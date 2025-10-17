Τραγωδία στις Αφίδνες: Τρεις νεκροί σε καραμπόλα ΙΧ στον παράδρομο της Αθηνών-Λαμίας (videos)

Μια ακόμη ανθρώπινη τραγωδία εξελίχθηκε το πρωί της Παρασκευής (16/10) στην άσφλατο, με τρεις ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους σε τροχαίο στις Αφίδνες.

Συγκεκριμένα, περίπου στις 6 σημειώθηκε υπό άγνωστες συνθήκες καραμπόλα τριών ΙΧ στον παράδρομο της Αθηνών – Λαμίας στο ύψος των διοδίων Αφιδνών.

Από τη σύγκρουση ανασύρθηκαν νεκροί τρεις άνθρωποι, ενώ άλλοι δύο είναι οι τραυματίες.

Λόγω του τροχαίου δυστύχηματος, η τροχαία έχει διακόψει την κυκλοφορία στον παράδρομο της εθνικής.

Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκαν 2 άτομα και 3 ακόμα #απεγκλωβίστηκαν τραυματισμένα από Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο, συνεπεία τροχαίου και παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, στον παράδρομο της Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, στις Αφίδνες Αττικής. Επιχείρησαν 13 πυροσβέστες με 5 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 17, 2025

Διαβάστε επίσης:

Θανατηφόρο τροχαίο στην Αθηνών-Κορίνθου: Νεκρός αναβάτης μηχανής – Συγκρούστηκε με φορτηγό στο ύψος της Νέας Περάμου

Δήμαρχος Μεγίστης στο topontiki.gr: «Σε θέματα υγείας δεν κοιτάς σημαία» – Εξηγεί γιατί πήγε στην Τουρκία για ακτινογραφία

Σοκ στα Ιωάννινα: Εκπαιδευτικός κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση 10χρονης μαθήτριας