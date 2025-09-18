Απίστευτο: Πολυκατοικία στη Θεσσαλονίκη στόλισε για… Χριστούγεννα από τον Σεπτέμβριο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Μπορεί να διανύουμε ακόμη τον Σεπτέμβριο, όμως στη Θεσσαλονίκη κάποιοι έχουν ήδη μπει σε χριστουγεννιάτικο κλίμα, προκαλώντας έκπληξη και χαμόγελα.
Ειδικότερα, ένα βίντεο που κυκλοφορεί στο TikTok δείχνει πολυκατοικία στις Συκιές, η οποία έχει φωταγωγηθεί με πολύχρωμα λαμπάκια, δίνοντας την αίσθηση Δεκεμβρίου, αν και το ημερολόγιο γράφει μόλις 12 Σεπτεμβρίου.
@loukaschatziioann Christmas mood Σεπτεμβρίου 😜🤔😜😂😂#tiktok #mpesfypgamw #fyppp #greecetiktok #christmas ♬ All I Want for Christmas Is You – Mariah Carey
Το βίντεο συνοδεύεται από τη λεζάντα: «12/09/2025. Συκιές Θεσσαλονίκη. 104 μέρες πριν από τα Χριστούγεννα.
Να μπαίνουμε στο κλίμα σιγά σιγά…», ενώ στο background παίζει το κλασικό τραγούδι της Μαράια Κάρεϊ, “All i want for Christmas is you”.
Το στιγμιότυπο έγινε αμέσως viral, συγκεντρώνοντας χιουμοριστικά σχόλια από χρήστες. «Ο χρήστης ΔΕΗ νιώθει τρισευτυχισμένος στην τοποθεσία Συκιές Θεσσαλονίκης», έγραψε μια χρήστης, ενώ ένας άλλος επισήμανε ότι «είναι ώρα να ετοιμάσω τη στολή του Μπάτμαν για τις Απόκριες».
