18.09.2025
18.09.2025

Βόλος: Πτώσεις δέντρων και διακοπές ρεύματος, λόγω των θυελλωδών ανέμων (Photos)

18.09.2025 09:00
Σοβαρά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση – αλλά και κίνδυνο για τους κατοίκους της πόλης – προκάλεσαν οι θυελλώδεις άνεμοι που σάρωσαν τον Βόλο το βράδυ της Τετάρτης.

Σύμφωνα με το thenewspaper.gr, σε όλη την πόλη καταγράφονται πεσμένα και ξεριζωμένα δέντρα, αλλά και σπασμένα κλαδιά που έχουν κλείσει δρόμους και πεζοδρόμια, δημιουργώντας εικόνες καταστροφής. Ιδιαίτερα δραματική είναι η κατάσταση με τα δεκάδες σταθμευμένα Ι.Χ. που καταπλακώθηκαν, προκαλώντας ζημιές πολλών χιλιάδων ευρώ στους ιδιοκτήτες τους.

Παράλληλα, σοβαρές ζημιές σημειώθηκαν στα δίκτυα ηλεκτροδότησης, με περιοχές του Βόλου να βυθίζονται στο σκοτάδι για αρκετές ώρες. Από νωρίς χθες το βράδυ, συνεργεία του Δήμου Βόλου, του ΔΕΔΔΗΕ, καθώς και δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Αστυνομίας, βρίσκονται επί ποδός, επιχειρώντας να απομακρύνουν δέντρα και κλαδιά, να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία και να επαναφέρουν την ηλεκτροδότηση.

Οι αρχές καλούν τους πολίτες να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους, καθώς ο κίνδυνος πτώσης δέντρων ή αντικειμένων δεν έχει εξαλειφθεί πλήρως.

