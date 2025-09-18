search
ΠΕΜΠΤΗ 18.09.2025 12:15
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.09.2025 09:58

Τροχαίο στη Βουλιαγμένης: Καρέ-καρέ η θανατηφόρα καραμπόλα που κόστισε τη ζωή στην 64χρονη (video)

18.09.2025 09:58
troxaio_vouliagmenis_new

Σοκ προκαλούν οι εικόνες από τη φονική καραμπόλα τεσσάρων αυτοκινήτων, η οποία σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης (17/9) στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ύψος της πρώην Αμερικανικής Βάσης.

Από τη σφοδρή σύγκρουση, στην οποία ενεπλάκησαν τρία ΙΧ αυτοκίνητα και ένα ταξί, έχασε τη ζωή της μια 64χρονη γυναίκα, ενώ τρία ακόμη άτομα (21, 22 και 70 ετών) τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό.

Στο βίντεο που δημοσιεύει η ΕΡΤ, φαίνεται το αυτοκίνητο της 64χρονης να κινείται στη Βουλιαγμένης, όταν πέφτει πάνω της με δύναμη ένα ΙΧ, στο οποίο επέβαιναν δύο νεαροί ηλικίας 21 και 22 ετών.

Λόγω της σφοδρής σύγκρουσης, το ένα όχημα πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε διαδοχικά με ένα ΙΧ και με ένα ταξί.

Στο σημείο επιχείρησαν 2 οχήματα της Πυροσβεστικής με 6 πυροσβέστες που ανέσυραν την 64χρονη οδηγό χωρίς τις αισθήσεις της.

Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Έρευνα για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διεξάγει η Τροχαία.

Διαβάστε επίσης:

Απίστευτο: Πολυκατοικία στη Θεσσαλονίκη στόλισε για… Χριστούγεννα από τον Σεπτέμβριο

Βόλος: Πτώσεις δέντρων και διακοπές ρεύματος, λόγω των θυελλωδών ανέμων (Photos)

Φωτιά σε καφετέρια στους Αγίους Αναργύρους – Κάηκε ολοσχερώς το κατάστημα (video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mati_katarraktis_new
ΥΓΕΙΑ

Premium ενδοφακοί: Πώς μπορείτε να απαλλαγείτε από τα γυαλιά μετά τον καταρράκτη

kristersson-orban
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Όρμπαν επιτέθηκε στη Σουηδία και ο πρωθυπουργός της του απάντησε με ένα γράμμα… φαρμάκι

opekepe exetastiki
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική OΠΕΚΕΠΕ: Αυτοί είναι οι μάρτυρες που προτείνουν ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

giannis-malamas_1509_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Γιάννης Μάλαμας: Αναβλήθηκε για τον Απρίλιο η δίκη του

mazonakis-kousoulos-new
MEDIA

Πέτρος Κουσουλός για Γιώργο Μαζωνάκη: «Αυτός ο άνθρωπος χρειάζεται βοήθεια, το καταλαβαίνετε;» (Videos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
anastasia-mazonakis-new
LIFESTYLE

Αναστασία για Γιώργο Μαζωνάκη: «Είναι ευλογημένος και για μένα θα είναι πάντα ο καλύτερος άνθρωπος που έχω γνωρίσει» (Video)

tsakirogloy-diavati-new
LIFESTYLE

Νικήτας Τσακίρογλου για Διαβάτη: «Η Χρυσούλα μου δεν έχει συνέλθει ακόμη - Παρακαλώ τον Θεό να τη φροντίσει» (Video)

kalxas-2388
ΚΑΛΧΑΣ

Η μεταγραφή Λοβέρδου δεν είναι είδηση, ο χώρος που ανοίγει για Σαμαρά, η παρέμβαση του ΓΑΠ, ο μοιραίος Παπαθανάσης και ο… διπλός δημοσκόπος

mykonos aerofotografia – new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ιδιοκτήτης οικοπέδου 130 στρεμμάτων στην Πάνορμο Μυκόνου ανακάλυψε ότι δηλώθηκε ως... βοσκοτόπι

karalis-duplantis-kendricks
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο κορυφαίος Αμερικανός επικοντιστής στην ιστορία αποθεώνει Καραλή: «Είναι ο 2ος καλύτερος όλων των εποχών (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 18.09.2025 12:14
mati_katarraktis_new
ΥΓΕΙΑ

Premium ενδοφακοί: Πώς μπορείτε να απαλλαγείτε από τα γυαλιά μετά τον καταρράκτη

kristersson-orban
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Όρμπαν επιτέθηκε στη Σουηδία και ο πρωθυπουργός της του απάντησε με ένα γράμμα… φαρμάκι

opekepe exetastiki
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική OΠΕΚΕΠΕ: Αυτοί είναι οι μάρτυρες που προτείνουν ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

1 / 3