ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.10.2025 09:17
17.10.2025 08:44

Χίος: Νεκροί δύο μετανάστες μετά από πρόσκρουση λέμβου – Διασώθηκαν άλλα 27 άτομα

17.10.2025 08:44
limeniko new

Δεν έχουν τέλος οι πνιγμοί μεταναστών στα νερά του Αιγαίου, με δύο ακόμη ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους το βράδυ της Πέμπτης (16/10) στην περιοχή του Αγίου Ισιδώρου στη Χίο.

Αρχικά το Λιμενικό εντόπισε 24 άτομα, ενώ προχώρησε στον απεγκλωβισμό πέντε ατόμων, δύο εκ των οποίων ήταν νεκρά (ένας άνδρας και μια γυναίκα), σε βραχώδη περιοχή, ύστερα από επιχείρηση διάσωσης.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος της Ελληνικής Ακτοφυλακής και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Το περιστατικό συνέβη στις 10:30 χθες το βράδυ μετά από πρόσκρουση λέμβου στην ακτογραμμή της περιοχής, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα πέντε άτομα να εγκλωβιστούν σε δυσπρόσιτο σημείο.

Συνολικά δέκα από τους μετανάστες μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου για την παροχή ιατρικής φροντίδας, καθώς είχαν κακώσεις άνω και κάτω άκρων.

Οι συνθήκες του συμβάντος ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

