17.10.2025
Σοκ στη Θεσσαλονίκη: 15χρονος κατηγορεί συνομήλικό του ότι τον χτύπησε και τον παρενόχλησε σεξουαλικά μαζί με μια 13χρονη

Στην ταυτοποίηση δύο ανηλίκων για επίθεση και σεξουαλική παρενόχληση ενός 15χρονου, προχώρησε η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη.

Πρόκειται για συνομήλικο του παθόντα και μία 13χρονη, οι οποίοι κατηγορούνται ότι τέλη Αυγούστου του επιτέθηκαν και τον παρενόχλησαν σεξουαλικά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, ο 15χρονος κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε τον συνομήλικό του και στη συνέχεια με την 13χρονη τον παρενόχλησαν σεξουαλικά.

Σε βάρος των δύο ανηλίκων έχει σχηματιστεί δικογραφία από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, -κατά περίπτωση- για τα αδικήματα της σωματικής βλάβης και της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

