Σεισμός 3,5 Ρίχτερ ανοιχτά του Ρεθύμνου

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 23:06 το βράδυ της Τετάρτης στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Ρεθύμνου.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στα 16 χιλιόμετρα ΝΝΑ του Πλακιά Ρεθύμνου και το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 11.6 χιλιόμετρα.

Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές από τη σεισμική δόνηση.

