβάνει η πρόταση στον Ισπανό τεχνικό

agnostos-stratiotis-234
ΕΛΛΑΔΑ

«Όσο κάποιοι προκαλούν εμείς θα βρισκόμαστε στους δρόμους»: Κάλεσμα για συγκέντρωση στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

1 / 3