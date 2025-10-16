«Όσο κάποιοι προκαλούν εμείς θα βρισκόμαστε στους δρόμους»: Κάλεσμα για συγκέντρωση στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

Κάλεσμα για συγκέντρωση μπροστά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη στις 19 Οκτωβρίου απευθύνουν συγγενείς των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών και συλλογικότητες.

«Όσο κάποιοι προκαλούν εμείς θα βρισκόμαστε στους δρόμους»

Όσο κάποιοι προκαλούν με την στάση και τις αποφάσεις τους, άλλο τόσο εμείς θα βρισκόμαστε στους δρόμους και θα μαχόμαστε καθημερινά για την αποκατάσταση των θεσμών αυτής της χώρας.

Μιας χώρας που γέννησε την Δημοκρατία και τώρα πάει να την σκοτώσει!

Η ομάδα Μέχρι Τέλους, οι συγγενείς των θυμάτων, οι επιζώντες του τρένου και οι οικογένειες αυτών, σας καλούν την Κυριακή 19 Οκτωβρίου στις 20:00 στο μνημείο των ονομάτων των θυμάτων των Τεμπών, στο Συνταγμα», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι με τη νέα διάταξη που ψήφισε η κυβέρνηση απαγορεύονται οι συναθροίσεις μπροστά από το μνημείο. Φοιτητές που πραγματοποίησαν σήμερα συγκέντρωση είδαν μπροστά τους παραταγμένες δυνάμεις των ΜΑΤ.

