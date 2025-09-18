Τροχαίο στη Βουλιαγμένης: Καρέ-καρέ η θανατηφόρα καραμπόλα που κόστισε τη ζωή στην 64χρονη (video)

Σοκ προκαλούν οι εικόνες από τη φονική καραμπόλα τεσσάρων αυτοκινήτων, η οποία σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης (17/9) στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ύψος της πρώην Αμερικανικής Βάσης.

Από τη σφοδρή σύγκρουση, στην οποία ενεπλάκησαν τρία ΙΧ αυτοκίνητα και ένα ταξί, έχασε τη ζωή της μια 64χρονη γυναίκα, ενώ τρία ακόμη άτομα (21, 22 και 70 ετών) τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό.

Στο βίντεο που δημοσιεύει η ΕΡΤ, φαίνεται το αυτοκίνητο της 64χρονης να κινείται στη Βουλιαγμένης, όταν πέφτει πάνω της με δύναμη ένα ΙΧ, στο οποίο επέβαιναν δύο νεαροί ηλικίας 21 και 22 ετών.

Λόγω της σφοδρής σύγκρουσης, το ένα όχημα πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε διαδοχικά με ένα ΙΧ και με ένα ταξί.

Στο σημείο επιχείρησαν 2 οχήματα της Πυροσβεστικής με 6 πυροσβέστες που ανέσυραν την 64χρονη οδηγό χωρίς τις αισθήσεις της.

Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε μία γυναίκα, από ΙΧΕ όχημα και παρελήφθη από #ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β., συνεπεία τροχαίου, επί της λεωφόρου Βουλιαγμένης, στο Ελληνικό Αττικής. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 17, 2025

Έρευνα για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διεξάγει η Τροχαία.

Διαβάστε επίσης:

Απίστευτο: Πολυκατοικία στη Θεσσαλονίκη στόλισε για… Χριστούγεννα από τον Σεπτέμβριο

Βόλος: Πτώσεις δέντρων και διακοπές ρεύματος, λόγω των θυελλωδών ανέμων (Photos)

Φωτιά σε καφετέρια στους Αγίους Αναργύρους – Κάηκε ολοσχερώς το κατάστημα (video)