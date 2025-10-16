search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.10.2025 00:36
ΕΛΛΑΔΑ

16.10.2025 23:46

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα πλαστογράφων που διακινούσε παράνομα μετανάστες – Εισέπρατταν 8.000 ευρώ από κάθε άτομο, 5 συλλήψεις

16.10.2025 23:46
kyklwma elas

Εγκληματική οργάνωση η οποία δραστηριοποιούνταν στην πλαστογραφία εγγράφων και στην παράνομη διακίνηση μεταναστών, που λειτουργούσε με βιτρίνα ένα μίνι μάρκετ στην Αθήνα, εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής, μετά από επιχείρηση με την κωδική ονομασία «ILLUMINATI», η οποία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο ευρωπαϊκής δράσης που ηγείται η Ελλάδα.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν χθες, Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025, σε Αθήνα και Περιστέρι, πέντε μέλη της οργάνωσης κατηγορούμενοι -κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία, καθώς και παραβάσεις των νομοθεσιών περί αλλοδαπών, περί όπλων και κατοχή διαβατηρίων και ταξιδιωτικών εγγράφων τρίτων προσώπων, ενώ αναζητούνται ακόμη -2- μέλη της.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης, τουλάχιστον από το 2024, λειτουργούσαν δύο πλήρη εργαστήρια κατάρτισης πλαστών εγγράφων. Από τη δράση τους κέρδιζαν 8.000 ευρώ από κάθε άτομο, για την κατάρτιση πλαστών εγγράφων και τη διοργάνωση της κάθε παράνομης προώθησης μετανάστη. Παράλληλα, από την εμπορία των πλαστών εγγράφων κέρδιζαν από 400 έως και 1.200 ευρώ το έγγραφο, ανάλογα με το είδος και τη χώρα προέλευσής του.

Εκτιμάται ότι, η εγκληματική οργάνωση, μόνο από την κατάρτιση και εμπορία των πλαστών εγγράφων έχει αποκομίσει περισσότερα από 120.000 ευρώ.

Το ένα εργαστήριο ήταν εγκαταστημένο σε οικία σε περιοχή της Αθήνας, το οποίο λειτουργούσε με τη μορφή «καβάτζας». Τα έγγραφα που καταρτίζονταν, διακινούνταν μέσω ΜΙΝΙ MARKET, το οποίο λειτουργούσε ως «βιτρίνα» και από εκεί τα παραλάμβαναν οι «πελάτες» καθώς και οι άμεσοι λοιποί συνεργοί του κυκλώματος.

Το δεύτερο εργαστήριο βρισκόταν σε οικία στο Περιστέρι, όπου ο πλαστογράφος λάμβανε παραγγελίες εγγράφων από συγκεκριμένα μέλη του κυκλώματος και παραδίδονταν σε κοντινά σημεία της εν λόγω οικίας.

Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της επιχείρησης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • εξοπλισμός, όπως -2- ηλεκτρονικοί υπολογιστές, -6- πολυμηχανήματα – εκτυπωτές, -2- πλαστικοποιητές – θερμοκολλητές, -4- επιτραπέζιοι κόφτες χειρός, ηλεκτρονική συσκευή εγχάραξης διαφανειών CNC, συσκευή ανίχνευσης πλαστών εγγράφων UV, -8- ρολά ιριδίζουσας ταινίας, πλήθος αφαιρούμενων ψηφιακών μέσων,
  • -85- δελτία ταυτότητας,
  • -2- διαβατήρια,
  • -5- δελτία ασύλου,
  • -5- άδειες ικανότητας οδήγησης,
  • -3- Ειδικές Προξενικές Θεωρήσεις (VISA),
  • -5- άδειες διαμονής,
  • κάρτα υγείας,
  • -1.590- λευκές κάρτες,
  • -1.817- αυτοκόλλητα ασημοτυπίας με ιριδίζοντα στοιχεία ασφαλείας,
  • -8- κινητά τηλέφωνα
  • -2- Ι.Χ.Ε.
  • -1,3- γραμμάρια κάνναβης και
  • -3.800- ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

